加州大学发布橄榄种植及油料生产手册

加州大学农业与自然资源学院 (UCANR) 团队新近发表了 橄榄油生产手册 希望这本参考书能够帮助支持该州日益发展的橄榄油行业。

过去十年来，加利福尼亚州用于生产橄榄油的土地面积已经超过了食用橄榄的种植面积，而加利福尼亚州几乎承担了北美所有的橄榄油生产。

然而，UCANR 唯一与橄榄相关的参考书仍然是原版的 橄榄生产手册，于 1953 年出版，并于 1994 年和 2005 年修订，以及 有机橄榄生产手册，2007年出版。

“特 橄榄生产手册 主要针对食用橄榄种植者，”该书的联合技术编辑、加州大学戴维斯分校食品科学与技术系副教授 Selina Wang 说道。 “这是第一本针对油橄榄种植者的生产手册。”

“我们希望这本书成为橄榄种植者的一本简单、实用且相关的手册，”她补充道。 “有些章节的作者是像我这样的学者，但我们有几十年来一直从事实际工作的行业专业人士来审查这些章节，以确保信息实用且易于理解。”

与加州大学戴维斯分校橄榄中心 创始人丹·弗林 和路易丝·弗格森 (Louise Ferguson) 的指导下，王先生着手创建一个逐步大纲，概述橄榄种植者需要了解的有关果园的选址、种植、收获和维护的所有知识。

本书介绍了行业历史和加利福尼亚州 橄榄油等级 和标准，随后的章节讨论了橄榄生理学、土壤和养分管理、树冠维护、杂草和害虫的识别和管理，包括 橄榄果蝇 以及橄榄木虱、橄榄树疾病和橄榄采收。

技术编辑表示，这本书可以帮助橄榄种植者提高效率和恢复力。

虽然这本书主要关注橄榄园，但也有一章介绍了橄榄的研磨、橄榄油的储存以及处理一些橄榄研磨副产品。

““每一章都是由在其职业生涯的大部分时间里一直研究该主题的人撰写的，”王说。例如，一位领先的植物生理学家撰写了生理学章节，一位昆虫学家撰写了害虫识别和控制章节。

“我认为这本书很有力且内容全面，因为它不是一个人写的，”王补充道。 “你不可能成为收割、碾磨、种植、害虫和其他一切方面的专家。”

本书重点介绍高密度和超高密度橄榄园，其中各章节讨论了地点选择、树木间距、灌溉要求和适当的品种。

“对于选址和土地准备，我们提供收集和发送土壤和水样本进行测试的信息，包括要测试什么......看看缺少什么，然后看看是否需要补充，”王说。

虽然手册没有明确说明 气候变化 或再生农业实践，它向橄榄种植者解释如何考虑灌溉和水资源的可用性以及如何最大限度地减少植物检疫投入。

“我们希望这本手册适合每一位种植者，无论其规模和耕作方式如何，”王先生说道。

这本 273 页的书是在新冠疫情期间开始创作的，耗时近四年才完成。王说，最大的挑战之一是保持文笔简洁。 “我们希望确保这本书读起来不像一本教科书或一份科学手稿，”她说。

但是，每一章都为对任何主题感兴趣的人提供了广泛的阅读建议。

加州橄榄油委员会为该手册提供了资金。因此，这家州营非营利组织将收到约 150 份该书，分发给其成员，其中包括该国最大的橄榄种植者和橄榄油生产商。

不过，王表示，委员会希望在加州、美国各地和国际上销售更多书籍。如果有其他语言版本的需求，王预计出版商会愿意翻译这本书。

“明年春天，我们三人（弗林、谢尔曼和王）将与一些分会作者一起从北到南游历加州，”王说。 “在每一站，我们都会讨论手册中最相关的信息，并重点关注特定的区域问题。”

例如，王说，在加州较为干旱的地区，三位技术编辑将讨论灌溉和水资源管理。在沿海地区，他们将深入探讨监测和 减轻影响 橄榄果蝇。

特 橄榄油生产手册 售价 90 美元（82 欧元） UCANR目录.