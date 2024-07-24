意大利的有机橄榄种植持续扩大

2023 年，意大利有机橄榄种植面积继续扩大，增加 2.2%，即 6,142 公顷。

据新 报告 意大利农业和食品市场服务研究所 (Ismea) 发布的数据显示，目前意大利有 279,766 公顷橄榄树采用有机种植，另有 64,000 公顷正在转变为有机种植。

Ismea 估计，过去十年中有机橄榄树覆盖面积已从 65 公顷增加了 170,067%。

有机转化过程遵循欧盟法规，要求至少三年时间，在此期间，传统橄榄园必须采用经过认证的有机农业方法，然后才能正式获得有机地位。

虽然历史上大多数有机橄榄种植都发生在意大利南部，但据报道，2023 年中部和南部的橄榄种植量显着增加。 北部地区.

然而，意大利最大的橄榄产区普利亚的有机橄榄种植面积减少了 2,000 公顷，降至约 86,000 公顷。

尽管有所减少，普利亚仍然拥有全国三分之一的有机橄榄园，部分原因是近年来有机橄榄种植的大幅扩张。

2023 年有机橄榄树的扩张略低于意大利整个农业的全国平均水平，用于有机农业的总使用农业面积增长了 4.5%。

伊斯梅亚指出，2023 年是欧盟新 共同农业政策该计划通过补贴和其他项目支持农民并提高农业生产力。

CAP 将持续有效至 2027 年，是转向有机农业的关键推动力。它为采用更环保做法的农民提供奖金和特殊奖励。

伊斯梅亚表示，新 CAP 的行政复杂性和 2023 年生产成本的上升给意大利农业部门带来了挑战。

尽管面临这些挑战，且频繁发生的恶劣天气事件进一步加剧了挑战，意大利的有机农业面积仍扩大到 2.5 万公顷。

Ismea 指出，此次扩张使全国农业用地面积接近 20%，接近欧盟的 从农场到餐桌政策 25% 的目标。

有机生产商协会FederBIO在评论该报告时表示，2023年意大利按照有机协议运营的食品公司数量将增加1.8％，其中大部分是有机农场。

该协会还强调， 有机食品销量增长 2023 年，总营业额将达到 3.8 亿欧元。不过，这一增长更多的是归因于价格上涨，而非销量增加。

“ISMEA 的数据显示，有机生产持续增长，尽管由于环境、气候和社会危机而略有放缓，”FederBIO 主席 Maria Grazia Mammuccini 表示。

“气候危机影响整个农业，导致产量下降，”她补充道。 “即使有机农业是最能应对气候紧急情况的农业模式，我认为仍然有必要注重培训和技术援助，以支持农民并投资于农业生态创新和研究。”

“这将提供越来越有效的工具来应对气候变化，恢复退化的栖息地，同时增加生物多样性和土壤肥力，”Mammuccini 总结道。