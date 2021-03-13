这些橄榄品种获得评委最高评分

出于一些原因，我们不透露评委对参赛作品的评分 NYIOOC World Olive Oil Competition但归根结底，我们不应该仅从表面来解读它们。

我们得承认这一点。一个品酒师的 84 分可能就是另一个人的 86 分。品酒师在品酒会的早些时候给出的分数可能比在晚些时候给出的分数高。有些人可能比其他人更倾向于某些感官特征。

他们都是知名专家，组成了一个专家组，代表着确定特级初榨橄榄油品质的最终手段。但他们也是人。

几年前，我 决定 停止 最佳同类奖项 NYIOOC ——这是授予在各自类别中得分最高的参赛作品的——因为我坚信分数不够精确，无法做出这样的判断。一款优质的橄榄油不应该被宣布为 “比其他优质橄榄油“更好”。

（尽管如此，一些有进取心的人还是觉得有必要根据一个品牌在某一年中获得的各种比赛奖项的数量来建立一个排名，好像这可以衡量除公司促销预算之外的任何东西。但根据指标工具，这些排名的网站几乎没有流量，这表明公众并不比我更关心。）

在我们的比赛中，分数只是用来决定一种油是否能获得奖项——以及它是银奖还是金奖，我对此也不太感兴趣。

一款啤酒可能得分 79.8 分，获得银牌，而另一款啤酒得分 80.1 分，获得金牌。如果几分钟后再次品尝，结果可能会正好相反。

橄榄油比赛并不完美，但它是表彰生产者的英勇行为和教育公众了解橄榄油质量和价值的最有效方式（尽管许多橄榄油比赛都没有做到这两点）。

只有我能看到这些隐藏的分数本身并没有多大意义，但当我们放大到我们收集的九年数据时，可能就会出现一些模式，这相当于对世界上的橄榄油进行最全面的感官分析。

喜欢它或者热爱它。

在获奖的橄榄油中，哪些单一品种的橄榄油令品尝者赞叹不已？

在分析条目时， NYIOOC 评委使用我们开发的软件，该软件提示他们将子分数归因于构成整体结果的各个部分。

味觉和嗅觉、平衡与和谐、果味、苦味和辛辣味等都会影响最终的数字。

当分数达到 90 多分时，可以说一幅美丽的油画让评审团惊叹不已。70 多分出头的分数勉强达到标准。

以下是过去九年中最常见的品种的获奖精油的平均得分。我还列出了获奖混合精油的平均得分：

当然，我们拥有的 Picual、Arbequina 和 Koroneiki 数据比 Casaliva 或 Tonda Iblea 多得多。这里只列出了我认为结果足以产生有意义的平均值的品种。省略了 200 多个样本较小的品种。

无论品种如何，正确制作的油总是比感官特性有问题的油取得更好的效果。

还需要指出的是，一些品种仅限于风土、生产方法和质量标准等因素变化较小的地区，而阿尔贝吉纳 (Arbequina) 则在世界各地种植。

也许图表揭示了特定的栽培品种，在适当的条件和熟练的生产者的帮助下，更持续地表现出优良的迹象。

或者，也许数据表明一些品种具有评委尚未完全认识到的感官特征。