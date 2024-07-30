突尼斯品质在世界舞台上

北非国家突尼斯的农民、磨坊主和瓶装商庆祝 2023/24 年度丰收。

突尼斯人 特级初榨橄榄油 品牌在 26 年获得 2024 个奖项 NYIOOC World Olive Oil Competition，成功率为72％。

该数字衡量了奖项与参赛作品的数量之比，该数字一直在稳步增长，从 20 年的 2014% 增加到 84 年的 2022%。今年，突尼斯生产商和瓶装商凭借其世界一流的油获得了 11 项金奖和 15 项银奖。

这些成就是在丰收的基础上取得的。政府官员估计，2023/24 作物年度的产量 达到220,000万吨，略微超越 最初的期望.

尽管这些产量仍低于五年平均水平，但与 180,000 年报告的 - 万吨相比，已经有了显著改善。 先前的竞选活动.

尽管国际市场仍存在不确定性，但生产商仍荣获奖项， 生产成本上升以及供应链中断。

尽管本赛季充满挑战， 法梅德 旗下 Olea Salbo 品牌荣获 NYIOOC.

Phamed 的生产商因其有机中强度 Chemlali 单一品种而荣获金奖。（图片：Phamed）

“与其他生产国一样，我们今年也面临着不寻常的气候条件，”业主 Naceur Elkotti 说道。 “橄榄成熟受到严重干扰，我们不得不加快收获速度以挽救这个季节。我们尽了最大努力。”

““起初，这个赛季看起来比上一赛季更有希望，”他补充道。 “不幸的是，降雨不足和气温异常上升导致水果产量大幅下降。不过，这一产量仍然明显好于 2022/23 年度。”

突尼斯种植者强调，随着气候变化 影响农业，适应对于高品质特级初榨橄榄油生产商来说至关重要。

“这是一个新的现实，”埃尔科蒂说。 “我们现在必须考虑未来的情况，找到灌溉的方法，帮助橄榄树抵御这些挑战。橄榄种植的未来取决于此。”

公司热烈欢迎金奖的颁发，特别是在对于创始家族来说如此重要的季节。

“我把这个奖项献给我今年去世的祖父和父亲，”埃尔科蒂说道。 “他们都是热情的橄榄种植者，尽管我们有专业的职责，但他们仍设法将对橄榄的热爱传递给下一代。”

“我父亲总是说，种植橄榄不是一项工作，而是一种激情，”他补充道。 “他曾经说过，橄榄资助了我上大学的学业，所以我必须回报他们所给予的一切。”

奈姆·本·赛义德 (Naim Ben Said) 是这家家族企业的联合创始人 亲爱的天哪 该公司表示，在获得金奖 NYIOOC 连续第二年获得该称号，这对该公司及其合作农民和客户网络而言是一次重大的认可。

本·赛义德的母亲照料橄榄树。（图片：亲爱的上帝）

该公司所在地哈泽格村的村民热烈庆祝了这一奖项。哈泽格位于斯法克斯中部地区，是突尼斯橄榄油的主要产区。

“我们为自己是一家以家庭和社区为主导的企业而感到自豪，”本·赛义德说道。 “我们宣布结果几分钟后，整个哈泽格村的人都知晓了，并自豪地庆祝。这是他们的成就，而不仅仅是我们的。”

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“哈泽格是一个拥有 20,000 名居民的小村庄，”他补充道。 “超过一半的人口是小农户，其余的则以某种方式与农业有关。国际认可使他们更加坚定了为世界带来最佳天然产品的使命，展示了他们令人难以置信的精湛技艺和奉献精神。”

最具挑战性的任务之一 优质特级初榨橄榄油 生产商正在国际市场上建立自己的品牌，而消费者对其产品的认知度却存在很大差异。

“在如此竞争的环境中建立品牌非常困难，尤其是考虑到公众对优质橄榄油的教育水平较低。”法国品牌 Parcelle 26 的创始人 Michaël Zeitoun 表示。 高清多媒体接口卡.

Michaël Zeitoun 和他的妻子 Laurence 每年都会根据以下标准衡量自己的进步： NYIOOC 他们赢得的奖项。（图片：HDMP）

Parcelle 26 再次在纽约大获成功，凭借其 世界一流的橄榄油 突尼斯血统。制片人考虑参与 NYIOOC 至关重要的。

“这样的奖项确保我们的质量水平至少与前一年相当，”Zeitoun说道。 “它们帮助我们保持对质量的高度关注。”

““纽约是一个非常高水平的比赛，可以起到很好的借鉴作用，”他补充道，并强调需要参加世界各地高水平的比赛，以提高优质产品的知名度。

“对于我们这种经营 50 公顷土地的小农场来说，除了不断提高产品质量之外别无选择，”Zeitoun 说道。

与此同时，生产商和出口商的创始人 Naouel Bouabid 马西瓦，庆祝该公司的 Damya 品牌在 2024 年 NYIOOC.

Naouel Bouabid 用她家在突尼斯的橄榄园生产特级初榨橄榄油，并将其出口到加利福尼亚。（图片：Massiva）

“赢得以下奖项： NYIOOC 这是一种莫大的荣誉，我们真正的回报是生产出客户喜爱的优质橄榄油。我们致力于在未来几年里继续秉承这一卓越传统，”她说。

Bouabid 称赞该公司 持续成功 在世界大赛中，她将自己的家族有机农业传统与生物动力农业相结合。

“通过这些方法，我们培育了健康的生态系统和充满活力的土壤，从而确保了水果的卓越品质，”Bouabid说。

Damya 的生产涉及从其果园和当地种植者的果园中精心挑选橄榄。

“通过严格的挑选过程，我们确保他们的橄榄符合我们严格的质量标准，”Bouabid说。 “这使我们能够获得在独特小气候下生长的互补橄榄品种，进一步丰富我们的产品。”

该品牌专门在美国（主要在加利福尼亚州）销售特级初榨橄榄油。

“加州的橄榄油产业正在蓬勃发展，”布阿比德说。 “产量在上升，消费者也越来越精明。新鲜的时令美食是这里的主食，而高品质的橄榄油是关键原料。”

“从调料到海鲜酱，它无处不在，”她补充道。 “虽然价格很重要，但加州人对橄榄油的独特风味和产地越来越感兴趣。”

达米亚 (Damya) 本赛季开局良好。 “我们希望橄榄能获得丰收，并具备生产有机、高品质橄榄油的理想特性，”布阿比德说道。