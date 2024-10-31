葡萄牙生产商期待再次丰收

随着收获的进行，葡萄牙的橄榄农和磨坊主预计该国将在 2024/25 作物年度实现第二高的橄榄油产量。

据生产者协会 Casa do Azeite 秘书长马里亚纳·马托斯称，预计葡萄牙在 170,000/190,000 作物年度将生产 2024 至 25 公吨橄榄油。

如果顺利收获，产量将大大超过五年平均产量 146,060 吨，但低于历史最高产量 206,200 吨 记录于 2021/22.

““橄榄季才刚刚开始，但鉴于整个生产周期的气候条件较为有利，预计传统橄榄种植区的产量将回升，”马托斯说。

“具体来说，今年的降雨量比前两年要多，”她补充道。 “对于现代和灌溉橄榄园来说，差异可能并不那么显著。”

从传统的特拉斯-奥斯-蒙特斯陡坡树林到超高密度 阿连特茹的种植园，欧洲第四大橄榄油生产国的生产商证实，他们预计产量将保持稳定或增加。

然而，一些人警告称，收获期间雨水过多可能导致橄榄油产量低于预期并影响品质。

早期收获因降雨而受阻，一些生产商担心这可能会影响品质。（照片：Acushla）

阿尔贝托·塞拉利亚 (Alberto Serralha) 首席执行官 SociedadeAgrícola欧鲁植物园 葡萄牙中部 SAOV 公司表示，该公司于 24 月 - 日开始收割th 预计将于10月-日完成th.

虽然 SAOV 及其合作伙伴收获了更多的橄榄，但他表示，果实中油积累量的减少并不一定会导致橄榄油产量的增加。

““天气比去年凉爽，有助于提高品质，”他说。 “然而，降雨使我们失去了12天的收成，严重扰乱了我们的油销售和碾磨业务。”

不过，塞拉利亚表示，预计该地区的产量将会增加。 ““产量比去年高，”他说。

“然而，由于连续 12 天的降雨引发了质量问题 炭疽病，影响最易受影响的品种，”Serralha补充道。 “那些推迟收获的人现在面临着质量问题和水果损失。”

他认为 180,000 万吨的产量预估过于乐观，并补充称，葡萄牙的多种因素汇合使得预测最终产量成为一种高度投机的做法。

“很难评估一个农场（更不用说一个国家）的估值，”塞拉利亚说道。 “葡萄牙橄榄树的持续扩张使情况更加困难。考虑到油产量低和老的超高密度果园生产力下降，180,000 万吨是我最乐观的预测范围。”

“如果炭疽病严重肆虐，今年的结局可能与去年类似。” 产量157,600吨， 他加了。 “尽管每年都有重要的新区域出现，但这将是 2019 年第三个低于纪录的季节。”

在北部地区特拉什奥斯蒙特斯，农民和磨坊主预计，由于冬季降雨充沛，打破了该国历史性的干旱，产量将略有增加。

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若阿金·莫雷拉，发言人 阿库什拉表示，该公司预计橄榄油产量将增加 15%。他说，随着雨水的到来，新种植的果树正逐渐成熟。

“在特拉什奥斯蒙特斯，增幅不会那么强劲——可能仅比上年增长 5%，”他说道。 “我们的气候条件更糟糕。”

莫雷拉补充道，随着新种植的葡萄树进入成熟期，他预计阿库什拉和葡萄牙的产量将继续呈上升趋势。

Manuel Norte Santo 预计产量将与去年持平，去年的产量是该国历史上第二高。（图片：Est. Manuel Silva Torrado）

生产商还预计南部广阔的阿连特茹地区将迎来又一个好收成，该地区是葡萄牙橄榄油产量的绝大部分。然而，并非所有生产商都预计今年的产量会超过去年。

“情况与去年非常相似，” 曼努埃尔·席尔瓦·托拉多. “然而，在传统的橄榄园中，这场晚雨带来了一些害虫问题，一些橄榄开始掉落。”

Norte Santo 预计，该公司将利用其超高密度橄榄园持续生产，该公司拥有 200 公顷橄榄园，并从其他农民那里购买橄榄。

“在传统种植中，波动性较大，但今年的预测应该与去年相同，”他补充道。 “但是，作为 橄榄油的价格 将低于去年，一些种植面积较小的生产商可能无法收获橄榄，导致数量略有下降。”

因此，Norte Santo 同意 Serralha 的观点，认为目前的产量预测可能过于乐观，并表示随着收获的继续，前景将变得更加明朗。

在阿连特茹的其他地方， 4 C 沸石 首席执行官 Francisco Lopes 表示，他的收割工作已经开始，预计产量与往年类似。该公司 生产了 6,900 升 2023/24 作物年度的橄榄油。

阿连特茹的生产商预计今年的收成将与去年持平或略好。（图片：4 C Azeites）

“他说：“在阿连特茹，今年的产量看起来很有希望，由于超密集橄榄树种植面积的增加，产量将比 2023 年略高。”

虽然阿连特茹的一些生产商预计会有类似的收成，但随着新橄榄树的成熟和其他橄榄树进入成熟期，其他生产商的产量有所增加。 “橄榄树园的自然轮作周期中，“年年有果”。

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

橄榄农协会 Olivum 的助理主任特蕾莎·特谢拉 (Teresa Teixeira) 证实，该协会的成员预计今年的产量将比去年增加 20%。

““去年，Olivum 成员的橄榄油产量为 105,000 吨，”她说。 “今年，我们预计产量将在 125,000 万吨左右。因此，180,000 万吨大致相当于我们预测的全国产量。”

尽管农民和磨坊主在收获前享受到了有利条件，但马托斯警告说，随着收获的进行，生产者可能会面临熟悉的挑战。

““在收获期间，主要的挑战之一是劳动力问题，这在某些地区可能是一个问题，特别是在更传统的橄榄园......那里无法进行机械收割，”马托斯说。 “在葡萄牙，这些橄榄树林位于北部和中部地区。”

““在阿连特茹阿尔克瓦地区的现代化橄榄园中，这些问题并不那么紧迫，因为它们有灌溉，而且采摘完全是机械化的，”她补充道。

特谢拉补充说，除了劳动力短缺之外，高密度和超高密度橄榄树丛的激增导致橄榄果渣产量呈指数级增长，而处理和处置橄榄油生产副产品的基础设施却没有相应增加。

“她说：“过去几年，橄榄产量大幅增加，提取行业没有能力接收所有的橄榄果渣。” “另一个问题是缺乏新技术的专业劳动力。”