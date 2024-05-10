西班牙生产商在严格的收获后庆祝获奖成果

全球最大的橄榄油生产国西班牙的橄榄农和磨坊主再次克服极端气温和干燥天气，生产出世界一流的橄榄油 特级初榨橄榄油.

来自六个自治区的 2024 个特级初榨橄榄油品牌在 - 年获奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.

我们可以看到，我们所有的辛勤工作都得到了回报（赢得了两项金奖），而且 Valdueza 家族几个世纪的橄榄油传统并没有白费。 - John Cancilla，Marqués de Valdueza 销售经理

最新数据显示，西班牙846,800/2023作物年度产量为24万吨，显着低于过去五年的平均水平，但远高于去年历史上的歉收。

由于春季极端气温波动和干旱的影响，许多橄榄树的果实产量减少，石油积累水平降低，农民和磨坊主克服了这些问题。

秋季的高温，许多生产商开始早期收获，也使生产屡获殊荣的特级初榨橄榄油的工作变得复杂。

在西班牙最大的橄榄油产区安达卢西亚尤其如此，该国三分之二的世界大赛奖项都是在这里获得的。西班牙最大的自治区在 574,295/2023 作物年度产量为 24 吨。

“今年尤其困难，因为 10 月份的高温使橄榄树难以合成油，也使我们难以在工厂进行冷榨。” 拉奥利维利亚，Dehesa de la Sabina 连续第十次获得世界大赛奖项。

他将有机中等强度 Picual 荣获金奖描述为 “最幸福的结局”之后 “复杂的收获。”

“该奖项使我们能够 巩固和定位 Dehesa de la Sabina 作为国际市场的参考，使我们的石油与其他石油不同，”伊格纳西奥补充道。

安达卢西亚制作人 卢克生态公司 还庆祝在 2024 年荣获金奖 NYIOOC.

胡安·曼努埃尔·卢克、贝伦·卢克和拉斐尔·加尔韦斯（照片：Luque Ecológico）

同样，有机农民克服了高温和干旱，连续第九次获奖。尽管如此，他们承认该公司生产的橄榄油大约是平均年份的一半。

在获奖的同时 竞争证明 销售和质量经理 Rafael Gálvez 表示，有机和可持续生产有能力实现始终如一的高品质，这些奖项也是最好的营销工具之一。

“这些奖项无疑是营销工具，可以帮助企业将其产品定位为高品质并受到客户的赞赏。”他说。 “它有助于定位公司形象并有助于销售。”

在西班牙的另一边，加泰罗尼亚的农民和磨坊主的收入排名第二 NYIOOC 奖项共 12 名。

在收获期间，西班牙第四大产区自治区的生产者也克服了严重的干旱，包括加泰罗尼亚东半部的用水限制。

“荣获银奖 NYIOOC 这是我们的荣幸。”莱里达的发言人阿尔巴·科马德兰·图鲁 (Alba Comadran Turu) 说道。 瓜迪亚. “它认可了我们在生产过程的每一步中对卓越和质量的持续承诺。我们感到自豪的是，我们的努力体现在这个享有盛誉的奖项中。”

Gaudea 首席执行官杰拉德·坎普斯（Gerard Camps）（照片：Gaudea）

她补充说， “我们在生产高品质特级初榨橄榄油时面临着各种挑战。 “从不同的天气条件到橄榄的精心挑选，这个过程的每个阶段都面临着自己的挑战。”

Gaudea专业生产 阿尔贝金纳单一品种 具有 Les Garrigues 原产地命名保护认证的特级初榨橄榄油。科马德兰表示，在这场比赛中获胜 NYIOOC 将有助于提升其品牌的国际形象。

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“我们有信心 NYIOOC 该奖项将对我们的品牌产生重大影响，尤其是在国际市场上，”她说。 “我们希望这一认可将为我们在市场上带来新的机遇，并巩固我们在优质橄榄油生产中的地位。”

距离加泰罗尼亚海岸线不到 200 公里，巴利阿里群岛马略卡岛的生产商在世界大赛中总共获得了三项大奖。

Son Maragues 1921 庆祝其屡获殊荣的有机 Empeltre，该产品采自特拉蒙塔纳山脉的梯田橄榄园。 （照片：儿子莫拉格斯 1921 年）

“获得这一奖项是我的荣幸，我们认为这是对我们追求卓越不断进步的认可。”Mariano Valdés 说道。

首席执行官 儿子莫拉格斯 1921 该公司的有机培养基 Empeltre 荣获金奖。 “这种区别证实了我们走在正确的道路上，”他说。

该公司专注于利用特拉蒙塔纳山脉中心干石梯田上有机种植的百年树生产橄榄油。

“今年，我们的天气很幸运，整个季节都很好，”巴尔德斯说。 “然而，日益不稳定的气候、不规律的降雨、温和的冬季和极端的夏季，使这一宝贵的自然和文化遗产的生存变得越来越困难。”

Son Moragues 1921 正在拓展新市场，Valdés 相信该奖项将有助于公司吸引新客户。

“了解这一殊荣所带来的声望后，我们预计我们的品牌整合将得到重要推动，而这恰逢其时。”他说道。

在西班牙大陆，该国第二大产区卡斯蒂利亚-拉曼恰的生产商庆祝赢得了九个冠军 NYIOOC 奖项。

获奖者中有超过 750个家庭 Olivarera de Valdepeñas 社会合作社的成员，也称为 科利瓦尔，其中号 Arbequina 荣获金奖。

干旱和高温导致产量下降，但提高了 Colival 成员的感官质量。 （照片：科利瓦尔）

“我们的成功在于与农民合作，”合作社发言人伊娃·迪亚兹 (Eva Díaz) 说道。

由于特级初榨橄榄油始于高品质的水果，她赞扬了成员农民在瓦尔德佩尼亚斯（距离马德里以南约两小时车程）又一个成功的产季中发挥的关键作用。

“我们为农民提供最佳收获时间的建议，牺牲性能来换取质量，”迪亚兹说。 “通过这种方式，我们获得了与其他油不同的感官品质的橄榄汁。在榨油厂中，我们精心呵护橄榄，在无温度的情况下工作，过程快速，并获得了富含多种成分的产品。 多酚设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

尽管卡斯蒂利亚-拉曼恰未能幸免于炎热天气和干旱的影响，但迪亚斯表示，缺水是该合作社在世界竞争中取得成功的原因之一。

“卡斯蒂利亚-拉曼恰在夏季经历了严重干旱和非常干燥的气温，导致水果缺水，从而导致油中出现辛辣和苦味，”她说。

迪亚兹相信，在世界竞赛中持续取得成功——Colival 在过去九届竞赛中均获奖——有助于合作出口到利润丰厚的北美市场。

她说， “这种影响转化为北美地区的营销和销售策略。奖项就是品牌定位。”

邻近的埃斯特雷马杜拉（Extremadura）——西班牙第三大产区，经历了最严重的 产量增加 2023/24 作物年度 – 落后的团队 马尔克斯·德·瓦尔杜埃萨 还庆祝了他们最新的两个世界竞赛奖项在出口其产品方面所发挥的作用。

阿隆索和法德里克·佩拉莱斯（照片：Marqués de Valdueza）

该公司起源于 Alvarez de Toledo 家族，自 1624 年以来一直生产橄榄油，庆祝了 金奖 两种中度混合酒：其旗舰品牌 Maqués de Valdueza 和 Merula。

“通过不断地接收 NYIOOC 奖项，我们已经能够向市场提供切实的证据，证明 Marqués de Valdueza 是一种可以跻身世界最佳橄榄油之列。”销售经理 John Cancilla 说道。 “我们认为这一荣誉提高了我们石油的声誉，反过来又有助于在竞争激烈的美国市场上进行销售。”

对于生产特级初榨橄榄油所面临的挑战，坎西拉将公司的成功归因于垂直一体化的农业和碾磨，使其能够监控流程中每个步骤的质量。

“赋予我们这种出色的油的最重要因素是我们综合生产方法的不断应用，”坎西拉证实。 “这种方法需要仔细规划和执行规范和程序，使我们的 Marqués de Valdueza 橄榄油能够持续赢得 NYIOOC 年复一年荣获金奖。”

“我们可以看到，我们所有的辛勤工作都得到了回报，瓦尔杜扎家族几个世纪以来的橄榄油传统并没有白白浪费。”他总结道。