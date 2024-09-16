预计今年西班牙食用橄榄产量将比去年增长至少 20％。

据该行业的跨行业组织 Interaceituna 称，预计 492,250 年西班牙的食用橄榄产量将达到 2024 吨，高于 408,790 年的 2023 吨。

该组织 500,000 月份报告的早期估计更加乐观，预计产量将超过 - 万吨。

预测被下调，主要是因为8月份大多数产区异常炎热干燥。

这些气候条件阻碍了橄榄的生长，较小的果实通常会被转用于橄榄油生产。

Interaceituna 详细介绍了最受欢迎的食用橄榄品种的表现，其中 Manzanilla 的产量与 75 年相比增长了 2023％，增幅最为显著。

最受欢迎的食用橄榄品种霍吉布兰卡 (Hojiblanca) 产量比上年增加 21%，达到 235,850 吨。然而，产量比过去四个产季的平均水平低 8.4%。

Hojiblanca 和 Manzanilla 也广泛用于橄榄油生产。

西班牙食用橄榄的供应情况将影响该产品的价格和全球贸易。

安达卢西亚农民和研究人员最近在阿拉哈尔组织了一次会议，重点讨论了食用橄榄行业面临的挑战。

其中包括劳动力短缺、橄榄质量维持 气候变化 以及保护安达卢西亚乡村传统所需的代际转型。

西班牙食用橄榄在国际市场上的价格变化部分反映了这些挑战。

根据国际橄榄理事会的数据，100 年 28 月，西班牙食用橄榄每 2024 公斤的价格与上一季相比上涨了 431%，达到 14 欧元。然而，同期的出口量下降了 -%。

值得注意的是，上个季度西班牙食用橄榄对美国的直接出口量下降了 33％，这进一步加剧了近年来的降幅。

这一趋势归因于长期和 复杂的关税争端 两国之间。

根据国际奥委会的数据，美国是最大的食用橄榄进口国，174,000/2023 作物年度进口量超过 24 吨，其次是巴西，进口量为 135,000 吨。

国家农业、渔业和食品部 估计 2023/24 年度食用橄榄产量将达到 407,400 吨，略低于 414,120/2022 年度报告的 23 吨。

2021/22 年度是产量异常丰收的季节，西班牙农场收获了 659,760 吨橄榄，供应给食用橄榄市场。

西班牙是迄今为止最大的食用橄榄生产国。 国际奥林匹克委员会 估计 这 65/2023年度，西班牙将占欧洲总产量的24%。

西班牙也是最重要的食用橄榄出口国。IOC 图 显示306,947/2022年西班牙食用橄榄出口量达到2023吨。

紧随其后的是希腊，同期出口量为 186,815 吨。