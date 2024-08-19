恢复托斯卡纳废弃橄榄树的诸多价值

在托斯卡纳，佛罗伦萨附近的一个项目重点关注 恢复被忽视的 橄榄园，融合环境和社会承诺，造福当地社区。

自 2014 年成立以来，Abandoned Grove 已经拯救了 5,000 多棵树，并雇用了近 60 名来自社会弱势群体的工人。

该公司的创始人 Fil Bucchino 与具有社会农业经验的橄榄种植者 Andrea Pagliai 以及磨坊主 Gionni Pruneti 合作。

恢复这些被忽视的橄榄树林至关重要，因为当农业空间被废弃时，我们就会失去景观之美和当地文化。 - 磨坊主 Gionni Pruneti

他们共同努力创立一个高端体验品牌，该品牌拥有强大的道德基础，扎根于当地，但具有国际抱负。

“我出生在佛罗伦萨，并在意大利度过了我的童年，”布奇诺告诉 Olive Oil Times. “后来，我和父母（他们的医生）搬到了不同的国家，包括索马里、委内瑞拉和加拿大，最后定居在了加拿大。我还学习了生物医学科学，并共同创办了 朋克摇滚乐队设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

这种环球旅行和不拘一格的态度使这位前贝斯手和词曲作者发现了特级初榨橄榄油的世界。

““对音乐的热情占了上风，我花了近十年的时间在世界各地旅行和巡演，”他说道。 “与此同时，我的父母专门从事营养学，开了一家诊所，推广 地中海饮食 在1990年代。”

“在收获季节，他们会给我寄意大利 奥利奥·诺沃（Olio Nuovo） 在旅途中，一旦石油到达，我们就会和我的巡演伙伴们一起吃晚餐，”布奇诺补充道。 “在那些夜晚，我开始注意到特级初榨橄榄油的连通力量。”

2000 世纪初的几天橄榄采摘经历对他认识到高品质特级初榨橄榄油的价值至关重要。

“我在旅行休息期间在托斯卡纳品尝了一种与以前任何油都不同的油，现在我可以说它改变了我的生活，”布奇诺说。 “当时，尽管我的音乐事业进展顺利，但我感觉内心发生了转变，我的思想越来越多地被音乐的商业方面而不是艺术方面所占据。”

“同一个周末，当我在我家的橄榄园收割果实时，我感受到了前所未有的感觉，”他补充道。 “我的妻子哈丽娜鼓励我去接近这种感觉，我开始研究橄榄油艺术。就像音乐一样，我全身心投入到优质特级初榨橄榄油的世界，从未回头。”

为了重现这种体验，Bucchino 开始生产自己的特级初榨橄榄油。他与 Pagliai 领导的 Olivart 公司合作，后者与 屡获殊荣 普鲁内蒂兄弟。

废弃的果园工人在托斯卡纳橄榄收获期间享受了短暂的休息。（照片：Fil Bucchino）

“当时，安德里亚 [帕格利亚伊] 已经致力于恢复被忽视的树林并生产优质油，同时解决社会问题，”他补充道。 “至于吉奥尼（Pruneti），他不仅是一位橄榄种植者，还是一位真正的艺术家，他可以通过研磨的方式精彩地诠释每个橄榄季节。”

他们有着相同的创业愿景和价值观，联手生产出对地区和社区产生积极影响的优质产品。

“我想问，怎么可能遇到所有这些 废弃的树林 位于托斯卡纳的中心，”布奇诺说道。 “我意识到，当地种植者无法与大型行业或以托斯卡纳品牌销售劣质油的营销驱动品牌的低价竞争，最终剥削了社区。我的意图恰恰相反，即帮助社区繁荣发展。”

多年来，他们已经恢复了 5,000 多棵当地品种的树木，包括 Moraiolo、Frantoio、Leccino、Pendolino、Correggiolo、Olivo Bianco 和几种未知的生态型，并用它们生产出单一品种和混合品种。

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保护当地生物多样性是 Abandoned Grove 的基本目标，重点关注可持续土地管理和优质生产流程。

“关键在于，即使橄榄园是私人的，它也是一种社区资产，”帕格利亚伊说。 “环境、领土和社会领域紧密相连，与土地相关的一切事物都拥有相同的命运。因此，我们有责任照顾这些被忽视的土地。”

“当我在 2008 年开始从事这个行业时，我的首要目标不是购买土地，而是让巴尼奥阿里波利那些废弃的、不结果的、维护不善的橄榄园重新恢复生机，”他补充道。 “我和前同事一起，从两块地开始，总共约 10 公顷。随着工作的进展，我们感到非常满意，向我们提供土地的人也成倍增加。”

帕格利亚伊的社会责任感始于一位朋友赠与他两公顷土地，她曾在该土地上雇人从事社会农业项目。

巴拉特罗果园收割期间的咖啡休息时间。（照片：Fil Bucchino）

“她告诉我，只有我继续为那些人工作，她才会把土地留给我，”他说道。 “我接受了这个提议，开始种植蔬菜，以实现生产多元化，确保工人全年都有工作。我满怀热情，实施了这个项目。不久之后，Fil [Bucchino] 邀请我加入。”

自 2014 年以来，Abandoned Grove 通过社会项目雇佣了 57 名员工。其中一些工人有精神健康或药物滥用问题。

该计划还包括那些已经出狱并需要帮助重新融入社会的人。大多数项目由专门从事培训和教育及文化服务的社会合作社 Coop21 监督。

“有几个人已经成功重新融入，还有一些人成为了我们的员工。”帕格利亚伊说。 “如今，有六个人通过 Coop21 项目与 Abandoned Grove 合作。”

“农业本质上是一个社会问题，因为我们为当地人民提供工作，同时保护土地并促进循环经济，”他补充道。 “购买这些产品的消费者明白，他们支持的不只是一家企业，而是整个当地经济和社会包容。Abandoned Grove 将所有这些元素结合在一起。”

该公司的核心价值之一是生产过程（包括装瓶、贴标和包装）都在果园附近的社区进行。

“我所做的一切都是在树林附近，即使成本更高，”布奇诺说。 “这有助于当地社区，并生产出最能体现收获季节的本质和社区精神的油。”

2019 年，他联合制作 “痴迷橄榄油”，这是一部以他的经历为灵感的获奖纪录片，倡导品质，并讲述了那些生活受到特级初榨橄榄油积极影响的人们的故事。

“我来自朋克音乐，这是一种关于社区和挑战现状的音乐，”他说。 “朋克音乐之所以流行，并不是因为朋克改变了，而是因为世界终于接受了它。今天，我们团结在一个使命之下，我相信同样的原则也适用于高品质。”

“我启动这个项目的目的是绝不在质量、人类或地球方面妥协，”布奇诺补充道。 “当然，这并不容易。我是一个理想主义者，但我开始看到人们逐渐认识到它的价值，越来越多的人开始意识到质量和可持续性的真正含义。我们只提供我们生产的石油。我无法放弃创造一种可以像我一样深刻地触动别人生活的石油的愿景。”

现在，Abandoned Grove 计划扩展到不同国家的其他社区，并与更多致力于追求品质的环保和社会责任感强的磨坊主和种植者建立联系。

Abandoned Grove 在托斯卡纳恢复了 5,000 多棵废弃的橄榄树。（照片：Fil Bucchino）

采摘的橄榄树的果实被运送到基安蒂格雷夫的 Pruneti 磨坊进行压榨。他与兄弟 Paolo 共同经营家族企业，生产特级初榨橄榄油和鸢尾花。

“与 Abandoned Grove 的合作自然而然地发生了，因为我立刻就理解了该项目背后的愿景。这是一段美好的旅程，我希望该项目能够继续发展，因为它在多个方面都具有巨大的价值，”Pruneti 说道。

“恢复这些被忽视的橄榄园至关重要，因为当农业空间被废弃时，我们就会失去美丽的风景和当地的文化，”他补充道。 “每个收获季节，我们都会看到橄榄油生产成为整个社区的庆祝活动。”

在被拯救的橄榄树中，莫拉约洛品种占主导地位。这种耐寒树在托斯卡纳的梯田山坡上茁壮成长。这种品种在意大利中部很常见，用它制成的特级初榨橄榄油带有朝鲜蓟、香草和杏仁的味道，并带有中度至浓郁的果味。

“我们橄榄种植者认为这个品种是 ““这种树被称为‘农民的老橄榄树’，由于其向上生长的倾向，需要特别的照顾，”普鲁内蒂解释说。 “由于其种植方式具有挑战性，需要更多的劳动力，它往往是第一个被放弃的。”

““每次开始新生产时，我总是问自己，从工厂操作员的角度来看，如何才能增加价值，”他说道。 “这些油有自己的特点，由树木起源的丘陵地形以及修剪和采摘所需的体力劳动所形成，因为它们无法实现机械化。”

“附加值在于用这些独特的品种生产出具有鲜明特色的特级初榨橄榄油，”Pruneti 补充道。 “因此，我们必须从收获开始精心管理，计算最佳成熟时间，再到磨坊，除其他事项外，我们必须设定适当的温度和搅拌时间，以获得具有强烈、独特特性的油。”

据创始人所述，Abandoned Grove 最新的成功案例之一是，在巴尼奥阿里波利，一片拥有超过 260 棵百年老莫拉约洛树的橄榄树林重新焕发活力，这里曾经是一片人迹罕至的森林。

“我们用三年的时间让它恢复生机，去年我们完成了第一次收获，”布奇诺说。 “令人难以置信的是，我们发现橄榄树丛不仅经受住了 1956 年和 1985 年的历史性霜冻，还经受住了一场野火。现在，树木又恢复了生机和成果，展现了这个非凡物种的非凡力量和韧性。”