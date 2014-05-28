大多数EVOO在酚类化合物新测试中得分都很高

早在 2013 年 - 月，雅典大学的 Prokopios Magiatis 和 Eleni Melliou 就出现在北加州附近的商店里，他们囤积了数十瓶 EVOO，这是一项私人资助的研究项目的一部分，该项目使用 NMR（核磁共振）测量酚类化合物) 并确定商店购买的 EVOO 中有多少符合欧盟标签的条件 第432/2012条.

测试结果在 食品杂志2014 上周在意大利切塞纳（Cesena）举行的会议上，会议聚焦于磁共振的应用，尤其是NMR在食品研究中的应用。 200多名参与者提出了新的申请。

在会议期间，Magiatis展示了新版本的 最近报道 可以快速测量支持EU 432/2012健康的酚类化合物的NMR方法声称每天5mg的羟基酪醇及其衍生物（橄榄苦苷复合物和酪醇）可提供针对LDL氧化的保护： “橄榄油中的多酚有助于保护血脂免受氧化应激。”

油橄榄黄酮和油酸甘油酯是大多数橄榄油中共轭羟基酪醇和酪醇的两种最丰富的形式，以及橄榄苦苷糖苷配基和糖苷配糖苷配基。

小组在加利福尼亚收集的样品由 加州大学戴维斯分校橄榄中心 用于油橄榄，油橄榄素，橄榄苦苷糖苷配基和糖苷配糖苷。 该研究由Prokopios Magiatis，Eleni Melliou和Brian Killday进行。

“我们的目标是开发一种可靠的方法，在一个实验中测量法规中提及的所有化合物，并为健康声明提供必要的数据。” Magiatis博士说。

好消息是，在超市和当地商店购买的EVOO中，有56种中有110种具有良好的酚醛特性。 结果 几乎有一半将有资格获得欧盟标签的健康声明。

欧盟正在决定是否可以在提出新索赔的必要总量中包括油橄榄的计量。 进行构成EURO LIVE 432/2012基础的EUROLIVE人体试验的Maria-Isabel Covas博士断然指出，应测量和包括油橄榄石，接受采访的其他科学家也同意。

如果包括油酸，则在加利福尼亚测试的EVOO的一半将有资格提出索赔。 如果最终决定不测量油橄榄石，那么少于五分之一的样品将合格。

Magiatis 继续解释： “不仅是品牌在起作用，而且品种也很重要，橄榄磨的类型至关重要。 如果我们不知道哪个是最主要的，那么总的多酚含量就不是那么特征。

NMR脉冲图图像由Brian Killday提供

“例如，来自加利福尼亚的 Mission 品种在所有分析样品中的橄榄苦苷苷元浓度显着高于所有地中海品种（5 倍）。 特点是 伯克利橄榄树林任务 在所有研究样品中均显示最高浓度，为397 mg / kg。 实际上，发现所有含使命油的加利福尼亚油，即使是混合油，也都非常丰富。 这种特定的酚类化合物与 对抗阿尔茨海默氏病的活性设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

“另一个重要因素是所使用的磨机类型。 阿波罗橄榄油，同样来自北加州，总共含有最多的酚类化合物。 这可能归功于他们使用的真空密封橄榄磨。”

后期发明 马克·穆格利作为国际公认的农业科学家，工程师和橄榄油专家，真空磨可以通过延长不延长氧化时间而不增加氧化来达到更高的多酚水平。

每种酚类化合物含量最高的EVOOs为：

橄榄苦苷配糖苷— 397.2 —伯克利·橄榄林，1913 —加利福尼亚

油酸甘油酯— 400.6 —阿波罗塞拉有机食品—加利福尼亚

ligstroside苷元— 174.5 — Lucini —意大利

oleocanthal — 403.2 — Colavita —意大利

还对所有EVOO进行了感官分析。 Magiatis说，他将在不久的将来提供NMR数据以及感官分析。 也许这可能会导致新一轮的EVOO融合了两全其美的方式，使该短语具有更多含义， “味觉测试。”

广告

广告

魔术师继续说： “我们使用NMR测量EVOO中酚含量的研究中最重要的方面之一是，我们发现HPLC方法不能非常准确地测量单个酚类化合物。 此问题是由用于从橄榄油中提取和分析酚类的溶剂引起的。 我们如何才能执行一项要求使用经证明不准确的方法精确测量单个酚类化合物的法规？”

测试结果不应被视为特定品牌在不同时间或地点购买时含有相同数量的保证。 随着时间的推移，一些酚类化合物往往比其他酚类化合物更好地保持自身状态。 许多因素会影响酚类物质的含量，包括磨坊的类型、收获和装瓶的时间、所用瓶子的类型、在货架上花费的时间以及仓库或运输中的条件。 未通过测试的品牌名称将不会公布，但其中许多已非常接近合格。 根据欧盟法规 432/2012 250 毫克/千克，使用了严格的酚类含量临界值。

还应注意的是，核磁共振方法已被验证为有效的研究工具并经过同行评审。 NMR 测量方法是在希腊发明的，但尚未提交给 IOC（国际橄榄理事会）接受。 向负责的部门进行了调查，以了解为什么没有将其提交给国际奥委会或欧盟进行正式承认。 截止发稿，尚未有任何回应。 该部一位希望保持匿名的消息人士确实承认这个问题是 “政治”。

酚醛总含量高的56个商店购买的EVOO品牌可以找到其测试结果 这里。.