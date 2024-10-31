导航 2024年收成具有挑战性，澳大利亚生产商再次感受到了因其高品质而获得认可的兴奋 特级初榨橄榄油 在世界舞台上。

回归者 尚克角橄榄庄园 和 科布拉姆庄园 来自维多利亚州的代表国家参加 2024 年 NYIOOC World Olive Oil Competition 南半球赛区共获得七个奖项（两个金奖和五个银奖）。

维多利亚州是澳大利亚最大的橄榄油产区，占澳大利亚橄榄油年产量的70%以上。

Cape Schanck 和 Cobram Estate 在 Olive Oil Times 世界排名，这意味着他们在过去十年中持续取得了屡获殊荣的品质。

在澳大利亚，去年橄榄油获得了约 19 万升（17,480 公吨）的大丰收，但 2024 年却是橄榄油产量下滑的一年，该国大部分橄榄油产区的产量均有所下降。

根据澳大利亚橄榄油协会 (AOOA) 的估计，该国在截至 13,000 月的 14,000 年收获季中产量为 2024 至 - 吨橄榄油。

“该协会主席戴维·瓦尔莫比达 (David Valmorbida) 在 2024 月份澳大利亚橄榄收获完成后表示：“由于部分地区果实产量低且天气恶劣，- 年澳大利亚的橄榄产量将下降。”

“其他地区受到了 花边虫，毁坏了果园，”瓦尔莫比达补充道。 “由于已经是周期性的 “由于产量低迷和天气条件恶劣的影响，今年很少有种植者能够产出大批水果。”

科布拉姆庄园（Cobram Estate）是南太平洋这个广阔国家最大的橄榄油生产商，每年从 2.6 万棵橄榄树上收获橄榄，此次再次横扫大赛，斩获五个奖项（一个金奖和四个银奖）。

“获得认可 NYIOOC “是最大的荣誉，”品牌经理艾琳·威尔逊（Erin Wilson）表示。 “我们对结果感到非常兴奋，并且非常自豪我们的特级初榨橄榄油的品质和一致性被公认为世界最佳。”

据 Olive Oil Times 世界排名中，科布拉姆酒庄 (Cobram Estate) 是南半球排名第一的葡萄酒生产商。

该公司前身为 边界弯曲，凭借其同名的 Coratina 单一品种获得了金奖。

特 NYIOOC 评审团还向该公司的两种中等单一品种（来自 Picual 和 Hojiblanca）和两种中等混合品种颁发了四项银奖。

与该国其他今年面临不利天气的生产商不同，科布拉姆庄园享有有利于生产优质橄榄油的条件，尽管产量有所减少。

“每个季节都是独一无二的，”威尔逊说。 =我们经历了一个适宜的冬天和随后的温和的夏天，在油积累过程的早期，降雨量高于平均水平。这种情况导致果肉与果核的比例极佳，从而提高了油的平衡性和果味。”

““虽然那一年产量较低，但我们将环境条件与我们的园艺和碾磨专业知识相结合，生产出了美观、和谐的高品质特级初榨橄榄油，”她补充道。

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在 2024 年产季，科布拉姆庄园生产了 10.1 万升（9,292 吨）橄榄油，约占该国本年度全国产量的 65%。

适用 尚克角橄榄庄园，来自 Coratina 和 Picual 橄榄的两种中等特级初榨单一品种在今年的比赛中分别获得了金奖和银奖。

开普施安克橄榄园在世界大赛上再获两项大奖，使其获奖总数增至 27 个。（图片：开普施安克橄榄园）

“我们非常高兴在 NYIOOC “我们将继续合作一年，”业主 Stephen 和 Sui Tham 说道。

去年 2024 月，该生产商为 - 年的丰收做准备。然而，春末的暴雨与橄榄树开花的时间相吻合，而且收获前的气温低于正常水平，导致 Cape Schanck 的橄榄油产量低于预期。

“低产量和温和的油质是本季的总体主题，”Thams 表示。 “对于温和的油，我们特别担心我们的油在今年的比赛中会如何表现，我们提交了我们认为最出色的作品。”

尽管本赛季遇到了一些困难，但公司对质量的关注，被老板描述为 “无论橄榄油产量多少，成功收成的“未知因素”都推动着 Cape Schanck 走向 NYIOOC 连续第十年登上冠军领奖台。

“正如多年来一样，科拉蒂纳再次脱颖而出，”这对夫妇说道。 “我们和家人吃了一顿简单的蒜香橄榄油意大利面，配上普罗塞克起泡酒，庆祝一下。”

“来自 NYIOOC “对于我们的石油和公司来说，这代表了很多东西，”他们总结道。 “众多表现之一是多年来所获的奖项表明了我们的一致性，这一点我们的消费者非常看重。”