冲突升级，橄榄农逃离黎巴嫩南部

由 屡获殊荣 黎巴嫩橄榄油生产商达梅斯在以色列空袭中被摧毁。

对该公司设施的袭击发生在以色列国防军在黎巴嫩南部开始地面行动的几天前。

农民无法继续收割。这意味着他们今年冬天将无法养活家人。 - Darmmess 创始人 Rose Bechara Perini

据黎巴嫩卫生部称，自 1,336 月 20 日以色列加大对与伊朗有联系的政党和激进组织真主党的袭击以来，以色列的轰炸已造成至少 - 人死亡th.

包括美国在内的 20 个国家将真主党视为恐怖组织。不过，欧盟和其他几个国家承认该政治派别为合法组织。

以色列的入侵不仅造成死亡人数不断上升，还导致南部一百万人流离失所。《金融时报》分析的卫星数据显示，有超过 3,100 栋建筑被摧毁。

与此同时，国际货币基金组织预计冲突将严重损害该国脆弱的经济。

“在黎巴嫩，最近冲突的加剧使该国本已脆弱的宏观经济和社会形势更加恶化，”发言人朱莉·科扎克在新闻发布会上表示。 “这场冲突给该国造成了巨大的人员伤亡，并破坏了基础设施。”

对于 Darmmess 创始人 Rose Bechara Perini 来说，战火在战事升级四天后就降临到她家门口，当时一场空袭摧毁了公司的总部。

“24 年 2024 月 1 日，我们的加工和存储设施遭到空袭，该设施搬迁到一个距离边境较远、本应更安全的村庄，导致我们的设备和物资被彻底摧毁，”Bechara Perini 在 - 月 - 日给客户和合作伙伴的一封信中写道st.

“整个设施已经化为仅一米厚的灰烬，这让我们陷入了毁灭性的境地，”她补充道。

Bechara Perini 向 Olive Oil Times.

玫瑰贝查拉佩里尼

Darmmess 是一个致力于有机橄榄油生产的公共项目。Bechara Perini 表示，该项目为距离以色列边境几公里的 Deir Mimas 的许多种植者提供了收入。

“我们的大多数农民都逃往贝鲁特，”贝查拉·佩里尼告诉 Olive Oil Times并补充说，许多黎巴嫩人在冲突中难以找到安全的避难所。

“那些留在代尔米马斯的人是那些在首都没有地方住的人，”她说。 “除此之外，你真的不知道哪里是安全的，哪里不安全。”

目前，到达代尔米马斯的橄榄园 ““风险太大了，”她说。因此，达梅斯将无法在 2024/25 作物年度收获橄榄并生产橄榄油。

许多经济萧条地区的农民在当前的橄榄季节投入了时间和金钱，但却不会有任何收获。

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“达梅斯占地八平方公里，种植了大约 150,000 万棵橄榄树，其主要农业活动是当地居民每年最重要的收入来源，而且往往是唯一的收入来源。我们的橄榄树代表着生存、文化和收入，”贝查拉·佩里尼说。

““农民无法继续收割。这意味着他们今年冬天将无法养活家人，”她补充道。 “国家已经破产，人民越来越穷。”

其他黎巴嫩生产商也表示 Olive Oil Times 南部的战火导致大多数农民放弃了橄榄树。以色列的空袭和地面战斗也导致橄榄树被烧毁，损失无法量化。

在最近的战事升级中，英国《金融时报》对卫星数据的分析表明，黎巴嫩南部边境有 530 栋建筑物被毁。

然而，真主党和以色列之间一年的跨境交火已经 造成了相当大的损失.

“黎巴嫩南部近 80% 的农民将无法到达他们的农田并收获橄榄树，”Walid Mushantaf 说， Bustan El Zeitoun 创始人. “对于橄榄油厂来说也是一样，根本无法运营。”

穆尚塔夫的橄榄农场位于贝鲁特以南 40 公里的西顿附近，目前仍在营业。

“他说道：“包括我在内的一些农民正在尽最大努力，最大限度地利用他们的日常劳动力，以便在确保安全的情况下尽快收获庄稼。”

“由于缺乏燃料，工人们每天通勤到农场非常困难，”穆尚塔夫补充道。 “考虑到空袭和平民伤亡人数不断增加，这也是不安全的。”

穆尚塔夫表示，在 2023/24 作物年度收成不佳之后，许多生产商原本预计产量会很高。

“农民和橄榄种植者全年都在劳作，等待收获，”穆尚塔夫说道。 “不幸的是，他们将失去这些收成。因此，他们将无法满足日常财务需求，因为许多农民除了务农之外没有其他生活来源。”

与此同时，在黎巴嫩东部地区贝卡谷地，该国 首个高密度 橄榄树林，以色列的空袭越来越近。

沙贝尔·贾乌德

“他们（空袭）距离我们很近，但我们没事，”他说 CBio Jaode 老板 Charbel Jaoude。但他警告说， “并非所有的果园和工厂都是安全的，由于缺乏工人和安全问题，目前收割很困难。”

英国《金融时报》对卫星数据的分析显示，贝卡谷地多个村庄的 210 栋建筑物被毁。

在黎巴嫩更北部的库尔村附近，一些工人仍在为收割做准备。

“我们非常幸运能够收获橄榄，” 太阳橄榄的所有者. “除了不断有战机从我们头顶飞过以及偶尔听到远处的轰炸声外，这里相当平静。”

“我们正处于收获的第一周，尽管每天都会出现新的问题，但我们会继续努力，直到确认安全为止，”他补充道。

尽管远离空袭和主动战斗，但局势从未如此复杂。

“由于当前的地缘政治形势，与收获相关的成本处于最高水平，我认为自从大约四年前开始做这件事以来，成本达到了历史最高水平，”阿萨尼奥斯说。

“南部地区遭受了重创，当地 35% 以上的橄榄油产量都来自那里，”他补充道。 “国家就会出现短缺，价格可能会上涨。”

““情况非常糟糕，”Genco 橄榄油公司老板 Ibrahim Al Kaakour 补充道。该公司在该国北部进行加工，但从黎巴嫩各地的农民那里购买橄榄，其设施没有受到任何损坏。

然而，Al Kaakour 确认，该国南部的大多数树木将无法砍伐。他向那些能够砍伐树木的人表示支持。 “我们免费向南方的其他生产商提供服务，”他说。

阿萨尼奥斯指责以色列军队故意使用白磷炸弹摧毁该国南部的农业区，并提到了以色列炮击的一次具体事件，黎巴嫩政府称此次炮击导致 40,000 多棵橄榄树被毁。

““要清除土地上的这些化学物质，需要数月甚至数年的时间，”阿萨尼奥斯说。 “砍伐橄榄树让我们失去了一部分共同的遗产，这让我很心碎。”

4 年 2024 月 - 日星期五，从以色列北部看到以色列轰炸黎巴嫩南部后烟雾升起。（美联社照片/巴兹·拉特纳）

该地区不断恶化的冲突不仅造成人员死亡和大规模流离失所，也使这个饱受长期经济危机困扰的国家陷入困境。

“我们所看到的经济活动缓慢地再次完全停止了，”阿萨尼奥斯说。 “当这段黑暗篇章结束时，Solar 将提供一切力所能及的帮助。”

“他补充道：“经过多年来外部国家的调解，这个国家唯一能够团结在一起的就是人民之间的团结。” “这是我们国家的支柱，没有什么可以摧毁它。”

尽管黎巴嫩发生悲剧，贝卡哈拉·佩里尼表示，达梅斯在代尔米马斯的磨坊和橄榄树仍然完好无损，她将尽快返回重建。

“我们保证我们会再次崛起，”贝查拉·佩里尼在她的笔记中补充道。 “在保护这一祖先遗产的过程中，我们庆祝的不仅仅是橄榄树的果实，也庆祝我们社区的持久精神。”

Olive Oil Times 联系以色列当局征求意见，但截至本文发表尚未收到回复。

以色列国防军表示，轰炸和地面入侵旨在将真主党赶至利塔尼河以北，并让 60,000 名流离失所的以色列人返回该国北部的家园。