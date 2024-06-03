具有抗木聚糖病菌能力的树林是阿普利亚橄榄油的未来

在莱切和巴里举行的为期两天的活动中，专家和研究人员回顾了科学发现，并讨论了橄榄油生产的未来 木质小球藻普利亚受灾地区。

许多本地橄榄树已被杀死，但也有一些幸存下来。如果他们没有受到严重影响，我们必须设法让他们活着，直到研究使他们康复为止。 - Giuseppe Lima，莫利塞大学植物病理学家

可持续管理的强韧品种的集约化橄榄园，强调高质量生产，成为意大利南部地区农民和磨坊主的目标，该地区越来越多的人认为这种致命细菌无法根除。

“这次访问意义重大，因为它展示了积极为我们的项目做出贡献的研究人员和利益相关者之间良性合作的罕见例子。”意大利国家研究委员会（CNR）可持续植物保护研究所的首席植物病毒学家 Donato Boscia 说道。 ）， 到 Olive Oil Times.

“在该设施中，有一个小型橄榄种质保护区，这是正在进行的遗传改良计划的一部分，”他补充道。 “此外，还有一个由《Merum》杂志读者捐款资助的温室、一个由 Unaprol 提供的气候室，以及一个由 Save the Olives 组织资助的新屏幕室 海伦·米伦支持设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

专家们认为，新的协调倡议为保护现有橄榄园和减少叶缘木霉 (Xylella fastidiosa) 的 pauca 亚种进一步扩散到未受影响的地区带来了希望。

十年后 木杆菌的出现 人们普遍认为，由于鞭毛藻流行引发了橄榄快速衰退综合症，并杀死了数百万棵树，但普利亚仍然是意大利最重要的橄榄油生产区。

“普利亚地区木霉属的存在已经达到了极其复杂的程度，”博西亚说。 “普利亚中部的新发现 鉴定出其他木杆菌 亚种，例如 Xylella Multiple，这对葡萄栽培有潜在危险，但对橄榄来说不是一个重大问题。”

“然而，这种复杂性需要采取多方面的方法来遏制和根除工作，”他补充道。

Coldiretti、Unaprol 和 Cai Consorzi Agrari d'Italia 等农业和生产者组织启动了一个项目，帮助橄榄种植者重新种植抗木霉品种。

目标是种植约 21 万棵新橄榄树，而这只是木霉造成的 - 万棵橄榄树损失的一小部分。该举措包括提供经过认证的优质抗性植物、整地技术支持以及专门的农艺和植物病理学咨询。

“木杆菌的传播已达到无法根除的地步。我们必须学会与之共存，”Unaprol 总裁 David Granieri 说。

博西亚强调了广泛的木聚糖监测操作如何让研究人员和利益相关者对这种细菌有了深入的了解。

“这是普利亚地区实施的监测计划的结果，该计划在全球范围内独一无二，每年进行超过 250,000 次分析，并设有 250 个专门用于病媒监测的监测站。”传播细菌。

“从长期来看，甚至从中期来看，这种活动是不可持续的。它是不可出口的，因为你不能要求其他地区或国家使用相同数量的资源来复制它，”博西亚补充道，他指的是整个地中海发现的不同木聚糖菌株数量不断增加。

“尽管如此，与十年前相比，这些操作仍然提供了大量数据，”他指出。

控制媒介昆虫数量与农业实践和程序齐头并进，为受影响地区橄榄树的生存带来希望。

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“许多本地橄榄树已被杀死，但也有一些幸存下来。如果它们没有受到严重影响，我们必须设法让它们活着，直到研究使它们康复为止，”莫利塞大学植物病理学家兼教授朱塞佩·利马说。

利马是一位经验丰富的植物病理学研究员，现在负责协调多学科研究计划 Integroliv，该计划旨在可持续地抵消木杆菌对受影响地区橄榄生长的影响。

“为了有效对抗这样一个阴险的敌人，对该地区进行具体、单一的干预是不够的，”他说。 “在复杂的方案中结合不同的方法对于最大限度地提高其有效性至关重要。”

“新的合作模式向所有人开放。”利马补充道。 “我们的方法旨在成为调查和工作的典范，因为我们不能期望单个项目涵盖所有可能的能力和解决方案。”

“这种方法确保新的知识和技术可以融入到对抗木杆菌的持续努力中，”他继续说道。

一些国家资助的研究项目，例如 Reach-Xy 和 Omibreed 项目，旨在揭示木霉遗传恢复力背后的原因，加强生物安全基础设施，控制媒介并促进橄榄园的可持续用水。

此次活动的其他贡献包括 1LiveXylella 项目，该项目正在开发用于 Xylella 诊断的创新技术，以及 SOS 项目，该项目的重点是减少昆虫媒介种群。

“这次活动证明了科学界和普利亚当地利益相关者的合作精神，”利马说。 “它汇集了欧洲各地的专业知识来应对共同的挑战。”

他补充说，受木霉影响地区的新橄榄树目前以非本地品种为代表，必须遵循现代、合理的农艺管理模式才能确保其成功。

这些模型将基于四个对叶缘焦枯病菌具有高抗性的橄榄品种：Leccino、Lecciana、FS17 和 Leccio del Corno。

“这些品种具有抗性和耐受性，但不能免疫，”利马说。 “这意味着我们不能像过去一样被误导，认为我们可以简单地种植橄榄并依靠好运。”

持续的田间管理和监测将使新的半集约化和集约化橄榄种植园保持良好的健康状况和生产力。

“在这些新形式的集约化和半集约化橄榄种植中，植物检疫问题将会增加，比传统方法需要更多的肥料和植物药物，”利马警告说。

“[正在制定的]协议旨在对抗木杆菌和其他病原体，以保持本地和新品种的树木保持良好的健康状况和生产力，”他补充道。

利马表示，木霉造成的破坏损害了阿普利亚的景观和特征。然而，新的未来可以从这种逆境中出现，其特点是橄榄油的质量比过去更高。

“在萨伦托地区，传统上，这些巨大而壮丽的橄榄树通常是从地下采集的，导致橄榄油的酸度很高，”利马说。

“明天，随着现代橄榄种植和合理、半集约化果园的种植，情况可能会发生变化，”他补充道。

在他看来，新的果园将能够考虑现代橄榄种植的社会经济方面，因为劳动力很难找到，而产品质量成为一项基本要求。

“这种现代化的橄榄种植方式肯定会生产出更优质的油，”利马说。 “我们正在转向新的橄榄种植方式，这可以为橄榄油公司带来更多收入，同时有助于恢复受木霉影响地区的橄榄种植和环境。”