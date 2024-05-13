研究揭示了降低食用橄榄生产者的收获成本

最近的研究表明，结合树干和树冠振动的机械台式橄榄收割机比单独使用任何一种方法都更有效。

根据一项研究， 研究发现，该方法将机械采收的效率（以随时间从树上摘下的果实的百分比来衡量）提高了 75%，并产出了更高质量的果实。

近年来，加州食用橄榄的产量大幅下降。研究指出，这是由于手工采伐成本造成的，该成本通常超过总回报的 60%。

因此，机械收割方法可以显着降低收割成本并提高该州食用橄榄行业的经济可行性。

“嗯，树木生产方面没有什么重大突破。该研究的作者、加州大学戴维斯分校植物科学系教授路易丝·弗格森 (Louise Ferguson) 说：“这是一个缓慢而稳定的进展。”

“第一步或进步是我们可以足够经济地使用双面开心果/西梅振动器来收获食用橄榄，这些橄榄是在生理未成熟的情况下收获的，其果实去除力约为 0.5 公斤。”

接下来，弗格森说研究人员正在研究 Accede，一种由 Valent Chemical 生产的释放乙烯的化合物。这种化合物似乎还可以提高树干振动收割机的效率。

该研究通过比较实验性顶篷接触式振动器和商业树干振动器来评估收割机的效率。两者的收割效率均较低，并且两者收割机效率没有显着差异，平均不超过 8%。

然而，同时结合两种振动方法，生产商每吨的收入比树干振动提高了 63%，与树冠振动相比提高了 35%。

虽然新的收获方法可能会改变食用橄榄的游戏规则，但弗格森表示，它不会显着提高收获橄榄以生产橄榄油的效率。

“油橄榄在生理上已经成熟，脱果力要低得多，”她说。 “顶篷接触机似乎效率很高，因此树干振动器对他们来说并不是一项创新。目前的橄榄油品种是为高效的顶盖接触式摇床而培育的。”

“然而，Accede 很可能是他们可以使用的东西，因为即使在收割机效率很高的情况下，在收割时从树上多摘出 2% 到 8% 的橄榄也将是意义重大的，”Ferguson 补充道。

研究中使用的树干振动收割机可供购买或合同收割，但 Accede 仍处于田间试验阶段。

根据 成本研究 根据加州大学戴维斯分校的研究，手工采摘可占食用橄榄劳动力投入的 80% 和生产成本的 60%。

这项新研究的结果可能会扭转加州主要食用橄榄曼萨尼约的衰退趋势，在过去三十年中，由于劳动力成本上升和稀缺性增加，曼萨尼约橄榄产量下降。

然而，将橄榄园从手工采收过渡到机械采收需要仔细规划。

澳大利亚橄榄中心首席执行官阿曼达·贝利 (Amanda Bailey) 表示，这一变化涉及采收和修剪以及加工物流的重大转变，从而在更短的时间内大幅增加水果产量（每小时约 500 公斤）。

虽然机械收割有望带来更大的回报，但它不能孤立地发生。 “如果没有果园和树冠适应，就没有机械收割，”弗格森解释说以色列机械收割工程师 Yoav Sarig。

首先，树木必须种植在更近的树篱中——每英亩 200 至 250 棵树（每公顷 490 至 620 棵树），而传统的每英亩 96 棵树（每公顷 237 棵树）。

必须对树木进行机械修剪，以保持可采伐的高度、宽度和体积。此外，必须进行最少的手工修剪，以使光线穿透树冠并产生花朵和果实。

“我们已经证明机械收割效率最高；然而，石油工业不需要它，没有制造商会为 12,400 英亩（5,020 公顷）的餐桌工业生产新机器，”弗格森说。

“底线……这两个行业都在努力获得经济可持续发展所需的每英亩 12 吨（每公顷 - 吨）的产量，”她补充道。 “这就是为什么高效的机械收割和可能的降低果实去除力并提高收割机效率的脱落剂如此令人感兴趣。”