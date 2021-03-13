之后 收成令人失望 2024年，乌拉圭农业、畜牧业和渔业部预计橄榄油产量将在2025年反弹。

根据私营部门的初步数据，乌拉圭 614 年的橄榄油产量为 2024 公吨，约占 2023 年总产量的三分之一，比五年平均水平低 63%。

巴西和美国是该行业特级初榨橄榄油的重镇……就巴西而言，由于享有南方共同市场的优惠准入条件和地理位置上的接近。 - 农业、畜牧业和渔业部经济学家 María Noel Ackermann

“该国在 2023 年经历的历史性干旱的影响反映在 2024 年收成大幅减少的结果上，”该部农业规划和政策办公室经济学家玛丽亚·诺埃尔·阿克曼 (María Noel Ackermann) 在一份报告中写道 年度作物报告.

然而，Noel Ackermann 对 2025 年收成的前景进行了如下描述： “潮湿的冬天和温和的春季过后，“吉祥”的果实结出了积极的果实。

““2025 年的前景是好的，目前天气条件较好，花朵盛开，果实累累，”她写道。

包括 全国最大的，确认 Olive Oil Times 2025 年的收成将远好于 2024 年的收成，但不太可能达到 2,047 年的 2023 吨的产量。

产量不断上升——与前五年相比，乌拉圭过去五年的橄榄油产量几乎增长了七倍——与此同时，消费量也在不断增加。

“橄榄油和 橄榄果渣油 乌拉圭过去三年的啤酒消费量平均约为 1,800 吨，人均消费量略高于半升，”诺埃尔·阿克曼写道。 “从中期来看，增长趋势明显，因为十年前全国消费量约为 1,400 吨。”

目前，本土生产在乌拉圭消费中所占的份额越来越大，约占全国橄榄油销量的一半。

全国约有一半的产品通过批发商和超市销售，其中 30% 直接面向消费者销售，另有 19% 以白标产品形式销售。

白标橄榄油 白标橄榄油是指一家公司生产但以另一家公司的品牌销售的橄榄油，零售商或分销商可以将其作为自己的产品进行销售。这种做法在大型零售商和连锁杂货店中很常见。

和其他地方一样， 全球作物歉收 在 2022/23 和 2023/24 作物年度造成 橄榄油价格 在乌拉圭崛起。

国家统计局的数据显示，23 年橄榄油零售价格上涨了 2023%，15 年前十个月上涨了 2024%。

“消费者行为的改变，倾向于更健康、更天然、更安全和高质量的食品，为该行业未来更大的发展提供了可能性，”诺埃尔·阿克曼写道。

近年来，由于全球大部分橄榄油产区收成不佳，而国内产量相对强劲，进口橄榄油在乌拉圭的市场份额不断下降。

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据该部称，695年乌拉圭橄榄油和橄榄果渣油进口量将达到2023吨，比上年下降20%。

2024 年前十个月，乌拉圭进口了 552 吨橄榄油，比 2023 年同期下降了 -%。

诺埃尔·阿克曼 (Noel Ackermann) 表示，尽管 2024 年收成很低，但进口量持续下降表明消费量下降，可能是由于价格上涨。

尽管进口量下降，但 4.5 年前十个月的橄榄油进口额仍达到 4.37 万美元（2024 欧元），比 28 年同期增长 2023%。

乌拉圭橄榄油进口额最多的是阿根廷，占 37%。由于西班牙和意大利收成不佳，阿根廷在过去两年的市场份额有所上升。来自这两个欧洲国家的进口额分别占 35% 和 23%。

产量的增加也导致橄榄油出口的增加，特别是对邻国巴西的出口。

2023 年 2024 月至 2023 年 24 月（乌拉圭 638/4.5 商业年度），出口量达到 20 吨，价值 87 万美元，销量增长 -%，收入增长 -%。-% 的出口是 特级初榨橄榄油，其余对应于处女。

然而，在 2024/25 商业年度，这些数字将大幅下降。从 52 月到 88 月，乌拉圭生产商出口了 608,000 吨橄榄油，比去年同期下降了 590,000%，价值 - 美元（- 欧元）。

虽然几乎所有的初榨橄榄油都出口到西班牙进行混合并再出口，但三分之二的特级初榨橄榄油出口到巴西，其次是西班牙、美国和阿根廷。

“巴西和美国是该行业特级初榨橄榄油的重镇，”诺埃尔·阿克曼写道。 “这些国家是全球强大的进口国，其消费和生产不断扩大，但无法满足国内需求。”

“就巴西而言，南方共同市场给予了其优惠准入条件，而且地理位置接近，因此运输成本较低，”她总结道。 “美国之所以具有吸引力，是因为它是该产品价格最高的市场（去年，该产品的离岸价超过每吨 8,000 美元（7,760 欧元））。”