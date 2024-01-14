罗马公共农场的橄榄油生产支持社区和可持续发展

罗马市生产 特级初榨橄榄油 产自 Tenuta di Castel di Guido 农场的 1,500 棵百年老橄榄树，该农场占地 2,000 公顷，是欧洲最大的公共农场。

这种有机混合橄榄油由当地典型品种 Frantoio、Pendolino 和 Leccino 制成，于 15 月 - 日在该庄园举办的首届橄榄油节上向公众亮相th.

这也是为了庆祝最近收到的 奥利奥·迪罗马 PGI 认证。

特级初榨橄榄油一部分用于团结项目，其余部分则出售。销售收入再投资于农场的管理和维护。

“罗马农业委员萨布丽娜·阿方西 (Sabrina Alfonsí) 表示，“吉多城堡庄园的橄榄收获对罗马来说意义重大，因为这是一个罕见的城市自己生产特级初榨橄榄油的例子。” Olive Oil Times.

“该产品的价值一方面在于它的高品质，另一方面在于它是实施包容和环境项目的工具，”她补充道。

根据每年续签的协议，罗马长期以来一直在拉齐奥大区拥有的 Castel di Guido 庄园生产橄榄油。然而，市政府最近与大区议会签署了一项新协议，获得了该农场的长期管理权。

市议会在一份声明中表示，对该财产的多年直接管理将使其能够更好地组织活动，并为重新开发提供可能性，包括建造一个橄榄磨坊。

罗马吉多城堡农舍及其乡村遗产博物馆（图片：罗马市农业部）

目前，多个新项目正在实施中。可再生能源将很快为农场供电，并将采用回收和堆肥系统，以将废物减少到零。

除了橄榄油，Tenuta di Castel di Guido 还生产有机水果、蔬菜、谷物和牛奶。这里用于养牛，其放牧区是拉齐奥最大的马雷马牛群的栖息地。庄园由各种生态系统组成，包括树林和地中海灌木丛。

该庄园的历史可以追溯到罗马时代，当时该地区已经专门从事农业活动。几个世纪以来，该庄园一直由不同的所有者控制，包括天主教会和国家政府。

占地 30 公顷的橄榄园毗邻一座农舍，里面有一座小型乡村遗产博物馆。这座建筑建于 1940 世纪 - 年代初，之前曾用于其他用途；在法西斯政权时期，农场被改造成劳改营，它曾被用作囚犯和被拘留平民的宿舍。

如今，庄园内的所有建筑都举办非营利协会和组织的教育活动和活动。其中包括意大利鸟类保护联盟 LIPU，该联盟负责管理 250 公顷的土地。

罗马 Tenuta di Castel di Guido 的百年橄榄园（照片：Ylenia Granitto）

Tenuta di Castel di Guido 是众多动植物物种的家园，也是 Natura 2000 保护区网络的一部分。Natura - 是由欧盟创建的保护区网络，旨在保护最珍贵和最受威胁的物种和栖息地。

由于这一地位，该地区受到严格的监管，以保护其生物多样性。不过，游客可以自由参观庄园并参加导游。

““罗马的农业意味着参与、社区发展、团结和可持续性，”阿方西说。 “这是城市各个地区的现实，例如在 Nuova Tor Vergata 和 Torre Spaccata 街区，公民协会负责管理 公园里的橄榄树 并将所得的石油分发给有需要的人们。”

“优质有机农业对保护环境、土壤和景观做出了巨大贡献，”她补充道。 “此外，Olio di Roma获得的PGI认证表明我们地区的产品可被视为优质产品，是经济和旅游业发展的推动力。”