美国橄榄油生产商在世界橄榄油大赛中取得破纪录的成功

美国各地的橄榄油生产商在 95 年颁奖典礼上获得了创纪录的 2024 个奖项 NYIOOC 橄榄油比赛.

来自五个州的农民和磨坊主从 62 个参赛作品中总共赢得了 33 个金奖和 140 个银奖。这是提交世界大赛的美国品牌数量第二多的品牌，略低于 149 年的 2017 个。

它继续巩固我们作为一流生产商的声誉。 - 保罗·杜兰特 (Paul Durant)，杜兰特橄榄磨坊 (Durant Olive Mill) 共同所有人

只有 意大利生产商 在世界上最大的橄榄油质量竞赛中提交了更多参赛作品并获得了更多奖项。

美国生产商在加利福尼亚州获得丰收之后取得了无与伦比的成功，美国绝大多数橄榄油都产自该州。

据美国农业部称，12,000/2023作物年度美国生产了24吨橄榄油。虽然金州各地的潮湿天气缓解了严重的干旱状况，但降雨也给收获期间的农艺和后勤带来了挑战。

加州橄榄牧场 美国最大的橄榄油生产商（COR）是今年的获奖者之一。

COR 因其 100% 加州品牌获得金奖和银奖，并因其由 10% 加州橄榄油制成的全球混合油获得金奖。 （COR 旗下的意大利特级初榨橄榄油 Lucini 也获得了两项金奖。）

玛丽·莫里 (Mary Mori) 是加州橄榄牧场质量和研究副总裁（照片：加州橄榄牧场）

“我们很高兴获得这些荣誉，”COR 质量和研发副总裁 Mary Mori 说道。 “作为最有信誉和最值得信赖的比赛之一，获得这些奖项总是值得庆祝的，也是我们致力于生产美味、高品质产品的真实证明。”

森补充说，该奖项是在经过 “农作物丰收”，赞扬了公司农业团队克服公司面临的主要挑战并确保橄榄快速从果园运抵工厂的工作。

“主要问题是炎热——温暖的天气不适合采摘，”森说。因此，我们必须调整灌溉时间，以免导致果实枯萎和干燥。”

“幸运的是，这些高温仅发生在收获的第一周，”她补充道。 “气温显着下降，使我们能够顺利地收获整头公猪。”

幕后团队 帕索里沃 庆祝四连冠 NYIOOC 奖项总数达到 36 个。

帕索利沃已经在进行修剪，为 2025 年再次获奖做准备。（照片：帕索利沃）

根据 Olive Oil Times 世界排名数据帕索里沃是该赛事 12 年历史上获奖最多的美国制作人，也是整体排名第四的制作人。

“我们很荣幸能够每年在这项比赛中继续赢得如此高的荣誉。”总经理玛丽莎·布洛赫 (Marisa Bloch) 说道。 “不断地 获胜 如此惊人的荣誉有助于巩固我们品牌的有效性和质量。”她补充道。 “我们将继续向消费者表明，我们是一家顶级生产商，不断为消费者带来高品质的产品。”

布洛赫说，帕索利沃2023/24年收获丰收，但降雨推迟了原定的收获日期，导致人们争分夺秒地在橄榄还绿的时候收获橄榄。

“由于今年早些时候的所有降雨，收获推迟了，”她说。 “我们只需要确保收获不会推迟得太晚，否则可能会进入下一年的雨季。”

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加利福尼亚州的生产商赢得了 86 个奖项中的 95 个 NYIOOC其余的由来自亚利桑那州、佛罗里达州、俄勒冈州和德克萨斯州的生产商赚取。

金州以外最成功的制片人位于俄勒冈州 杜兰特橄榄磨，荣获两项金奖和一项银奖。

保罗·杜兰特 (Paul Durant) 表示，除了面临严寒之外，团队还必须适应最先进的新型皮埃拉利斯铣削设备。 （照片：杜兰特橄榄磨坊）

“[获胜的影响 NYIOOC 奖项每年都越来越大，”共同所有人保罗·杜兰特 (Paul Durant) 说道。 “它表明，经过多年的考验和许多挑战，我们能够始终如一地生产出客户信赖的高品质橄榄油。它继续巩固我们作为一流生产商的声誉。”

先锋橄榄油生产商 俄勒冈州的橄榄农必须克服严重的冰冻，这降低了他们可以收获的水果数量。

“这是连续第三年部分农作物损失，”杜兰特说。 “对于 2024 年的生长季节，我们安装了风力机来降低风险，并希望为我们赢得更多的收获时间。”

在国家的另一边，背后的生产者 15个橄榄 庆祝佛罗里达州和加利福尼亚州生产的特级初榨橄榄油获得三项银奖，这是该公司首次获得世界竞赛认可。

15 Olives 创始人斯图尔特·阿方索 (Stuart Alfonso) 在公司位于佛罗里达州的小树林里检查阿尔贝基纳 (Arbequina) 橄榄。 （照片：15颗橄榄）

“在这次比赛中获奖让我们可以深吸一口气，享受我们的劳动成果。”合伙人 Krisi Groce 说道。 “我们努力向公众宣传特级初榨橄榄油的质量，这个奖项证明了我们所说的。”

该公司凭借两种基于 Arbequina 的混合物和一种基于 Frantoio 的混合物获得了奖项。

“我们的生产目前在佛罗里达州和加利福尼亚州进行，”格罗斯说。 “我们直接从参加比赛的产品中生产混合橄榄油。我们的阿尔贝奎纳橄榄在佛罗里达州生长得非常好，而我们来自加利福尼亚州的托斯卡纳品种是完美的屡获殊荣的混合物。”

格罗斯说，15 Olives 在加州度过了一个特殊的生产季节。一如既往，亚热带佛罗里达州的收获面临着一系列挑战。

“佛罗里达州的生产面临许多挑战。我们处于热带气候，非常潮湿多雨，在收获时，蚊子会把你咬掉，”她说。 “我们在八月初至中旬收获，当时天气又热又湿，而且虫子是无情的。有家人和朋友愿意参与这个过程是关键。”

在西南部，Arziona 第一个商业橄榄油生产商背后的生产商 庆祝银奖 在2024 NYIOOC。这是该公司在比赛中获得的第三个奖项，但也是第一个仅来自亚利桑那州种植的橄榄的奖项。

创始人 Perry Rea 在亚利桑那州种植新的橄榄树（照片：Queen Creek Olive Mill）

“我们的很多的 当地人和游客 总是会质疑亚利桑那州生产商可以生产什么质量的特级初榨橄榄油，因为我们是唯一这样做的人，”该公司总裁约翰·雷（John Rea）说道。 皇后溪橄榄磨坊. “这个奖项感觉特别特别，因为所获得的产品是由我们位于亚利桑那州皇后溪的农场种植和研磨的橄榄制成的。”

雷表示，生产屡获殊荣的特级初榨橄榄油面临的主要挑战是收获时机，由于亚利桑那州的沙漠大陆气候，收获时机与所有其他美国生产商不同。

“由于气候原因，亚利桑那州的收获季节比加利福尼亚州稍晚一些，”他说， “所以我们必须在 11 月和 12 月初密切关注这片树林。”