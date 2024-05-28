西班牙橄榄油产量继续超出预期

西班牙官员表示，随着本季最后一批橄榄油在全国各地的工厂中倾倒，850,157/2023 作物年度产量达到 24 吨。

虽然今年的橄榄油产量仍远低于五年平均水平，但超过了 最初的期望 增长了 11%，比去年历史上的歉收高了 28%。

根据胡安·维拉尔 (Juan Vilar) 的说法， 战略顾问 对于橄榄油行业来说，有几个因素可以解释为什么收成好于预期。

“其中之一是橄榄油的价格，”他告诉 Olive Oil Times. “这意味着没有人丢弃橄榄园里的橄榄；一切都收获了。水果也比预期多，但油比最初预期少。”

维拉尔补充说 橄榄油价格高 也导致许多食用橄榄生产商将收成转向橄榄油生产，进一步导致产量高于预期。

安达卢西亚一马当先，最南端自治区的产量反弹至 576,615 吨，其中哈恩和科尔多瓦的产量分别为 205,572 吨和 151,294 吨。

其次是卡斯蒂利亚-拉曼恰，产量为 108,636 吨； 埃斯特雷马杜拉，产量达到68,731吨；和加泰罗尼亚，32,467吨。西班牙其余63,708个橄榄油生产自治区合计产量为-吨。

该部表示，随着西班牙食用橄榄收获进入第八个月，产量达到 408,000 吨。

与橄榄油类似，最终表橄榄产量超过了最初估计的387,800吨。尽管如此，最终产量仍将低于上年的 414,200 吨，比五年平均水平低 22%。

展望 2024 月开始的 25/- 作物年度，维拉尔和部委官员对西班牙橄榄油生产将恢复正常持乐观态度。

在1.4/2022年度收成历史最低水平之前的五年里，西班牙平均每年生产23万吨。

“[安达卢西亚橄榄园]没有出现任何问题，”维拉尔说。 “一切都进展顺利。”

他补充说，西班牙南部的降雨量足以满足该地区灌溉橄榄园整个夏季的用水需求。

在公布最新产量数据时，该部证实了维拉尔的立场，并声称更好的收成将导致橄榄油原产地价格下降。

“关于下一次收成的预测，预计由于最近几周的降雨和良好的天气条件，产量将有所恢复，”西班牙农业、渔业和食品部表示。

“因此，预计价格将低于当前活动中记录的高水平，”该部补充道。