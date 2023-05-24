南非品牌在世界大赛中再次大放异彩

南非橄榄油生产商正在庆祝他们在 NYIOOC World Olive Oil Competition，从12个参赛作品中脱颖而出，斩获19个奖项（-个金奖、-个银奖）。

来自非洲最南端国家的参赛者已经在比赛中确立了自己的地位，并缓慢但稳步地提高其在南半球国家中的排名。

尽管与赤道以南的其他国家相比，南非的生产规模仍然相对较小，但南非人越来越注重高品质 特级初榨橄榄油：去年，制片人获得了 创纪录的16个奖项 从世界大赛的 16 个参赛作品中选出。

据南非橄榄产业协会 (SA Olive) 称，南非每年生产的橄榄油中有 95% 被归类为 特级初榨.

多年来，南非橄榄油生产商所取得的卓越品质也引起了当地专业人士的关注，他们正在为其企业寻找最优质的橄榄油。

“我们得到的是手工制作的、精美的产品，”开普敦厨师兼餐馆老板克里斯托夫·德霍斯 (Christophe Dehosse) 说道。 “没有理由购买来自一万公里外的欧洲的橄榄油。”

该国农民也开始种植橄榄树，使橄榄种植成为该国发展最快的农业子行业，年增长率达到 20％。

在 2024 作物年大约从三月中旬持续到七月初，南非的农民和磨坊主在该国大部分产区都获得了 1.6 万升（约 1,760 吨）的橄榄油大丰收和高品质的新鲜油。

然而，该行业必须克服天气变化无常以及国家电网崩溃导致的频繁停电带来的挑战。这迫使生产商谨慎设计和执行其运营，以确保橄榄的正确收获和碾磨。

位于南非西开普省历史名镇斯泰伦博斯和班霍克山谷之间， 托卡拉橄榄 勇敢面对收获期间的不利条件，凭借其由意大利品种组成的同名有机介质混合物赢得了金奖。

Tokara Olives 凭借采用意大利橄榄品种精心制作的中度混合橄榄荣获金奖。（图片：Tokara Olives）

“Tokara 团队非常兴奋，因为在这次比赛中获得金奖是一个巨大的成就。 NYIOOC”该公司运营经理Gert van Dyk说道。 “这是庆祝成功并激励每个人在未来继续追求卓越的伟大时刻。”

范戴克指出，Tokara 今年的成功之路并不平坦，极端天气和缺雨影响了公司的橄榄油作物。

““自然因素给我们在收获期间带来了一些极端挑战，四月初的一场猛烈风暴给我们带来了重大农作物损失，而收获期间却没有正常的冬季降雨，”他说道。

“这些现象加速了我们的橄榄作物成熟，迫使我们的橄榄加工厂每天加工的橄榄数量比平时更多。”范戴克补充道。

Mardouw投资是另一家位于西开普省的橄榄油生产商，该国 95％ 的橄榄油产自该省，该公司重复了去年比赛的成功，今年再次赢得两项金奖。

Mardouw Investments 在过去六年中每年都荣获世界大赛的殊荣。（图片：Mardouw Investments）

Mardouw 凭借其由 Favolosa 和 Coratina 橄榄制成的同名中度混合酒以及由 Frantoio 橄榄制成的单一品种酒而获奖，延续了其在世界大赛中的获胜纪录。

“这些奖项对于我们来说意义重大，”总经理菲利普·金 (Philip King) 说道。 “我们始终坚信，我们生产的是世界一流的特级初榨橄榄油，并在如此享有盛誉的比赛中荣获两项金奖 NYIOOC 再次是一个巨大的荣誉。这也是 体现我们的一致性 自2019年以来，我们已经连续六年获奖。”

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相对较新的 Favolosa 品种 FS17 最初于 1980 世纪 - 年代在意大利从 Frantoio 品种中培育出来，被认为对木质部杆菌具有抗性。该品种的果实中等大小，成熟时呈酒红色，多酚含量中等至高。

King 表示，Mardouw 也希望增加出口，并计划利用 NYIOOC 作为新市场的攻城槌，它已经获得了多项奖项。

“我们希望将战略重点放在美国东海岸，以扩大我们的出口业务。”他说道。 “我相信我们一贯表现良好 NYIOOC 过去六年将帮助我们打入目标市场。”

对于 39 岁的 Loyiso Manga 来说， Ubuntu 来自该国首都开普敦，获得了 NYIOOC 是我一生的梦想成真了。

南非民主之父纳尔逊·曼德拉使“Ubuntu”一词为人熟知，意为同情和善良。（图片：Ubuntu）

“我很兴奋也很自豪，”曼加在赛后说道。 获得银奖 这是一种精致的混合物，装在具有传统非洲设计的独特装饰瓶中销售。

“这次胜利属于所有失业青年和那些渴望追寻梦想的人，”曼加补充道。 “我们已经这么做了，而且我们才刚刚开始。”

Ubuntu 以纳尔逊·曼德拉的名言“同情和善良”命名，是南非第一家黑人拥有的橄榄油公司。

Manga 热衷于农业综合企业和慈善事业，他花了两年时间寻找橄榄农场，并最终于 2019 年创立 Ubuntu，实现了他的愿景。

“Ubuntu 特级初榨橄榄油并非昙花一现，”他说。 “这是一个通过努力工作将梦想变成现实的故事，并且着重讲述了梦想将为与它接触的人们带来的好处。”

获胜的喜悦 NYIOOC 还蔓延到了附近的布里德河谷，那里 里约拉哥橄榄庄园 再次被评为世界最佳橄榄油生产商之一。

“在 NYIOOC作为特级初榨橄榄油领域最大的国际大赛，这是一个值得庆祝的重要成就，”共同所有人布伦达·威尔金森 (Brenda Wilkinson) 表示。 “这一认可不仅提升了我们的品牌知名度（尤其是全球范围内的知名度），而且也为我们与行业领先者相比的质量树立了标杆。”

Rio Largo 曾多次荣获世界大赛冠军，今年凭借中度混合咖啡荣获银奖，并在此前六届大赛中屡获大奖。

““这个奖项肯定了我们在市场上的竞争力，激发了人们对我们产品的信心，并为我们的增长开辟了新的机会，”威尔金森总结道。