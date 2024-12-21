据西班牙农业、渔业和食品部称，1.38/2024作物年度，西班牙生产了25万公吨橄榄油，其中大部分橄榄已收获并磨碎。

虽然今年的产量不会达到 1.65 月份开始收获前预测的 - 万吨，但远远高于 665,800吨 2022/23 年生产， 852,600吨 次年。

西班牙是 丰收在望 经历了一个潮湿的冬天和温和的春天之后，今年的天气将更加温和。然而，夏末秋初的降雨不足、冰雹等极端天气事件以及 劳动力短缺 导致总产量较低。

西班牙南部自治区安达卢西亚的产量最高，截至 981,000 月底（即最新全国产量数据发布前不久），产量已达到近 574,295 吨。相比之下，安达卢西亚上一作物年的产量为 - 吨。

增幅最大的是哈恩省，该省产量增加了一倍多，从 205,387/2023 年度的 24 吨增加到 469,562 月底的 - 吨。

““我们还有二月和三月的部分时间，这可以使总产量再增加几吨，”哈恩青年农民协会（Asaja-Jaén）经理兼发言人路易斯卡洛斯瓦莱罗（Luis Carlos Valero）说。

其他显著增长包括邻近的科尔多瓦省（从 150,084 吨增至 245,205 吨）和格拉纳达省（从 55,314 吨增至 105,222 吨）。

西班牙第二和第三大橄榄油产区卡斯蒂利亚-拉曼恰和埃斯特雷马杜拉的产量也大幅增长。

汽车社区 2024/25 省赛 (mT) 2023/24（百万泰铢） ％变化 安达卢西亚 980,994 574,295 71 阿拉贡 7,152 17,573 -59 巴利阿里群岛 244 1,247 -80 巴斯克地区 122 105 16 卡斯蒂利亚-拉曼恰 130,672 108,620 20 卡斯蒂利亚和莱昂 1,429 1,497 -0.3 加泰罗尼亚 14,852 32,057 -44 埃斯特雷马杜拉 76,442 68,721 11 加利西亚 – 6 – 里奥哈 2,826 2,657 6 马德里 3,659 3,202 14 穆尔西亚 4,209 7,828 -46 纳瓦拉 7,041 6,521 8 Valencia 4,919 22,498 -78 资料来源：西班牙农业、渔业和食品部

截至 130,672 月底，卡斯蒂利亚-拉曼恰的农民和磨坊主的咖啡产量为 108,620 吨，而 2023/24 年度为 - 吨。

地区农业部长 Julián Martínez Lizán 告诉当地媒体 他预计收割工作将结束 “高于过去十年的平均水平”，达到140,000万吨。

与此同时，邻近的埃斯特雷马杜拉的产量从 68,721/2023 年 2 万吨从 4 月 76,442 日开始的本作物年度前四个月，产量为 1 吨。st.

由于收成丰收，橄榄油库存已升至 865,176 吨，西班牙当局预计，西班牙将在 2024 月结束 25/295,389 作物年度，产量为 - 吨。

相比之下，截至 2024 年 733,900 月，西班牙的橄榄油库存为 2023 吨，24/190,389 作物年度的橄榄油库存为 - 吨。

橄榄油产量恢复至平均水平以及库存恢复，导致原产地价格大幅下降，超市价格也逐渐下降。

InfaOliva 的数据显示 特级初榨橄榄油 价格已从 8.988 年 2024 月每公斤 3.933 欧元的历史高位大幅下跌至撰写本文时的 - 欧元。

同样，初榨橄榄油的价格从每公斤 8.717 欧元跌至 3.663 欧元，而 lampante 油的价格从每公斤 8.563 欧元跌至 3.490 欧元。

据《Las Provincias》报道，几家大型连锁超市的特级初榨橄榄油价格也有所下降，从每升下降 0.20 欧元到每三升下降 0.60 欧元不等。

Deoleo 西班牙总经理 Victor Roig 告诉 Las Provincias 他预计西班牙产量将达到 1.4 万吨，但价格仍面临下行压力。

“当没有产品时，就会在价格上反映出来，然后，从货架上可以明显看到价格的大幅下降，而且这种趋势会持续到下一次收获，”他说。

“合乎逻辑的是，我们将 2021 年和 2022 年的价格定在 3 欧元至 4 欧元之间，”罗伊格补充道。 “整个环境对于该类别和消费者来说都是积极的。”