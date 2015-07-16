美国首屈一指的橄榄油制粉课程将于1月4日至-日在蒙达维葡萄酒与食品科学学院的UC Davis中心举行。 在中心执行主任丹·弗林（Dan Flynn）的指导下，现在已经是第七年的UC Master Milling证书课程继续提升其世界一流的课程。 “该课程为当前或将来的橄榄油加工商提供了有关如何最大程度地提高质量和利润率的详细指南。” Flynn Said说道。 “这是北美唯一的同类课程。”

今年的计划将其总部设在西尔维拉多葡萄园感官剧院，该计划将由Leandro Ravetti领导，Leandro Ravetti是从收获到加工的全球领先橄榄油专家之一。

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Ravetti是一名来自阿根廷的农业工程师，曾在美国国家农业技术研究所从事橄榄生产研究多年，并担任该国几家最大的橄榄种植者和橄榄油生产商的顾问。 2001年，他进行了跨洲飞跃，前往澳大利亚，目前他领导着 ““现代橄榄”技术团队，为该国的主要种植者和加工者提供咨询和指导，并帮助促进了3.5万棵树木的种植。

自2005年以来，Ravetti一直担任Boundary Bend Ltd.的执行董事，Boundary Bend Ltd.是澳大利亚领先的，完全整合的橄榄公司，帮助带头推动了该公司的快速增长，高效生产，并不断收集各种油类。 最高奖项 在国际比赛和品酒会上。 在Ravetti的领导下，通过专注于创新，数据和分析，该公司继续在不牺牲质量的前提下最大化生产效率。

Leandro Ravetti（照片 NYIOOC)

“莱安德罗是该领域的摇滚明星。”热情的弗林说。 “他只是世​​界上最好的橄榄油老师之一。”

弗林说，2015年的课程格式将保持与既定标准相似。 橄榄瓶，这是一种移动制粉服务，可以直接在现场加工橄榄油。 场外环节将包括访问（包括对位于加利福尼亚州的Boundary Bend的新操作），对五个本地橄榄油加工设施的访问（比去年增加了两个），使大约50名参与者有机会首先看到最佳实践-手。

Flynn指出，实地考察已成为该课程的重要组成部分，全班同学对他们在演讲中学到的知识都感到困惑。 从最小的磨坊到更大的工厂，能够访问加工厂是该计划任务不可或缺的部分。

At 尤洛出版社磨坊主迈克·麦迪逊（Mike Madison）是经过认证的生产单一品种油的有机产品，使用低速辊磨机将橄榄和果核轻轻压碎，将热量和乳化降至最低。 而在 奥利卡该系统由俄罗斯人奥尔加·奥尔洛娃（Olga Orlova）创建，旨在允许量身定制的小至200磅的批次。

塞卡山的吉姆·埃特斯

世界上唯一的美洲原住民橄榄油生产商是 关卡山，其屡获殊荣的特级初榨Arbequina是使用阿法拉伐设备加工的。 圆柱罐为橄榄的畸形提供了一个无氧的环境。 相比之下，邦多利奥的Pieralisi工厂则拥有美国唯一的多相倾析器，从而实现了零废物处理系统和称为 “paté”，被认为有可能在面包和面食等食品中添加优质橄榄油中发现的一些健康抗氧化剂。

当地新鲜和时令新美国美食 喜Cat餐饮 将成为Master Millers班学生的菜单，将丰富的北加州种植和提炼食材带入体验。 在1月20日之前注册的参与者将享受-％的早期入学折扣，这是对经验丰富的丰富知识的巨额奖金，并且有可能成为磨坊主。

邦德利奥的凯伦·邦德（Karen Bond）

“过去的参加者在其石油加工业务的质量和盈利能力方面取得了立竿见影的进步。” “这是一笔很小的投资，可以提高效率，质量和利润。

了解有关该计划的更多信息，并在上注册UC Master Milling证书课程。 加州大学戴维斯分校橄榄中心网站.