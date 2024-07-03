葡萄牙生产商强调品质是促销活动的基石

在庆祝该国 第二大收获 在2023/24作物年度，葡萄牙的生产商预计2024/25年将再次获得好收成。

葡萄牙橄榄油产量达到 157,600 吨，比五年平均水平高出 17%，比预期低不到 50,000 吨。 纪录新高 206,200/2021 年度记录为 22 吨。

这些奖项彰显了葡萄牙橄榄油生产商的卓越品质和工艺。它们有助于提升葡萄牙橄榄油在全球舞台上的声誉。 - 胡里奥·阿尔维斯 (Julio Alves)，Quinta dos Olmais 创始人

然而，丰收的果实并没有均匀地分布在伊比利亚半岛的各个角落。尽管阿连特茹（Alentejo）——最大的橄榄种植区——产量丰收，但北部的橄榄种植者却收获了低于平均水平的产量。

尽管面临挑战，包括该地区 前所未有的干旱 从2022到2023， 生产成本上升 和劳动力短缺，葡萄牙生产商仍然保持着屡获殊荣的质量水平。

来自欧洲第三大生产国（首次超过希腊）的生产商在 30 年的 56 个参赛作品中一共获得了 2024 个奖项 NYIOOC World Olive Oil Competition.

该国最大的赢家包括 圣阿马罗之家，该作品在比赛中斩获5个奖项。

““这三项金奖和两项银奖是 Casa de Santo Amaro 团队全体努力的结果，他们每天都在努力工作，才获得这一认可，”共同所有人 António Pavão 表示。 “我相信这些奖项对我们公司来说非常重要，对所有葡萄牙橄榄油的声誉都有重要影响。”

António Pavão 表示 NYIOOC 提升了葡萄牙作为橄榄油生产国在世界舞台上的形象。（图片：Casa de Santo Amaro）

与全国许多其他生产商不同，Pavão 表示，Casa de Santo Amaro 在 2023/24 年度遭遇了大幅产量下降，与 -/- 年度的产量下降类似。 2022/23.

“但凭借团队的努力、奉献和专业精神，我们能够收获新鲜健康的橄榄，并立即生产这些 特级初榨橄榄油 “我们工厂生产的质量非常好，”他说道。

““过去两次收成中，产量大幅下降，而且由于异常通货膨胀导致辅助材料成本大幅上涨，生产成本几乎翻了一番，”帕旺补充道。 “不幸的是，这是欧洲所有生产国的普遍情况。”

在特拉什奥斯蒙特斯 (Trás-os-Montes) 和上杜罗 (Alto Duoro) 等历史悠久的产区，生产商们将他们的奖项视为又一个艰难收成的圆满结局。

位于西班牙边境， 阿库斯hla 凭借一款有机中强度混合物荣获银奖，这是该公司六年来第五次获得世界大赛认可。

“我们知道我们生产的是世界上最好的有机橄榄油之一，但获得国际公认实体的认可是一种荣誉，特别是在美国市场，”高级营销总监克拉拉帕雷德斯卡斯特罗说。

帕雷德斯表示，这些奖项除了给公司带来利益外，还提升了葡萄牙作为高品质橄榄油生产国的国际形象。

特拉斯-奥斯-蒙特斯 (Trás-os-Montes) 的山区地形在整个收获期间都带来挑战，但风土是该地区独特品质的基础。（照片：Acushla）

“我们相信，越来越多的人认为葡萄牙是一个饮食非常好的国家，而且生产橄榄油、葡萄酒和奶酪等高品质的产品。”

与 Casa de Santo Amaro 不同的是，帕雷德斯表示，阿库什拉今年的收成比去年略有好转，但产量仍然低于之前的收成。

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“水果的品质仍然很高，但从中提取油却更具挑战性，”她说。

帕雷德斯指出，特拉斯奥斯蒙特斯的形态对生产高品质橄榄油提出了持续的挑战。

“然而，这也是我们橄榄油品质成功的关键因素之一，”她说。 “我们今年的产量低于预期，因为我们选择在果实还很绿的时候采摘，这降低了油的产量，但确保了我们想要的新鲜度和质量。”

“其他常见挑战包括 气候变化、气象现象以及战争等全球性事件导致的原材料成本上涨，”帕雷德斯补充道。

位于阿库什拉以北约 85 公里处，另一个多年生 NYIOOC 获胜者也 庆祝银奖.

“再次荣获 NYIOOC 对我们来说是一次令人振奋的经历，”创始人 Julio Alves 说。 金塔多斯奥尔迈斯. “这种认可不仅是对我们努力工作的肯定，也激励我们不断追求卓越。”

胡里奥·阿尔维斯 (Julio Alves) 表示，现在的条件已经成熟，可以迎来又一个好收成，他希望夏季的天气能给他带来好运。（图片：Quinta dos Olmais）

Quinta dos Olmais 自 2016 年以来已获得七项奖项，阿尔维斯表示，这表明该公司从一开始就致力于品质。

“这些奖项大大提升了我们品牌在市场上的信誉和声誉。”他表示。 “他们为我们提供了一个展示我们对品质的执着的平台，并帮助我们赢得了消费者的信任和忠诚。”

阿尔维斯认为，除了帮助品牌之外，这些奖项还提高了葡萄牙特级初榨橄榄油在国外的知名度。

“这些奖项彰显了葡萄牙生产商的卓越品质和工艺，”他说。 “它们有助于提升葡萄牙橄榄油在全球舞台上的声誉，将其展示为可与世界上最好的产品相媲美的产品。”

与此同时， Casa Agricola Roboredo马德拉 （CARM）连续第三次荣获中等有机混合物金奖，该组织表示，赢得世界大赛奖项为整个行业树立了质量标杆。

尽管这家位于杜罗河上游的生产商表示公司的产量略有反弹，但雷梅迪奥表示他们显著提高了质量。

“对于 CARM 来说，（该奖项）意味着我们继续走在正确的轨道上，并且我们为去年的收成所付出的辛勤劳动得到了补偿，”他说。 “这对于继续树立 CARM 和葡萄牙橄榄油的品质形象有很大帮助。”

“我们面临的主要挑战是缺水和难以找到人来耕种土地，”他说。 “至于上一季的作物，我们对降雨没什么可抱怨的，但人力仍然是一个重要问题。”

尽管 2023/24 年度取得了辉煌的成绩，但 CARM 背后的生产商表示，干旱和工人短缺带来了持续的挑战。（图片：CARM）

在葡萄牙的另一边，在阿尔加维南部地区， 维维罗斯蒙特罗萨 校准赢得一对银奖 NYIOOC.

“获得这些奖项非常有意义，这是对我们过去 20 年来在生产高品质油方面的奉献和工作的认可，”运营主管 Pedro Esperança 和商务总监 António Duarte 表示。

““近年来，葡萄牙生产商在国内市场上大力提升其油的质量，”他们补充道。 “由于这是最大的国际特级初榨橄榄油大赛，获奖使葡萄牙生产商跻身其他国家最好的橄榄油之列，这有助于改变消费者对产品的看法。”

在 2023/24 年获得大丰收后，该公司预计明年的产量将略有下降，因为许多树木进入 “橄榄树的自然交替生育周期中的“小年”。

再往北， SociedadeAgrícola欧鲁植物园 （SAOV）是该国另一个最大的赢家。

Serralha 的公司 以前说过 Olive Oil Times 约占该国橄榄油产量的 2%，凭借其一系列当地单一品种、混合品种和皮夸尔品种赢得了两项金奖和三项银奖。

““多年来，比赛已被证明是 SAOV 和我们的合作伙伴 Veronica Foods 的宝贵资源和良好的营销工具，后者为北美橄榄油零售商网络提供产品，”该公司首席执行官 Alberto Serralha 表示。 “这些奖牌彰显了卓越的品质并为消费者提供了质量保证。”

塞拉利亚表示，与 50/2022 年度相比，该公司的产量增长了 23%，但收成仍低于平均水平。

“由于早熟，我们在九月下旬就开始收获，并且不得不面对严峻的天气条件，包括高温和持续降雨，”他说。

“我们利用高真空搅拌技术，可以即时校正焊膏温度，这是在如此恶劣的条件下实现高质量的决定性一步，”Serralha 补充道。 “我们这么早开始收获的决定帮助我们完成了收获而没有受到水果疾病的影响。”

展望 2024/25 作物年，塞拉利亚表示 SAOV 的形势看好。

““从作物产量和气候条件来看，预期非常乐观，”他说道。 “我们很乐观并期待着新赛季的开始。”

葡萄牙的其他生产商也抱有同样的感受。

大多数生产商预计 2024/25 年的收成将再次高于平均水平，但他们正在等待天气是否配合。（图片：Quinta dos Olmais）

“展望即将到来的收成，我们对目前的状况感到乐观，”阿尔维斯补充道。 “我们一直在认真监测橄榄树的健康和生长情况，目前情况一直很有利。”

不过，他警告说，距离十月初开始收获还有很长的路要走，而且还可能出现很多变化。

“当然，我们仍对天气模式保持警惕，”他说。 “我们的准备和奉献精神让我们在收获季节临近时充满信心，但是，一如既往，我们只希望天气不会在收获前给我们带来任何意外。”

帕雷德斯与阿尔维斯一样持谨慎态度，并指出异常的天气条件是削弱公司在收获前的乐观情绪的一个因素。

“葡萄牙正在经历异常天气，湿度很高，这在本季节并不常见，”她说。 “预计未来几周将出现热浪，这可能会影响水果，导致其产油过程停止。我们必须等待并希望得到最好的结果。目前看来，情况与去年非常相似。”