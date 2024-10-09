南非农民享受产量反弹

南非的橄榄种植者获得了丰收，产量达到了近年来的最高水平。

“行业协会 SA Olive 首席执行官温迪彼得森表示：“对于南非生产商来说，2024 年的橄榄季节非常成功。”

预计 1.6/2023 作物年度，南非橄榄油产量将达到 24 万升，较 - 年大幅增加。 1.2万升 去年报告称。年产量通常在 1.5 万至 - 万升之间波动。

“我们看到，生产商的整体平均增幅在 20% 到 -% 之间，质量 特级初榨橄榄油 非常好，”彼得森说。 “本季食用橄榄和特级初榨橄榄油的卓越品质彰显了我们生产者的奉献精神和辛勤劳动。”

“这也反映了有利的生长条件和专业知识，有助于实现如此高的标准，”她补充道。

特 不断取得成功 南非橄榄生产商在国际舞台上的表现，例如 NYIOOC World Olive Oil Competition，表明关注点转向质量。

这些结果也证明了当地橄榄产业的韧性，它在整个季节克服了众多挑战。

“高投入成本仍然是我们生产商面临的重大挑战，”彼得森说。 “电力和投入成本仍然是农业发展的主要障碍，橄榄产业也不例外，”她补充道，指的是该国频繁停电的情况。

“橄榄产业也是劳动密集型产业，这直接影响产品的价格，”彼得森解释道。 “除了影响价格之外，如果收获后不立即加工，还会直接影响最终产品的质量。”

南非从国外进口大量特级初榨橄榄油，其净产量低于消费量。

来自外国产品的竞争给当地特级初榨橄榄油市场带来了额外的压力。

“在南非，我们的生产商没有得到政府支持，其他橄榄油生产国也是如此，”彼得森说。

“这些价格压力导致进口油价格更便宜地进入南非零售货架，并导致南非生产商与有补贴的、更便宜、质量较差的进口产品竞争，”她补充道。

此外，南非橄榄油，特别是特级初榨橄榄油的定价直接受到这些产品不实行增值税零税率的影响。

“这影响了市场的竞争力。其他植物油和种子油的增值税为零，这使得价格比较不公平，”彼得森补充道，暗示消费者仍然非常注重价格。

布伦达·威尔金森 (Brenda Wilkinson) 表示，Rio Largo 的早期收获避免了其他生产商面临的一些气候问题。 (图片：Rio Largo 橄榄庄园)

巴比伦商店 历史悠久的农场 位于南非法兰舒克葡萄酒谷西蒙斯堡山脚下的酒庄本季取得了优异的业绩。

“总体而言，产量和质量都很强劲，”Babylonstoren 橄榄油专家 Petrus van Eeden 说。 “与 2023 年相比，我们的产量略有增加，尤其是 Frantoio 橄榄，因为我们的更多橄榄树已经成熟。”

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““情况比预期的要好，”他补充道。 “品质非常好，油符合我们的高标准，并且在风味特征方面展现出良好的特性。”

农场面临的挑战包括夏季持续高温和冬季迟迟不降雨。 ““高温给农作物带来了压力，而晚雨又影响了后期的收割，使得收割难以按计划完成，”范·伊登说。

在里奥拉戈， 屡获殊荣 该农场是西开普省斯赫尔彭豪维尔谷的一家橄榄油生产商，预计 2023 年的收成将比创纪录的收成要慢。

“品质非常好，而且我们能够在冬季大雨来临之前提早收割，”共同所有人布伦达·威尔金森 (Brenda Wilkinson) 说道。 “我们的一些大丰收同行生产商在季节后期受到了洪水和潮湿天气的影响，对质量产生了负面影响。”

“我们的橄榄油表现出更高的 多酚 但仍然保持平衡，石油产量非常好，”她补充道。 “总体而言，我们的橄榄油香气良好，口感清爽，辛辣味持久。”

里奥拉戈州必须应对电力削减，这是州政府计划的轮流停电的委婉说法，就像许多其他州一样。

“这对大多数南非人来说是一个挑战，”威尔金森说。 “在我们的案例中，我们通过太阳能和庄园里的柴油发电机发电解决了这个问题。”

恶劣天气和不稳定的服务在某些地区造成了更严重的影响。在这些地区，人们对结果的预期高于实际结果。

虽然许多生产商经历了丰收，但天气问题导致一些生产商的产量低于预期。（图片：Darling Olives）

“在橄榄油需求量巨大的时期，这是一个充满挑战的收获季节，”Darling Olives 的生产经理 Nicole Koen 说道。 “收成比我们期望的要少很多。”

达令橄榄公司位于开普敦以北约70公里处，是一家著名的特级初榨橄榄油和食用橄榄生产商。

“我们面临的最大挑战是收获足够的产量来满足市场需求，”科恩说道。

他补充说，提高消费者的认知对于优质橄榄油市场至关重要。

“尽管特级初榨橄榄油的价格高于平时，但我们看到消费者仍在购买高品质的特级初榨橄榄油，”科恩指出。

Babylonstoren 的 van Eeden 还评论了消费者意识应该成为优质生产商关注的重点。

““仍有更多教育和参与的空间，”他说。 “随着人们越来越注重健康并且对烹饪品质越来越感兴趣，他们开始欣赏橄榄油的好处和多功能性。”

该公司的橄榄油专家警告称，价格迫使一些顾客尝试价格实惠的替代品，例如鳄梨油。

“我相信，通过提供亲身实践的学习体验和品尝活动，油脂旅游可以显著提高更大范围内的认知度，从而加深消费者的欣赏。”范·伊登说。

“最终，通过真实的故事和经历分享对橄榄油的热情，将会提高消费者的认知和忠诚度，”他总结道。