有机处理显示对木聚糖的承诺

多年来，我们一直在追踪有关遏制毒品的研究进展。 木质小球藻 （Xf）细菌是由位于罗马和卡塞塔的农业研究和农业经济分析委员会（CREA）的橄榄，果树和柑橘中心的研究主任，马可·斯科蒂奇尼（Marco Scortichini）与包括意大利大学在内的其他意大利研究机构合作开发的位于莱切的Salento和位于加利福尼亚的美国农业研究服务部。

进行了该研究以在体外和在现场评估含锌和铜的专利化合物与柠檬酸水酸的杀菌活性，以控制植物病原体。

这项研究的初步发现是在两年前的 国际奥委会举办的研讨会，最终结果最近已发表在有关植物病理学的同行评审期刊上， 地中海植物病.

马可·斯科蒂奇尼（Marco Scortichini）

研究人员在莱切省Veglie的橄榄树林中进行了为期三年的田间试验，其中包含成年的Cellina diNardò和Ogliarola salentina橄榄树，在试验之前，这些橄榄树被正式宣布感染了Xylella fastidiosa亚种。 pauca并表现出 橄榄快速衰退综合征 （OQDS或CoDiRO）。

“实验性现场测试是该研究的基本核心，因为它们使我们能够了解现象的工作原理，但是一个非常重要的阶段是随后进行的试验，在这种情况下，这给了我们令人鼓舞的结果。” “现在，感染地区的一些农民目前正在遵循我们的协议，以控制这种疾病。”

研究人员说，种植者在参加预审会议后自愿要求遵循该程序，因为他们的橄榄树有很强的疾病症状。 因此，他们于2016年-月开始实施该协议，首先去除受干燥影响的橄榄树部分，然后进行处理。

“目前，他们的橄榄树上充满了健康状况良好的橄榄。 “举个例子，两周前，我们统计了在16至18厘米的树枝上正在发育的12至13个橄榄。”

每年的试验中，从2017月初到-月，通过六次喷雾处理在橄榄树的树冠上涂抹该化合物。 研究结果表明，该化合物降低了两个品种的症状严重程度。 根据-年-月上旬记录的NDVI（归一化差异植被指数），大多数未经处理的树木都在试验结束时死亡，但所有经过处理的树木都以良好的营养状态存活。

按照欧洲和地中海植物保护组织（EPPO）制定的正式程序，于2016年2017月至-年-月进行了实时定量PCR（聚合酶链反应）。 该分析显示，经处理的树木的叶子内的木糖耐腐木细胞密度在统计学上显着降低。

橄榄树在实地试验的第三年全面投入生产

“减少细菌并不是不可能的，共存是可以实现的。 Olive Oil Times 记者，该隐伯多 第三篇 他对Xylella的调查系列。

根据我们的研究人员的说法，由于这种细菌存在于广阔的区域，因此目前唯一的解决方案是学习如何与之共存。 “为此，我们开发了一种方法，旨在促进橄榄树和包括土壤在内的整个地区的生命平衡。”他指出，并补充说，他们认为通过发展橄榄树来重新引入环境系统中的稳定因素至关重要。有机和可持续的做法。

（进一步的辩论涉及 反对这种方法 那些看到了Xf农药解决方案的人。

“因此，我们取得的令人鼓舞的结果表明，包括定期修剪橄榄树的综合管理； 冬季末和春季初使土壤耙松，以减少在杂草上生存的昆虫媒介的种群； 从春季到秋季末在橄榄树冠上喷洒这种化合物，可以有效控制这种病。”