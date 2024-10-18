世界大赛的胜利为南锥体生产者带来安慰

南美洲南锥体地区的生产商克服了收成困难，有时还克服了生产成本飙升的问题，生产出了屡获殊荣的优质产品 特级初榨橄榄油.

来自的农民和磨坊主 阿根廷, 智利 和 乌拉圭 在 12 年的 20 个参赛作品中，共获得 2024 个奖项 NYIOOC World Olive Oil Competition 和南半球分部。

智利生产商经历了 30% 产量下降 2024 年，在极端天气和 “小年。”

来自智利的三位农民和磨坊主在比赛中共获得五项金奖和两项银奖。

长期参赛者和获胜者 阿隆索橄榄油 庆祝了创纪录的一年，获得了早熟 Coratina、中强度 Coratina、Pical 和中度混合四项金奖。

旁边， 太阳路橄榄 庆祝以 Deleyda 品牌装瓶的中度和精致混合酒分别获得金奖和银奖。

““我们非常高兴和荣幸获得这个奖项，这是我们第六次参加该比赛，我们的 Deleyda Premium 和 Deleyda Fine Selection 获得了六项金奖，”首席执行官 Fernando Carrasco Spano 表示。

费尔南多·卡拉斯科·斯帕诺 (Fernando Carrasco Spano) 采摘葡萄很早，为了质量而牺牲了数量。（图片：Olivos de Ruta del Sol）

位于圣地亚哥以南 150 公里处， 多种的 NYIOOC 优胜者 产量略有下降，尤其是橄榄中的油积累水平较低，这对高质量的磨粉提出了挑战。

““为了确保质量，我们采取早期收获策略，寻找早期成熟的橄榄，这样橄榄才能最大限度地发挥其香气和风味的潜力，”卡拉斯科·斯帕诺说。

“我们明白，对品质的追求与性能的最大化背道而驰，但在 Deleyda，我们致力于实现多年来我们屡获殊荣的差异化香气和体验，”他补充道。

卡拉斯科·斯帕诺表示，在世界大赛中获奖对于消费者来说是一个重要的质量标志，每年都提供证据证明该公司遵循了生产高质量产品所必需的最佳实践。

更多智利位于智利北部阿塔卡马沙漠的这座雕塑是智利第三位获奖者，其精致的 Frantoio 雕塑荣获银奖。

在安第斯山脉的另一边，来自阿根廷门多萨省的两家葡萄酒生产商在 2024 年的 NYIOOC.

伊格纳西奥的橄榄 凭借其 Patagonia Gourmet Blend 荣获金奖，这是一款中等浓度的 Arbequina、Arauco 和 Frantoio 橄榄混合物，瓶装 门多萨 PGI 认证。

Miguel Zuccardi 是橄榄油生产主管 家族家族祖卡迪是该国的另一个获奖者。该公司凭借有机培养基 Arauco 获得了金奖，该培养基由 Manicaretti意大利食品进口商.

Familia Zuccardi 专注于生产采用当地 Arauco 品种的特级初榨橄榄油。（照片：Familia Zuccardi）

“我们非常高兴获得这一认可 NYIOOC”祖卡迪说道。 “我们相信将我们地区的油带到像这样的著名比赛中是一件好事，最重要的是传播我们地区历史悠久的阿劳科品种。”

“尽管该品种主要用于生产食用橄榄，但从项目开始，我们就选择了它，并冒险推出了阿根廷第一款用阿劳科品种生产的单一品种油，”他补充道。 “这是一种产量非常高的品种，因此它的种植已经持续了四个多世纪。”

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冬季霜冻在树木开花前就对它们造成了损害，对于 Zuccardi 一家来说，这个奖项是件欣慰的事。再加上 “”这导致了 ““收成”相当低 。

““今年，我们选择了更大比例的手工采摘，以加快采摘速度并保证水果的完整性，”Zuccardi说。 “一年中，树上的果实较少，成熟速度加快，我们选择在较短的时间内集中收获。”

“在工业层面，我们正在实施改进措施，以便我们每年都能更好地处理石油开采过程，”他补充道。 “这是为了持续改进，每年我们都专注于创新工业方面，以保持新收获的橄榄的新鲜香气和风味，并保存油中的抗氧化化合物。”

Zuccardi 希望 NYIOOC 该奖项将帮助该公司扩大在美国的市场份额。

与阿根廷和智利的农民和磨坊主一起， 乌拉圭最大的两个 橄榄油生产公司共计在世界大赛中斩获三项大奖。

屡获殊荣的乌拉圭生产商 Nuevo Manantials 在罗查东部地区收获。 （照片：Nuevo Manantial）

马尔多纳多 农地 凭借其以 Colinas de Garzón 品牌装瓶的中等混合酒 Corte Italiano 和 Bivarietal 荣获金奖和银奖。

与此同时，在邻近的罗恰， 新马南蒂尔 凭借其精致混合品牌 Olivares de Rocha 荣获银奖。

““对我们来说，这种认可非常重要，”两家公司的营销经理玛丽亚·何塞·莫林（María José Morín）说。 “尤其是在这个特殊的年份，这更像一种鼓励，对整个团队来说是一种激励，因为他们承受了太多的痛苦，失去了所有的收成。”

虽然官方数据尚未公布，但乌拉圭许多人预计 产量下降 这是由于两年历史性的干旱以及随后收获期间的降雨所致。

“这些奖项给了我们继续前进的力量和鼓励，因为我们知道，即使在逆境中，良好的工作也总会得到认可。”莫林说。

她补充说，这些奖项有望帮助两家公司增加对巴西和美国的出口。

““特别是对美国来说，这些奖项对我们帮助很大，因为它们打开了大门，”她说道，并指出美国举办的比赛奖项可以向当地分销商和进口商展示产品质量，而其他地方的奖项则可能无法做到这一点。

虽然距离 2025 年的收获还有很长的路要走，但 Familia Zuccardi 表示果园的状况看起来不错。（图片：Familia Zuccardi）

虽然现在预测南半球 2025 年的收成还为时过早，但南锥体各地的生产商都报告了盛开的花朵并持乐观态度。

“这些树上开满了花，非常美丽，但我们必须观察果实的生长情况，”莫林说道。 “似乎有预测说会有一个非常好的收成，但我们必须拭目以待。”

阿根廷的产量从 40,000 年创纪录的 2023 吨下降到 2024 年的约三分之一，Zuccardi 预计 2025 年产量将反弹。

“即将到来的春天将迎来更加茂盛的花朵，我们希望这些花朵能够结出果实，”他总结道。幸运的是，我们度过了一个美好的冬天，安第斯山脉降雪量充足，这对门多萨等沙漠地区的水资源供应和含水层补给至关重要。”