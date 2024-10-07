意大利产量将大幅下降，降幅达三分之一

“我们亲眼目睹了 气候变化 过去几年来，这种现象越来越影响到我们在果园的日常工作，” 阿格里斯蒂斯（Agrestis），一家西西里橄榄油合作社。

持续的干旱给我们的橄榄树带来了巨大的压力，使它们难以结出丰硕的果实 - Pietro Nicotra，Agrestis

气候变化再次严重影响了意大利橄榄油的生产。官员们已经确认，2024/25作物年度的产量将大幅下降。

据新 报告 意大利农业和食品市场服务研究所（Ismea）估计，总产量将下降 215,000 至 235,000 吨。

意大利食用油工业协会（Assitol）的估计略为谨慎，预测产量仅为 200,000 万吨。

相比之下，Ismea 报告称， 2023/24作物年度 产量超过 328,000 吨，比下一季的预期产量高出 32%。Ismea 指出，过去五个季节的平均产量为 307,000 吨。

鉴于这些数据，伊斯梅亚警告称，意大利在全球橄榄油生产国排名中的地位可能会从第二位跌至第五位。

Ismea 和 Assitol 都将产量下降主要归因于长期干旱，尤其是对南部地区的影响。

此外，他们指出，今年主要是 “橄榄树自然轮作周期中的“小年”。

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

预计全国各地的产量将存在很大差异，北部和中部地区受不利天气的影响较小。

Ismea 预计，托斯卡纳、拉齐奥和翁布里亚的产量将比上一季反弹 70% 以上。在意大利北部，尽管一个不明原因的问题导致 神秘水果糖 在一些树林里。

干旱和热浪 对主要橄榄产区造成的影响最为严重，包括西西里岛、卡拉布里亚和普利亚，这些地区占意大利橄榄油产量的大部分。

预计这些地区的葡萄产量将下降至少 41％，撒丁岛、巴西利卡塔、坎帕尼亚、马尔凯和莫利塞地区的葡萄产量也将下降。

西西里岛的 Agrestis 合作社预计，由于极端天气，今年的产量将下降 80％。 （图片：Agrestis）

位于西西里岛布凯里的屡获殊荣的 Agrestis 合作社经历了数年的艰难困苦，展现了优质生产商的韧性。

多年来，该合作社因其橄榄油的品质赢得了无数赞誉，包括多次获得 NYIOOC World Olive Oil Competition 以来2015。

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“持续的干旱给我们的橄榄树带来了巨大的压力，使它们难以结出丰硕的果实，”尼科特拉说。

在开花期，异常温暖的春季和五月的极端气温直接影响了 Agrestis 橄榄树的生产。

“昼夜温差以及植物上沉积的湿气导致花朵灼伤，”尼科特拉说道。 “结果，我们今年的收成损失了 80％，这真是太惨重了。”

“尽管面临这些挑战，我们依然坚定不移，”她补充道。 “虽然产量很低，但我们生产的橄榄油体现了我们的传统和几个世纪以来定义这片土地的本土栽培品种。”

普利亚大区的许多生产商也报告产量大幅下降，尽管一些地区的损失较少。

普利亚是意大利最重要的橄榄油产区。 （照片：普利亚沃利亚）

“今年尤其具有挑战性。我们刚刚度过了一个低产季，这又影响了今年的果实产量，随后又遭遇了严重的干旱。即使在冬季，降雨也很少，” 普利亚大区的沃利亚 农场，位于南部区域的最北部。

“我们的策略依靠滴灌和传统的橄榄种植方法来对抗我们面临的恶劣气候条件，”拉梅迪卡补充道。 “通过先进的修剪技术和对植物的持续护理，我们保持了高品质的果实，现在果实的状态非常好。”

在翁布里亚中部地区，生产商表示本季的产量比上一季丰收得多。

““上个赛季非常具有挑战性。我们才刚刚开始，但这个新赛季让我们非常乐观，”屡获殊荣的这家餐厅的老板兼总经理 Miriam Cinaglia 和 Sergio Rutili 说道。 百年纪念.

“原材料非常优秀，而且从我们的初步印象来看，其感官特征看起来非常有希望，”他们解释道。

“从数量上看，我们预计本季翁布里亚地区的产量将非常可观。与去年不同，今年核果的果肉更丰富，这让我们对最终产品质量的进一步提高抱有希望，”Cinaglia 和 Rutili 补充道。

意大利北部和中部地区在 2023/24 作物年度收成较低后，预计将迎来一个好季节。（图片：Centumbrie）

再往北， Casale 3 Danesi位于托斯卡纳卢卡附近的橄榄园拥有 450 棵树，预计本季的收成将比上一季丰收得多。

““今年整个季节的天气都很好，”农场主亨利克·乔根森说道。 “我们通常会面临许多天气挑战，例如早春高温和随后的突然霜冻，这会导致花朵凋零。但今年，我们避免了这些问题。”

此外，有机生产者还受益于 橄榄果蝇 今年。

“冬季持续至少三天的霜冻通常会杀死土壤表面以下的大多数苍蝇。今年，我们没有发现任何橄榄蝇，这真是令人欣慰，”乔根森说。

“当出现橄榄果蝇时，我们只能使用传统的捕蝇器，因为我们是有机生产商，”他补充道。

据伊斯梅亚称，意大利有超过 619,000 家橄榄相关公司和农场以及 4,327 家活跃的橄榄加工厂。

意大利的橄榄树种植面积为 1.16 万公顷，其中 247,000 万公顷（占 21%）是 有机栽培.