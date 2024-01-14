土耳其生产商有望获得大丰收

土耳其橄榄油生产商预计 2024/25 作物年度的收成将创下纪录。

根据土耳其国家橄榄和橄榄油理事会 (UZZK) 发布的官方收成估计，本季橄榄油产量将超过 421,000 公吨 2022/23 年生产.

““预计橄榄油产量将达到 475,000 吨，”UZZK 主席 Mustafa Tan 说道。 “这也超过了两年前421,000/2022年度23万吨的纪录。”

“我们国家在橄榄种植方面取得了重大突破，”他补充道。 “2022/23赛季，仅次于西班牙，排名世界第二。那几年西班牙遭遇了干旱。我们的国家比较幸运，但今年，我们的国家表明这不是巧合。从这个意义上说，我们非常高兴。”

如果官方产量预估得以实现，并且与其他重要的地中海产油国如 意大利 和 希腊 预计产量将处于低至中等水平，土耳其也可能重新定位为世界第二大橄榄油生产国 落后西班牙.

然而，尽管预计将创下产量记录，但谭指出，该县持续干旱的天气使土耳其橄榄油行业产生了怀疑。

““虽然今年我们本该很高兴，但不幸的是，业内普遍存在悲观情绪，因为降雨从来没有这么晚来，”他说道。 “[生产者]每天都在等待，他们担心橄榄会消失还是会再回来。”

位于土耳其首都安卡拉的美国农业部 (USDA) 办公室证实，该国的橄榄油生产商有望获得丰收，尽管大多数生产商都拥有灌溉橄榄园。

“生产和出口预期相当高，”该办公室的农业专家 Kubilay Karabina 告诉 Olive Oil Times. “然而，由于夏季干旱，据说小生产者，特别是那些没有灌溉设施的生产者，将面临产量低于预期的情况。”

卡拉比纳补充说，本季橄榄油的价格主要取决于新鲜油的质量和土耳其的生产成本等因素。

“根据质量，收获后价格预计会以美元计算走软，”他说。 “然而，高昂的劳动力成本将阻止价格下降。截至目前，我们尚未收到任何会对整体质量产生负面影响的问题报告。”

土耳其各地的生产商也预计来年将迎来丰收。不过，一些人预计全国橄榄油产量将低于 UZZK 创纪录的产量预测。

“我们预计今年的橄榄油收成将比上一季有明显好转，”土耳其最大的橄榄油生产商和出口商之一伊兹密尔的 Artem Oliva 的管理合伙人 Can Candeger 说道。

“虽然东南部的收获工作已经开始缓慢，但全面收获将于 11 月初开始，”他补充道。 “我们的初步估计表明，与去年相比，产量可能增加约 40％，预计土耳其全国总产量约为 300,000 万吨。”

在上一个 2023/24作物年度土耳其处于2022/23年度收成和创纪录的2024/25年度预测收成之间的夹缝中，跟随整个地中海盆地产量下降的趋势，总产量约为200,000万吨。

Candeger 还指出，由于大多数产区生长条件良好且没有橄榄虫害，预计今年当季新鲜橄榄油的质量将比去年有大幅提高。

艾瓦勒克是土耳其西北部爱琴海沿岸重要的橄榄油产区，拥有 200 万棵橄榄树，预计本季橄榄油产量将大增。然而，该地区缺乏降雨已成为决定最终产量的关键因素。

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“今年橄榄油产量将大幅增加，” 可回收垃圾，该地区卡兹山脉的一家橄榄油和食用橄榄生产商。

“但雨还没有到来，”他补充道。 “因此，橄榄树现在起皱严重。如果雨水不下，食用橄榄产量将大幅下降，从而导致更多的橄榄被用于橄榄油生产。最终，市场上将有更多的橄榄油可供供应。”

库尔莱克还预测，2024/25年土耳其全国橄榄油产量可能比上年翻一番，达到约400,000万吨。

由于土耳其大部分地区持续干旱，今年土耳其各地橄榄油预期产量形势各有不同。

预计一些产区将获得丰收，包括南部 基利斯省预计橄榄油产量将从去年的 10,000 吨增至 6,000 吨.

然而，由于秋雨不足，其他一些地区，如西北部的埃德雷米特湾，作物产量将低于最初的预期。

与此同时，土耳其预计 2024/25 年度产量将创下历史新高，这也激发了该国今年创纪录橄榄油出口的雄心，尤其是在土耳其散装橄榄油出口禁令被解除之后 完全解除.

““历史性的产量迫使我们打破出口历史记录，”爱琴海橄榄和橄榄油出口商协会（EZZIB）主席 Mehmet Emre Uygun 说道。

Uygun 补充说，该协会 2024/25 季的目标是将土耳其橄榄出口量增加到 200,000 万吨。据 EZZIB 报道，上一年度 65,000/2023 土耳其橄榄油出口量为 24 万吨。

““在接下来的五年里，我们将不遗余力地将年出口额提高到 1.5 亿美元（1.39 亿欧元），”他说。