澳大利亚收成不佳导致价格上涨

特级初榨 橄榄油价格 澳大利亚的感染率最近飙升至前所未有的水平。

参观墨尔本超市的货架发现，中等质量 特级初榨橄榄油 现在每升价格超过 25 澳元（15 欧元）。

最近几个月，进口特级初榨橄榄油的价格已明显超过澳大利亚本土产品的价格，扭转了长期以来的市场趋势。

然而，有迹象表明这些价格上涨趋势可能很快就会逐渐减弱，其中包括大多数澳大利亚橄榄油生产商最近的收成良好，以及欧洲橄榄油产量预计在即将到来的季节复苏。

“收获即将来临 什么是预期的”澳大利亚橄榄协会 (AOA) 首席执行官 Michael Southan 表示 Olive Oil Times.

““2022 年是橄榄树的淡季，所以我们预计产量会较低，但比 - 年的淡季要好，”Southan 解释道，他指的是橄榄树的自然轮作周期。

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

“在一些地区，开花时霜冻或热风导致橄榄树几乎不结果实，但幸运的是，主要橄榄种植区的情况并非如此，”他补充道。

一些损害来自 橄榄花边小虫。虽然这种虫子会导致橄榄树掉叶子，但其影响比预想的要轻。

“这对一些小果园来说尤其成问题，因为这种害虫以前并没有影响到它们，”Southan 说。 “不过，它是一种本土昆虫，已经存在很多年了。前年夏天天气凉爽潮湿，橄榄花边虫的数量因此增加。”

虽然大型橄榄油生产商可能受益于规模经济来抵消不断上升的生产成本，但小型生产商往往面临不同的情况。

自然事件只是澳大利亚高品质橄榄油生产商面临的众多挑战之一。

劳动力成本继续困扰着澳大利亚各地的小生产者。（图片：Ashbolt Farm）

““今年的产量比往年少。这是由于干旱和天气影响了开花。除此之外，我们去年还进行了大规模修剪，”位于澳大利亚南部塔斯马尼亚岛的阿什博尔特农场的共同所有人安妮·阿什博尔特 (Anne Ashbolt) 说道。

“在澳大利亚，人们关心的总是劳动力以及修剪和收割的成本，”她补充道。 “较大的橄榄园可以使用巨型 Colossus 机器。像我们这样的小橄榄园则使用手持耙子采摘橄榄。”

其他几家高品质特级初榨橄榄油生产商也指出，生产成本上升是他们今年面临的挑战。

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“疫情过后，最大的挑战是控制预算，尤其是在劳动力和消耗品成本不断上涨的情况下，” 开普尚克橄榄庄园.

该农场位于澳大利亚维多利亚州大陆东南角，也不得不应对恶劣的天气条件。

““晚春的暴雨恰逢开花期。这确实影响了树上的果实数量，”Tham 说道。 “在一个干燥而相当温暖的夏天之后，气温急剧下降，并伴随着频繁和偶尔的大雨，影响了我们水果的成熟。”

有趣的是，收获开始得比往常晚，五月中旬才开始收获第一批 Leccino 树。

““今年的收获量总体低于前几年，但考虑到春雨的影响，这并不意外，”Tham说道。

这些不寻常的情况也影响了特级初榨橄榄油生产的其他重要方面。 “总体而言，我们五个品种的橄榄油味道比较温和，而 Picual 和 Picholine 品种的橄榄油味道则不同寻常。它肯定适合某些人的口味，”Tham 说道。

在维多利亚州北部，种植者遭遇了春季霜冻，对产量产生了负面影响。

“我们的收成令人满意，” 绿洲橄榄. “去年春天，由于霜冻，我们失去了很多花朵，因此我们的预期低于往常，而收成的结果也接近预期范围的低端。”

开花期间的霜冻降低了 Oasis Olives 生产商的产量。（图片：Oasis Olives）

“气候始终是一个复杂因素，因为每年都不一样。这个季节是一个非常温和的夏天，因为水果已经成熟，因此产生的油比平常更温和，”Symington 补充道。 “气候是我们无法控制的，但我们希望根据条件改变我们最好的橄榄油的品种组合，使它们变得更复杂或更强劲。”

西明顿指出，橄榄季节的艰难给橄榄油生产增加了进一步的复杂性。

““确保质量总是需要权衡。如果要在提早采收以保证质量和推迟采收以保证数量之间做出选择，我们很乐意选择质量，但这并不总是那么明确，”他说。

“如果我们很早就收获 Coratina 或 Picual 等优质品种，以生产出特别优质的橄榄油，而推迟收获其他品种，则可能会增加 炭疽病 降低莱奇诺（Leccino）或巴尼亚（Barnea）等一些易受影响的橄榄油的品质。”该生产商补充道。

“从后勤角度来说，我们不可能像希望的那样迅速地收获所有东西，所以我们需要做出权衡，”西明顿解释道。

在该国另一端的西澳大利亚州，农民遭遇了极不寻常的天气状况，与近年来南欧的天气状况类似，气温上升，干旱严重。

舍伍德斯普林斯 (Sherwood Springs) 农场主伊恩怀尔德利 (Ian Wildly) 自 1,000 年起就一直管理着大约 1999 棵橄榄树，当时农场种植了 Frantoio、Leccino、Pendolino 和 Minerva 橄榄品种。

“2024 年 - 月的最近一次收成远低于预期，”Wildly 说道。 “过去两个冬天的降雨量远低于平均水平，虽然树木在夏天得到灌溉，但土壤水分不足意味着春天叶子生长较少。花期稀少且不均匀。”

““我们预计夏季天气炎热干燥。但 2023/24 年的情况却不同寻常，”他补充道。 “2023 年 2024 月至 40 年 - 月无降雨，且气温超过 - ºC 的日子持续较长时间。”

怀德利还指出了一个新出现的问题：林肯港环颈鹦鹉所造成的破坏。

“它原产于澳大利亚，栖息在西南部的森林中，以桉树的花和果实为食，”他说。 “最近，它们发现橄榄是一种很容易获取的食物。当橄榄成熟时，鹦鹉会咬断果枝，吃掉地上的果实和种子。”

“损失的不只是当年的收成，还有来年的结果枝，”他补充道。 “多年来缺乏足够的修剪也是原因之一。我们通过齐心协力将每棵树上的一两个支架枝剪掉来解决这一问题。早期迹象令人鼓舞，新枝长势强劲。”

“当地市场强劲，但产量较低会导致价格上涨，也许会导致一些消费者转而使用更便宜的替代品，比如菜籽油，”Wildly 警告说。

据 Southan 称， “当前特级初榨橄榄油的价格为大型农业企业提供了巨大的机遇，可以通过大规模种植来实现经营多元化，特别是在有水可供灌溉的地方。”

““小型企业面临的挑战是，规模经济不足以让它们在生产特级初榨橄榄油时获得所需的利润，”他总结道。 “食用橄榄为他们提供了绝佳的机会。”