维护意大利潘泰莱里亚岛独特的橄榄种植传统

西西里岛的潘泰莱里亚是意大利最靠近非洲的地区，这里的橄榄种植有着独特的特色。

橄榄树按照特定的系统进行栽培，以促进其水平生长。

该系统可防止树木的高度超过相邻的干石墙，从而使树木能够优化其用水并应对风力。

为了更好地保护这些树木（其中许多已有数百年历史）以及这种可持续且有弹性的耕作方式，岛上小生产者的经济收入是必要的。 - Gianpaolo Rampini，Resilea 总裁

几个世纪以来，这种农业实践使得人们能够在火山岛以干燥和暴风雨为特征的极端气候下种植橄榄树和生产橄榄油。

由于缺乏世代更替，这种橄榄树种植系统面临衰落的危险。

Resilea 协会的目标是重建和加强当地社区，该协会与巴勒莫大学合作，保护和传播这种农业实践背后的知识体系，也称为 “潘泰莱里亚匍匐（或蔓生）橄榄树的艺术。”

“在发展中国家工作数年后，我们于 2013 年在意大利潘泰莱里亚定居，旨在保留岛上种植者很久以前发明的适应当地环境的方法所依据的知识，”Resilea 总裁 Gianpaolo Rampini 告诉 Olive Oil Times.

拉姆皮尼在国外工作期间表示，全球范围内乡村社区及其文化的消失对文化多样性构成了重大威胁。

“我们的目标是保护一套非书面的理论和实践要素，这些要素被研究定义为当地的生态知识，是农村社区的基石，”他说。

潘泰莱里亚的橄榄树修剪和训练系统涉及旱作技术。它可以防止 ““maticate”，这是当地方言中用来形容暴风雨期间从海上吹向内陆的强风。

“这种气候适应性做法如今已成为持续框架中的一个有趣元素 气候变化”兰皮尼说道。 “在过去，这是必要的，因为岛上没有湖泊和河流，甚至没有像今天这样的海水淡化厂，每个居民都通过屋顶收集雨水 ““dammuso”，岛上的传统房屋。”

““水源有限使得传统的橄榄种植变得困难甚至不可能。”他补充道。

该做法最初包括用绳子和石头将新栽种的或非常年轻的橄榄树的树枝压向地面，直到它们呈现水平方向。

随着新芽的萌发，向上生长的芽必须被修剪，而向下生长的芽则继续生长。

“一些人认为，必须让嫩枝沿着主枝生长，而另一些人则只在主枝的最后部分留下嫩枝，”兰皮尼说。

“这些变化是雷西利亚大学和巴勒莫大学旨在通过目前正在进行的项目收集并传递给新一代的大量信息的一部分，”他补充道。 “这让我们非常满意，因为参与的学生热情很高并且学习很快。”

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通过多学科和体验式的方法，17至-岁的学生在大学信息收集团队的支持下，向年长的种植者学习橄榄种植技术。

督导员在专门针对高中最后一年学生的实地活动期间绘制报告并制作纪录片。

“学生们立即明白了，这是一个特殊的农业环境，由梯田和干石墙塑造，匍匐的橄榄树嵌入其中，”巴勒莫大学树木栽培学教授兼项目协调员安东尼奥·莫蒂西 (Antonio Motisi) 说。

“事实上，如果不考虑干石墙的存在，我们就无法考虑橄榄树和岛上的其他树种，”他补充道。

潘泰莱里亚岛上遍布着用干墙围起来的梯田，这些梯田经过几个世纪的修建，用从地面上挖出的火山石建成，以便耕种。

除了 Pantesco 的花园（一个用来种植柑橘类水果的围栏）外，还有 达姆索，均由石头制成，干墙是当地建筑的象征。

“从本质上讲，一米高的墙围住了露台和其高度内的橄榄树，形成了一个小型气候微观世界，”莫蒂西说道。 “我们不知道地中海地区有任何可比的橄榄种植类型。”

大多数橄榄树 比安科利亚，还有一些品种可能也来自突尼斯，但尚未确定。

修剪在冬季和夏季进行，在橄榄种植系统中起着关键作用。 不比 常规修剪方法，该技术不包括回切.

目的是避免橄榄树在长出新芽时受到过度的水分压力。

“经过常规修剪后，就会长出旺盛的嫩枝和吸芽，”莫蒂西说道。 “在这种情况下，主枝的木材会自然老化，以控制旺盛的生长，防止植物在夏季受到伤害。这有利于植物开花结果。”

由于树木横向生长，因此需要特殊的训练系统。主枝要留长，当它们即将接触地面时，在木材和土壤之间放置一块石头，以避免接触。

相比之下，大树的树枝通常可以被鼓励接触地面并扎根以重新焕发活力。

“在这种情况下，当树枝长到一定长度，比如四五米时，接触土壤的部分就会被埋起来，这样新的根就会在地下扎根，并在树枝继续生长时使其恢复活力，”莫蒂西解释说。

潘泰莱里亚岛占地 85 平方公里，岛上有一座 836 米高的山峰，农民们已经适应了各种土壤气候条件。根据不同区域，采用不同的修剪和整枝方法。

“一般规则也包含几个例外，”兰皮尼说道。 “例如，在海拔最高的地区之一西巴，一些植物的枝条呈螺旋状，这可能为农民提供了空间。在其他地区，橄榄树的面积为 150 平方米，有时延伸到更多的梯田。”

大片的树冠覆盖着梯田表面，保护土壤免受阳光照射，并限制水分蒸发，减少水的消耗。

“在这种背景下，一切都旨在减少树木的用水量，”莫蒂西说。 “干石墙也发挥了一定的作用，因为它可以通过减缓气流来减轻风的影响，从而限制因蒸腾而造成的水分流失。”

=此外，它还可能引发有利于空气中湿气凝结的微气候动态，这是我们正在研究的一个非常复杂的方面，”他补充道。

橄榄树的匍匐枝条按照潘泰莱里亚岛种植者发明的技术进行修剪。（照片：Gianpaolo Rampini）

根据现有数据，潘泰莱里亚岛的耕地面积从上世纪中叶的80%以上下降到如今的不到20%，这表明许多果园都被忽视了。

Resilea 致力于 恢复被遗弃的 橄榄园和生产 特级初榨橄榄油几年目前，协会正在筹划创建一家社区公司。

“我们认为，为岛上的小生产者提供经济收入是必要的，这样才能更好地保护这些树木（其中许多已有数百年历史）以及这种可持续、有弹性的耕作方式，”兰皮尼说。 “在这种特殊的环境中工作需要付出很多努力和高成本，因为无法使用机械手段，一切都需要手工完成。”

“我们的目标是使这种做法在经济上可持续，让生产者能够监督整个生产链，”他补充道。

橄榄在当地工厂采摘和压榨后数小时内通过船运到西西里岛的特拉帕尼，运输也产生了额外的成本。

如果由于恶劣天气导致渡轮停运数日，导致水果交付延误并降低质量，岛上的农民也将面临风险。

Resilea 的计划包括建立一家公司自己的铣削设施，以防止这些问题并确保提高功能性。

“潘泰莱里亚有一个很好的工厂，但为了我们的目的，我们需要不同的设备，”兰皮尼说。 “我们寻求建立一种最先进的两相技术，可以很好地处理少量橄榄，并结合储存设施、装瓶机械和副产品再利用系统。”

该项目以可持续性的价值为核心，以全面发展为目标，其中包括一个研究部分。

“我们正在按照循环经济原则行事，”兰皮尼说道。 “致力于创建社区公司的参与者包括 PlantaRei Biotech，这是一家由 Elena Sgaravatti 领导的初创公司，专注于利用生产废料生产高附加值产品。该公司目前正在研究从这些树的橄榄叶中提取 多酚设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

“我们很高兴地说，当地公共机构正在支持我们的项目，”他总结道。 “我们可以生产高品质的特级初榨橄榄油，为可持续发展做出贡献。销售收入将重新投资，以增强小生产者的能力，并保护如此宝贵的景观、环境和文化遗产。”