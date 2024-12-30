巴基斯坦橄榄油产业蓬勃发展

PakOlive 国家总监穆罕默德·塔里克 (Muhammad Tariq) 表示，预计巴基斯坦 160/180 作物年度的橄榄油产量将达到 2024 至 25 公吨，比上一季增加 20%。

除了数量之外，塔里克对产品的质量也很满意，他将成功归功于当地生产商的辛勤工作和政府的援助，包括 70％ 的生产成本补贴。

据塔里克介绍，巴基斯坦现有橄榄树约5.6万棵，每年新种植500,000万至800,000万棵。

“除了在全国可能的地区开展橄榄种植外，我们还设定了在 10,000 英亩（4,050 公顷）缺水地区安装滴灌系统的目标，”他说。 “该项目旨在实现边际土地上的橄榄种植并增加附近农民的收入。”

塔里克在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的 2024 年橄榄庆典上讨论了最新的收成结果。

这款 一年一次的活动 专注于 特级初榨橄榄油、可持续性和发展国际合作。

它汇集了当地生产商、分销商、投资者、政府官员以及该国新兴橄榄油行业的其他利益相关者。

“政府正在努力支持巴基斯坦的橄榄产业，”国家粮食安全和研究部长拉纳·坦维尔·侯赛因在庆典上的介绍性发言中表示。

拉纳·坦维尔·侯赛因表示，巴基斯坦政府致力于推动该国的橄榄油产业发展。（图片：橄榄节）

“巴基斯坦很幸运拥有数百万棵野生橄榄树和可用于种植更多橄榄树的潜在区域，这表明我们的农业专家的努力现已取得积极成果，”他补充道。

Tariq 对参加此次行业盛会的人数感到满意，他认为这是必要的 发展该行业.

“这样的活动对于所有利益相关者来说都是一个绝佳的机会，”他说。 “此次活动为企业和消费者提供了一个平台，并为许多企业对企业的合作打开了大门。”

“不断发展的橄榄产业为当地生产者提供了更多权力，为他们提供了机会和政府提供的更大规模的生产补贴，”塔里克补充道。 “这进一步保证了我们通过发展巴基斯坦的橄榄产业实现的经济赋权。”

巴基斯坦当局希望发展该行业的方法之一是从一开始就融入技术。

Khaity Technologies 高级品牌主管兼可持续发展专家 Aiza Imran 表示，该公司的在线市场和移动应用程序正在帮助全国农民提高效率和知识共享。

“Khaity App 一直是农业领域，特别是橄榄领域技术进步的关键参与者，拥有超过 20,000 名注册用户，”她说。 “该应用程序创建了一个数字市场，我们与不同的供应商合作提供肥料、工具等农产品，农民可以在巴基斯坦的任何地方购买。我们的独特主张是，我们在下订单后 24 小时内将这些产品提供给农民。”

“我们还在应用程序上为农民推出了一款人工智能聊天机器人。农民可以通过这个应用程序提问和询问，”她补充道。 “这个聊天机器人可以用巴基斯坦不同地区的所有主要语言回答问题。”

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乌尔都语和英语是该国的两种官方语言，另外九种语言的使用者超过一百万人，另有60种语言的使用者不到一百万人。

Khaity Technologies 还与省政府合作开展了不同的项目。

“我们与旁遮普省政府合作开展橄榄谷项目，在旁遮普省的波托哈尔地区种植了 1.3 万棵橄榄树。 旁遮普”伊姆兰说道。 ““这些植物以补贴价格提供，以帮助农民。我们还通过对滴灌技术等水源的补贴提供便利。”

除了科技公司，生产商和农民也参加了此次活动，与同事交流并宣传他们的产品。

新成立的 Loralai Olives 项目经理穆罕默德·阿齐姆·塔里克 (Muhammad Azeem Tariq) 分享了他开始出口巴基斯坦特级初榨橄榄油的雄心。

Loralai Olives 正在努力出口其巴基斯坦特级初榨橄榄油。（图片：橄榄节）

“我们的目标是生产国际品质的特级初榨橄榄油，并将巴基斯坦产品推向国际市场，”他说。 “我们正在努力获得国际认证，例如欧盟认证和亚洲认证，以便能够将产品出口到国际市场。”

除了专注于高品质的单一品种之外，Azeem Tariq 还看到了吸引人的包装的必要性；Loralai Olives 最近赢得了品牌和营销奖。

他还称赞了全国橄榄行业活动所发挥的作用，这些活动使整个行业聚集在一起，分享知识和经验，并保持了发展的势头。

““今年对于橄榄产业来说是非凡的一年，”阿齐姆·塔里克说道。 “我们不仅看到了果实的增加，还看到了农民对橄榄生产的热情有所增加。”

“他补充道：“通过这样的活动，我们希望提高生产者对收成质量的认识，例如如何在采摘橄榄时防止造成任何损害。” “此外，我们还根据国际标准对果农进行水果储存方面的培训。此外，我们还培训果农在 24 小时内完成从采摘到提取的整个过程，以遵循这些参数来提高品质。”

出席晚会的其他橄榄农也分享了他们近期的经历，并称此次活动是与供应商和客户达成交易的一种方式。

“这些活动让我们能够向更多的观众展示我们的产品，与潜在买家建立联系，并向行业领袖学习，” 哈扎拉族先锋生产商 省。 “这是我们扩大影响力和为当地橄榄产业建设可持续未来迈出的重要一步。”

经营波士顿农场的另一位生产商阿尔沙德·卡德里 (Arshad Qadri) 强调了多样化和销售各种橄榄产品的必要性。

“我们是一家位于卡拉尔卡哈尔的农场，”他说。 “我们有 12,000 棵橄榄树和十种不同的水果，我们用这些水果制作了 17 种不同的产品，包括特级初榨橄榄油、茶等。”

“我们对橄榄产业的发展感到高兴。我们地区的有利环境为橄榄丰收做出了贡献，”卡达里补充道。 “仅去年一年，我们就生产了 55 吨产品……这样的活动是与其他平台合作并直接接触消费者的绝佳媒介。”

生产商还表示，由于该国工厂数量有限，生产过程面临诸多挑战。

然而，塔里克表示，政府正在努力应对这些挑战，并继续推广橄榄作为经济发展的可行选择。

“俾路支省 呈现出指数级增长，”他说。 “尽管面临水危机，该地区的橄榄种植园仍然在增长。”