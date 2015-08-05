2015年橄榄收成会好吗？

预计最早在下个月在欧洲开始采摘橄榄，最近的报道一直在猜测 2015年– 2016年橄榄收获.

顶级橄榄生产国西班牙和意大利，以及规模较小的其他橄榄生产国，包括法国，葡萄牙和克罗地亚，受到了严重打击。 灾难性的收成 2014 – 2015年橄榄生长季节。 结果是， 橄榄油价格 价格飙升，消费者正在感受到全球范围内橄榄油短缺的影响。

彭博 报道 根据西班牙和意大利发布的数据，西班牙和意大利这两个占世界市场70％的最大橄榄生产国，在50-2014年度的产量下降了15％以上。 国际橄榄理事会（IOC）.

守护者有 警告 担心西班牙由于干旱和炎热的天气可能再次歉收，西班牙和意大利连续第三季收成不佳将带来灾难性的后果，并进一步推高价格。

同时，普利亚（普利亚省）莱切的整个省（意大利最大的橄榄种植区，面积为2,769平方公里（1,065平方英里））受到感染。 木霉Xidiella fastidiosa（Xf） 细菌，它现在是一个封闭区域，在严格的欧盟措施下，被感染的树木被清除和破坏 四月推出。 对这种细菌可能传播的担忧在上个月被证实时已经证实。 检测 在法国科西嘉岛上的植物中感染后，四月份在巴黎市场的一家咖啡厂中发现了另一种感染。

尽管 去年的灾难性作物，一些意大利橄榄生产商 谨慎乐观 关于即将到来的收成，因为树木通常会在收成差之后获得更好的收成。

由于天气炎热，去年西班牙的单产较低。 在今年关键的开花季节春季炎热干燥之后，全球顶级橄榄油生产商可能连续第二季收成不好。

西班牙南部哈恩省的一位橄榄生产商在接受《卫报》采访时预测，明年的收成会更好： “我认为新作物的收成不会像去年那样糟糕，但是橄榄可能会更小，并且油的含量会更少。 如果九月和十月下雨，那么我们会得到更多。 情况将有所不同。”卢尔德·内格里洛（Lourdes Negrillo）说。

现在还很早，根据地区的不同，下一次收获还需要数周甚至数月的时间。 但是，对于生产者和消费者都将要收获的橄榄，人们有很多猜测和期望。