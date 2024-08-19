风土、有机农业为西西里农民带来屡获殊荣的成果

在风景如画的西西里岛阿格里真托地区，一位前通讯和活动协调专家正在利用她的才能，在集约化橄榄种植日益兴起的世界中倡导小规模有机农业。

“纳鲁 源于对 20 多年前我父亲购买的一处豪华房产进行美化的想法……他是一名医生，但一直对大自然以及它给我们带来的产品充满热情，”业主玛丽亚·皮斯科波 (Maria Piscopo) 说道。

“我开始购买新土地并种植橄榄树，立即选择了有机农业和可持续发展的道路，”她补充道。

我对大规模生产不感兴趣，因为它会影响质量。 - Maria Piscopo，Naru 餐厅老板

自 2016 年启动该项目以来，Piscopo 已种植了 22 公顷土地，每年生产约 6,000 升有机 特级初榨橄榄油.

该公司的橄榄园主要包括 Biancolilla 橄榄和 Nocellara del Belice 橄榄。

“我选择它们是因为它们是典型的西西里橄榄，原产于该地区，”她说。 “Biancolilla 出产的橄榄油香气浓郁，口感细腻，略带甜味。另一方面，Nocellara del Belice 是西西里岛西部 Belice 山谷的典型产区，果实肉质丰富，出产的橄榄油口感非常浓郁。”

““诺塞拉拉大约有 500 个品种，以我的拙见，贝利切的品种比其他品种的品质更胜一筹，”皮斯科波补充道。

一个地区的气候和地理环境对于橄榄的品质和健康属性至关重要。对于皮斯科波来说，阿格里真托位于西西里岛南部，海拔 600 米，地理位置特别优越。

““纳罗位于阿格里真托省，享有典型的地中海气候，”她说。 “纳罗面朝大海，得益于海风，温度略低，大约低四度；这有助于赋予橄榄树及其果实独特的香气。”

皮斯科波说，与其他地中海气候一样，阿格里真托夏季炎热干燥，冬季温和湿润。

“夏季的高温和充足的阳光有利于光合作用，刺激橄榄树的生长和优质橄榄的生产，”她说。 “西西里夏季炎热干燥的气候有助于果实均匀健康地成熟，增强了橄榄的感官特性，从而提高了橄榄油的生产质量。”

气候、土壤和本土橄榄品种造就了 Naru 屡获殊荣的有机混合橄榄。（图片：Naru）

“夏季湿度较低，可显著降低橄榄树发生真菌感染和其他疾病的风险，如橄榄叶斑病和 橄榄果蝇”皮斯科波补充道。 “纳罗的气候条件非常适合生产高品质的特级初榨橄榄油， 多酚含量，这有助于橄榄油的抗氧化特性。”

虽然阿格里真托的气候非常适合种植橄榄，但皮斯科波引用 气候变化 这是一个重要的问题，同时每年还需要仔细施肥和修剪以实现最高产量和质量。

“干旱是西西里岛的一个重大问题，它是正在发生的更大气候变化的一部分，”她说。 “虽然前几年一直都有干旱，但肯定没有达到我们今天所经历的程度。”

尽管如此，橄榄树仍然是一种具有韧性的作物，皮斯科波的橄榄树种植在排水良好的土壤中，她说，这有助于减少 干旱.

“在较高的海拔地区，大气湿度比周围的平原略高，”她说。 “这有助于保持较高的相对湿度，从而减少干旱时期树木的蒸发和水消耗。”

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Piscopo 认为，改善土壤健康和遵循可持续的最佳做法是农民可以用来抵消 气候变化的影响.

“Naru 专注于可持续农业实践 优先考虑土壤健康，“ 她说。 “这包括使用有机肥料和堆肥来自然地提高土壤肥力，而不是依赖会随着时间的推移降低土壤质量的合成化学物质。保持健康的土壤可确保我们的橄榄树获得最佳营养，并且不易受到疾病和害虫的侵害。”

“促进生物多样性是我们农业方法的核心，它创造了支持有益昆虫的自然栖息地， 鸟类 和其他野生动物，”皮斯科波补充道。 “这种生物多样性有助于维持生态平衡，提高授粉率，并消除化学干预的需要。”

确定收获的时间近年来由于气候变化的影响而变得更具挑战性，这对生产者来说是另一项重大挑战。

“在最佳成熟度采摘橄榄对于生产高品质特级初榨橄榄油至关重要，”她说。 “在储存和包装过程中保护产品免受氧化和光照以保持其新鲜度至关重要，通过定期清洁基本设备可以实现这一点。”

任何品质 屡获殊荣的橄榄油生产商 橄榄从树上摘下开始。从那以后，橄榄的质量只会在采摘和碾磨过程中降低。因此，皮斯科波说，采摘是纳鲁橄榄加工过程中最关键的一步。

“收获的时间经过精心安排，以确保在最佳成熟阶段采摘橄榄，”她说。 “这个阶段根据橄榄油的所需特性而有所不同（例如果味、浓郁或温和）。”

皮斯科波坚持传统的收获方式，用手工或电动摇晃器采摘橄榄，将其从树上摘下来，然后快速但小心地运送到磨坊，以保存橄榄并避免对树木造成压力。

品质始于橄榄，因此 Piscopo 非常注重采摘时间和果实分类。（图片：Naru）

“操作员使用网将橄榄移到装有橄榄垫的非常大的箱子里，”她说。 “大约工作几个小时后，我们立即前往磨坊开始压榨（而团队的其他成员则继续采摘），这样可以避免橄榄发酵，否则会严重损害最终产品的质量。因此，我们每天进行三次采摘和压榨。”

在收获后的数小时内研磨橄榄有助于最大限度地减少氧化并保留成品油的风味和香气。

“现代橄榄厂通常使用高效的提取方法，例如离心法，来提取油，同时最大限度地减少氧化，”皮斯科波说。 “加工过程中控制温度对于防止油的味道和香气变质至关重要。冷压方法或在受控温度下加工 [低于 27 ºC] 有助于保持油的质量。”

“这有助于保存橄榄中的挥发性化合物和营养成分，保持油的风味、香气和营养特性，”她补充道。

特级初榨橄榄油生产出来后，被储存在不锈钢罐中，并根据需要装瓶。

“橄榄油从来不是预先包装的，”皮斯科波说。 “每次客户下订单时，都会填写所选的包装类型，并立即发货。这确保了油的味道在一年中保持一致，保留了其所有特性，而如果油是预先包装的，这是不可能的。”

皮斯科波认为，生产有机橄榄油在道德上是正确的做法，同时她还认为这有助于她的品牌脱颖而出。

“我坚持大自然的馈赠，反对使用任何可能增加产量但不能保证质量或保护消费者健康的肥料，”她说。 “我对大规模生产不感兴趣，因为它会影响质量。”

“这种单一产地方法确保了可追溯性和真实性，让消费者确切地知道他们的橄榄油来自哪里，”皮斯科波补充道。

除了有机生产之外，皮斯科波还在这个仍然主要由男性主导的行业中扮演了女性主导品牌的角色。

玛丽亚·皮斯科波花了八年时间将她父亲的果园打造成了一个屡获殊荣的品牌。（图片：Naru）

“我的产品的另一个优点是，它是一家由女性领导的公司，”她说。 “我一直认为这是一项重要的优势。幸运的是，许多女性都从事橄榄油行业，但我相信应该有更多的女性。”

““我认为，在这个以男性为主的环境中，女性的存在带来了很多优势和关注，这是我感到非常自豪的事情，”皮斯科波补充道。

今年早些时候，Piscopo 的精心努力终于获得了回报，它首次亮相 NYIOOC World Olive Oil Competition世界上最大的橄榄油品质大赛， 获得银奖.

“赢得了 NYIOOC “这让我感到非常高兴和荣幸，”她说道，“获得这个奖项让我感到非常满意。我和我的小团队做出的所有牺牲和改进都带来了这个结果。”

皮斯科波表示，除了农艺方面，在竞争激烈的领域成功营销也具有挑战性，尤其是对于小生产者而言。

“我努力强调我的产品的真实性，”皮斯科波说道。 “我一直在努力树立 Naru 的形象，没有任何外部帮助，花时间为消费者和客户服务，每年都建立一个相信我和 Naru 的人脉网络。”

“从一开始，我就致力于让我的产品占据强大的市场地位，我相信我已经实现了这个目标，”她补充道。 “不过，我总觉得每年都有进步的空间，Naru 就是如此。我一直在努力提高它的质量。”

Piscopo 补充说，社交媒体已成为她营销工作的重要组成部分。它使她能够展示 Naru 的产品和奖项，同时教育消费者了解气候变化和 用橄榄油烹饪.

“我也强调历史和传统，”她说。 “通过社交渠道，我尽力宣传气候变化以及我为限制其影响而采取的措施。我专注于可持续发展和旨在保护和尊重环境的农业实践，这是我农业业务的基石。”

“我与食品行业的人士建立了合作关系，以加强产品的形象，”皮斯科波补充道。 “我选择通过 Naru 网站进行直接在线销售。我参加行业活动和展会，直接与消费者见面，让他们品尝产品，并讲述我这个年轻公司的故事。”

展望未来，皮斯科波表示，她计划为公司建造一座专用工厂，进一步控制生产流程并建立新的总部。

“这里有一座古老的农舍，我打算把它改造成公司的永久总部。”她说道。 “我的目标是让这个设施在水、电和供暖方面实现自我维持和自给自足，充分尊重环境并实现 100％ 生态环保。”