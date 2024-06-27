拥有 1,000 名成员的合作社正在应对葡萄牙北部的艰难地形

约 1,000 名葡萄牙农民庆祝 2024 年两项大奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.

农民是 穆尔萨橄榄种植者农业​​合作社 （CAOM）的这款啤酒在世界大赛中凭借中等浓度的混合啤酒和精致的 Cordovil 啤酒荣获银奖。

追求高品质是解决该地区面临的挑战以及山区环境带来的更高成本的答案。 - Francisco António Vilela Ribeiro，CAOM 董事会主席

“我们参与的目标 NYIOOC 是为了让人们了解我们 Azeite Porca de Murça 品牌的非凡品质，以及这种卓越品质背后的努力，”合作社董事会主席 Francisco António Vilela Ribeiro 说道。

“NYIOOC 是一项分析标准非常严格、反馈非常好的比赛，”他补充道。 “有很多国内和国际比赛，但在纽约获胜是一种特别的感觉。”

尽管 CAOM 自 2020 年以来一直在世界大赛中取得成功，但该合作社自 1956 年以来就一直在团结葡萄牙东北部特拉斯奥斯蒙特斯地区的大量农民社区。

“合作社始于 1990 世纪 - 年代，当时专注于生产高品质 特级初榨橄榄油”维莱拉·里贝罗说道。

“追求高品质是解决该地区面临的挑战以及山地环境、大面积果园和旱地耕作方式带来的较高成本的答案，”他补充道。

该合作社目前在国内外销售超过 500,000 升 Azeite Porca de Murça 品牌啤酒。

合作社近 1,000 名成员中没有一人灌溉过橄榄树，所有橄榄树都按照传统间隔种植。CAOM 估计，这些种植者的平均支出是普通超密集种植者的三倍。

这些条件促使 CAOM 开发其他收入来源，包括其专门的博物馆，这是合作社导游的起点。

“这些生产商面临的主要挑战是教育新消费者了解食用初榨橄榄油而不是其他植物油的好处，”维莱拉·里贝罗说。

“特级初榨橄榄油是独一无二的，没有任何食物或药物可以取代它，”他补充道。 “这对我们的健康至关重要。我们需要更多消费者对此有更好的了解。”

重视土地和农民劳动之间的独特关系对于合作社的现在和未来至关重要。

“随着生产成本的提高，赋予我们的工作价值意味着维护已经人烟稀少的地区， 面临被抛弃的风险”维莱拉·里贝罗说道。

CAOM 博物馆是合作社的另一个收入来源，同时还向游客介绍橄榄油生产知识。（图片：CAOM）

该合作社的橄榄树分布在穆尔萨市 189 平方公里的区域内。CAOM 专注于四种当地品种——Cordovil、Cobrançosa、Madural 和 Verdeal——这些品种均已获得欧盟颁发的 Trás-os-Montes 原产地保护 (PDO) 认证。

据 技术摘要 根据欧盟委员会发布的 Trás-os-Montes PDO 特级初榨橄榄油，其口感均衡，带有新鲜水果和杏仁的香气和味道。这种油具有明显的甜味、绿色、苦味和辛辣味，这些特点使其在该国其他橄榄油中脱颖而出。

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“我们生产的橄榄油具有非常独特的特性——它的风土——因为穆尔萨是 Transmontana 地区三种微气候的中心：Terra Quente、Terra Fria 和 Terra de Montanha，”Vilela Ribeiro 说。

“这意味着我们有三个气候截然不同的地区，从图阿河和廷赫拉河的狭窄河谷，橄榄树与杜罗河划定地区的葡萄园接壤，到橄榄树与栗子种植竞争的多山地区，”他补充道。

Vilela Ribeiro 指出 “该合作社一直是“先驱者”，因为在过去 30 年里它对整个生产链进行了垂直整合控制，确保从收获到包装的每一步都按照最高标准进行。

合作社成立时由合作社成员创办的公共橄榄磨坊是合作社运营的关键。

“它成为葡萄牙内陆城市经济的关键，因为这里的地形对农业来说具有挑战性，”维莱拉·里贝罗说。 “它还使小型橄榄生产商能够扩大规模，否则这是不可能的。”

据 CAOM 介绍，该合作社的文化受到社区和团队合作的启发，展示了世界一流的传统橄榄种植品质。

“我们的成员真正培育了团结和分享的合作精神，这一事实使我们成为葡萄牙唯一一个不仅根据橄榄产量来评估其产品价值，还根据橄榄果实本身的实际质量来评估其产品的案例，”维莱拉·里贝罗说。

“通过观察果实，我们还可以决定什么时候是开始收获的最佳时间，”他补充道。 “得益于我们现代化的橄榄磨坊，我们可以安排工作，在收获后不到 24 小时内将果实交付给我们。”

然而，天气并不总是对种植者有利。

“今年，由于 气候变化 “由于地中海地区遭遇极端天气现象以及秋季多雨，产量下降且更加困难，”维莱拉·里贝罗表示。

““平均而言，我们需要多 1.5 公斤的橄榄才能生产出同样升的橄榄油，”他补充道。 “与上一季相比，产量再次较低，单产也较低，这进一步影响了该地区的总产量。”

展望 2024/25 年度的收成，维莱拉·里贝罗表示他还预计会面临更多挑战。

“暴雨、冰雹或热浪等极端现象会危及开花和结果，因此很难预测下一个橄榄季节的情况，”他说。