克罗地亚独立战争的三名退伍军人制作屡获殊荣的橄榄油

正如那句老话所说， “没有什么比成功更成功的了，”以及背后的制作人 海油 通过在 2024 年赢得四项金奖来实现这一目标 NYIOOC World Olive Oil Competition.

凭借克罗地亚西北部伊斯特拉半岛上的橄榄园，自 16 年以来，生产商已赢得 2019 项世界大赛奖项。 “是的，而且都是黄金。”Oleum Maris 的三位创始人之一维利米尔·尤里奇 (Velimir Jurić) 说道。

本土品种、综合种植、及时采收、快速加工和精心储存是我们特级初榨橄榄油一流品质的关键。 - Velimir Jurić，Oleum Maris 联合创始人

该公司凭借伊斯特拉别利卡 (Istrian Bjelica) 赢得了首个金奖，随后在 2020 年又获得了三个单一品种奖项，并在 2022 年、2023 年和现在的 2024 年为伊斯特拉本土品种获得了四个奖项：伊斯特拉别利卡 (Istrian Bjelica)、Rozinjola、Vodnjanska buža 和 Žizolera。

Oleum Maris 的六种单一品种

“ NYIOOC 奖项是橄榄种植界的奥斯卡奖，”尤里奇说。 “它们对我们意义重大，因为它们是我们对橄榄油质量奉献的最好证明。”

Oleum Maris 由 Jurić、Martin Milas 和 Mladen Kocijančić 于 2009 年创立，他们都是克罗地亚独立战争的老兵。在获得 80 公顷被烧毁土地的国家特许权后，他们从零开始。

“那里长满了松树，几乎每年都会发生火灾。”尤里奇说。他与合作伙伴一起对该地区进行了景观美化，并在 15,000 公顷的土地上种植了 55 棵橄榄树，主要是 Buža、Istrian Bjelica、Rosignola、Žizolera 和 Buža 等本土品种。

Velimir Jurić，Oleum Maris 创始人之一

他们还种植了原产于意大利的 Leccino 和 Pendolino 橄榄树，它们是上述伊斯特拉品种的优良授粉媒介。

Maslinik 位于伊斯特拉半岛最大城市普拉和沃德年 (Vodnjan) 之间的主干道上，沃德年几乎是种植橄榄的理想地点。

“地势崎岖，朝南，阳光充足，海拔约 85 米。”尤里奇说。 “我们的橄榄树林提供了布里俄纳群岛、独特的 Vodnjan 钟楼和拥有 3,000 年历史的普拉古城的独特景观。”

与此同时，来自克罗地亚首都萨格勒布的知名企业家Vlado Ćorluka也加入了创始人的行列。

通过对新设备和技术的投资，他们实现了高质量 特级初榨橄榄油 生产并创建了 Oio Vivo 品牌，翻译过来就是 “活油”或 “生命之油。”

“本土品种、综合种植、及时收获、快速加工和精心储存是我们特级初榨橄榄油一流品质的关键。”尤里奇说。

他们在加利扎纳附近的现代化商店和品酒室出售橄榄油没有任何问题。这些石油还在萨格勒布市中心的一家商店和酒吧出售，并在网上向欧洲各地的买家出售。创始人还利用了伊斯特拉的快速发展优势 不断增长的橄榄油旅游业.

“我们有来自世界各地的客人，包括美国。”尤里奇毫不掩饰他的满意。

Oleum Maris 是伊斯特拉半岛最成功的橄榄种植公司之一。

除了橄榄园之旅外，他们还提供三种类型的品尝活动：品尝油搭配面包、奶酪和火腿或搭配其他伊斯特拉美食。甜点是伊斯特拉别利卡冰淇淋。

参观橄榄树林，从那里可以欣赏到大海和布里俄尼国家公园的景色，还包括乘坐一辆旧的、但为这次场合改装的路虎卫士吉普车，这对客人特别有吸引力。

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在 2023/24 作物年度，Oleum Maris 生产了 50,000 升特级初榨橄榄油，这与大多数年份的产量一致。 “收获在各方面都很成功；水果很健康，油也很棒，”尤里奇说。

与大多数伊斯特拉和达尔马提亚生产者不同，他们的工作并没有因恶劣天气或害虫（如 橄榄果蝇.

“我们有 13 名员工，他们及时实施了所有农业技术措施，”尤里奇说。

当橄榄果蝇出现时，该公司的农艺师迅速做出反应，用最少的选择性杀虫剂消灭了最严重的橄榄害虫。

马里斯油树林

除了及时预防外，Oleum Marisa 员工还适时开始收获橄榄。

“我们拥有最现代的技术、摇床和平台，可以收集水果并去除叶子，使其完好无损、干净地直接进入工厂，”尤里奇乐观地认为业务只能向前发展。

除了传统、理想的风土和广泛的橄榄种植、收获、碾磨和种植知识外， 橄榄油储存，尤里奇得出的结论是 NYIOOC 奖项是最好的营销工具，也是对 Oio Vivo 当前和未来粉丝的推荐。