这位坎帕尼亚农民认为，可持续发展和生物多样性对商业有利

历史悠久的伊尔皮尼亚地区（大约相当于阿韦利诺省）因其自然美景而常被称为坎帕尼亚的绿色心脏，拥有优质葡萄酒和屡获殊荣的历史 特级初榨橄榄油 生产。

“我们的树林给了我们如此多的帮助，我们的产品质量使我们能够在国际市场上迅速出名。” 凯斯达欧.

了解橄榄油质量的消费者仍然是一个小众群体，需要进行大量的沟通。但那些尝试过优质特级初榨橄榄油的人不会再去尝试更差的特级初榨橄榄油。 - Claudio De Luca，Case d'Alto 所有者

最初，德卢卡似乎注定要从事金融事业。尽管如此，由于命运的转折，他在意大利南部地区家乡周围富含石灰石的火山粘土中建立了酿酒厂和橄榄园。

“我原以为在托斯卡纳比萨大学金融中介经济学专业毕业后我会在银行工作，”德卢卡说。

“有一天，我回到家乡，在那里我有事情要处理，”他补充道。 “我以为这只是暂时的，但我决定留下来，致力于农业。”

2011 年，德卢卡 (De Luca) 建立了 Case d'Alto 有机农场，以生产 Taurasi（一种由 Aglianico 葡萄酿制的红酒）而闻名的地区命名。除了这种葡萄品种外，德卢卡还开始从古老的葡萄园种植另一种本土葡萄品种菲亚诺。

“我的家人一直酿造葡萄酒和橄榄油供家庭消费，”​​他说。 “那时我经常出差，我开始欣赏在我的祖国留下来工作的想法。”

克劳迪奥·德卢卡和他的儿子莱昂纳多视察橄榄园。 （照片：凯斯·达阿尔托）

“我最初的项目涉及在葡萄园旁边几公顷的休耕地上安装大型光伏系统，”德卢卡补充道。 “然而，由于官僚主义问题，它爆炸了，2012年，我决定在那块空地上种植700棵橄榄树。”

为了延续家族传统并注重质量，他扩大了橄榄园并进行了实验，直到 2016 年实现了第一次重大收获。

如今，该农场种植了 1,000 棵树，很快还将再种植 700 棵。格罗塔米纳尔达 (Grottaminarda) 的一片拥有数百年历史的小树林位于酒店的核心位置，里面有多种品种。它被用来确保每年稳定的产量，其中 Frantoio 和 Ogliarola Irpina 很流行。

在对特别适合生产橄榄油的弗卢梅里进行农艺调查后，德卢卡建立了一个占地七公顷的果园，主要由本地拉韦斯植物组成。他将 Leccio del Corno、Leccino、Frantoio 和其他本土品种（包括 Marinese）混合酿造。

“开始与美国进口商合作后，我们开始参与 NYIOOC 我们的 Ravece 单品种品种获得了三个奖项，这让我们非常满意，”De Luca 说道。 “在2022/23作物年度，我们的葡萄酒产量急剧下降，但橄榄的丰收弥补了这一损失，甚至超出了预期，最终获得了金奖。”

Case d'Alto 拥有 1,000 棵树，其中大部分是本地品种，计划很快再种植 700 棵。 （照片：凯斯·达阿尔托）

Ravece 的主要特征是绿色番茄叶或番茄的味道，具体取决于果实的成熟度。这可能伴随着香草、朝鲜蓟和苹果的味道，以及明亮、持久的苦味和辛辣味。

De Luca 表示，Case d'Alto 特级初榨橄榄油是在 Frantoio Barbieri 压榨的水果中提取的，该工厂位于帕特诺波利 (Paternopoli)，距农场 10 公里，是一家最先进的工厂，在六小时内压榨出水果。根据天气情况，收获通常在九月底开始，十月中旬结束。

“尽管 Ravece 是晚熟品种，但我们预计运营的主要原因有两个。”De Luca 说道。 “首先，它容易受到 橄榄果蝇由于庄园的有机管理要求我们实施预防模式来避免这种害虫，所以我们只能在它到达之前收集水果。”

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“其次，弗卢梅里的土壤主要是粘土，当降雨开始时，这可能会导致车辆使用出现问题。”他补充道。 “因此，我们需要在有利的天气条件下工作。尽管如此，早期收获保证了产品的高品质 多酚 内容。”

该公司还依靠农业 4.0 系统来防止橄榄果蝇侵扰。该系统由安装在橄榄树林中的监控单元组成，用于捕获图像并提供天气信息。

农业4.0 农业4.0，也称为智慧农业或精准农业，是指将先进技术和数据分析融入传统农业实践中，以提高效率、生产力和可持续性。这种下一代农业方法利用物联网 (IoT)、人工智能 (AI)、机器人、无人机、卫星图像、传感器和大数据分析等尖端技术来优化农业运营的各个方面。

“这些进步导致 更高的生产成本，必须付出额外的努力，因此在这些陡坡上工作需要费用，”德卢卡说。

“然而，所有这一切都被我们向消费者保证的高品质所抵消。”他补充道。 “智能工具还使我们能够优化资源并提高可持续性。”

这些小树林种植在海拔 400 至 600 米之间的裸露山丘上，无需灌溉，从而使该公司能够使用更少的水并实现更大的环境可持续性。

该公司的 1,000 棵橄榄树中有许多是当地特有的 Ravece，Case d'Alto 将其用作其旗舰单品种橄榄树。 （照片：凯斯·达托）

“我相信当今公司的可持续发展不仅需要应对 气候变化，”德卢卡说。 “保护生物多样性、维护景观与生产质量密切相关。好的产品来自健康的环境。”

他补充说，保护自然景观也有助于促进石油旅游。 “当人们参观农场时，我带他们到果园欣赏这些树木，同时品尝一片面包和从水果中提取的油，他们会带回家一种令人惊叹的感官体验，”德卢卡说。

他认为葡萄酒和橄榄油生产商之间存在独特的协同作用，他们可以使用一种产品作为消费者尝试另一种产品的门户。

“我向他们展示劣质油和我们的优质产品之间的区别，反应总是积极的，因为他们对它们的颜色、味道和香气感到惊讶，”德卢卡说。

“了解橄榄油质量的消费者仍然是一个小众群体，需要进行大量的沟通，”他总结道。 “但那些尝试过优质特级初榨橄榄油的人不会再去尝试更差的橄榄油，事实上，他们开始总是要求最高的质量。”