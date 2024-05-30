屡获殊荣的兄弟姐妹感谢父亲选择 Coratina

Tommaso Infiore，一位农学家，也是 奥利奥·英菲尔（Olio Infiore），庆祝家庭农场自 2024 年起首次获奖 NYIOOC World Olive Oil Competition，将识别称为 “欢迎惊喜。”

“这是我们第一次参加 NYIOOC，而且情况再好不过了，”菲奥雷说。

气候变化的影响开始影响我们的橄榄油生产……在过去的两年里，橄榄种植比过去更具挑战性。 - Tommaso Infiore，Olio Infiore 共同所有人

阿普利亚制片人 获得金奖 有机中等强度 Coratina 是从巴里北部 Terlizzi 的家庭小树林中收获的。

“该奖项为我们提供了一种衡量工作质量的方法，”菲奥雷说。

菲奥雷表示，这一荣誉是在经历了一个充满挑战的季节之后获得的，在这个季节里，农民的技能受到了考验，以保持高质量的产品。

“收获开始得很好，因为在两年的缺席之后，终于下雨了，”菲奥雷说。 “这很重要。之后，影响 气候变化 由于我们经历了极端高温，开始影响我们的橄榄油生产。”

“幸运的是，我们有一些资源，比如灌溉，帮助我们度过了难关。然后，九月和十月又开始下雨，”他补充道。 “过去两年，橄榄种植比过去更具挑战性。”

菲奥雷和他的团队在树林中应用了一系列技术来减轻 极端天气的影响.

“采用特定的农艺做法可能是有益的，”他说。 “例如，岩尘有助于降低地面温度，因为其白色反射阳光，创造凉爽的环境。”

“然而，即使在现场采用了这样的技术，当两个月不下雨且气温接近 45 ℃ 时，这还是有点困难，”Fiore 补充道。

虽然普利亚的许多橄榄油生产商都专注于几个品种，但菲奥雷家族几十年前就开始种植 Coratina 树，并且今天继续专注于当地特有品种。

“我们认为自己很幸运，因为我们的父亲种植了所有 Coratina 树，”他说。 “我们整个公司都是 100% Coratina。我们的起步有点偶然，因为我们正在管理父亲留给我们的土地。”

“我们大约有 1,200 棵树，其中许多树的树龄在 60 到 150 岁之间，”Fiore 补充道。 “最小的也就20多岁。”

Olio Infiore 专门种植原产于普利亚的 Coratina 橄榄品种。 （照片：奥利奥·因菲奥雷）

Coratina 是意大利种植的数百种橄榄树品种之一，因生产中等到健壮的橄榄树而闻名于世。 特级初榨橄榄油 极其丰富 多酚，为他们的贡献 对健康的益处.

自从新一代开始在农场工作以来，菲奥雷家族为树林和磨坊引入了许多创新。

“经过短暂的评估后，我的儿子、我自己和我的妹妹安吉拉意识到我们想要为父亲所做的事情增加价值，”菲奥雷说。 “因此，我直接专注于农艺，而我姐姐则接受了特级初榨橄榄油品尝师的培训。”

广告

广告

“我们试图充分利用父亲种植的树木的果实，”他补充道。 “我们从实验开始。起初，我们依靠该地区容易获得的传统橄榄磨坊，该地区有着丰富的橄榄种植传统。”

“然后我们转向更现代的技术和创新手段，这意味着抛弃古老的技术并提供卓越的产品，”菲奥雷继续说道。

新公司的第一步是将自己打造成有机生产商。 “除了应用有机农业协议外，我们还停止了最常见的传统做法，例如耕地，”菲奥雷说。现在，我们专注于自发除草。”

“简而言之，我们正在努力开发一种更可持续的农业方法，一种尊重树木的方法，”他补充道。 “最重要的是，这种方法尊重土壤，试图年复一年地增加土壤中的有机质。”

橄榄树林中的岩尘有助于将阳光反射回大气中，从而降低树木间的温度。 （照片：奥利奥·因菲奥雷）

如今，Infiore 的大多数客户都是意大利人。 “我们的出口量很少，因为大部分产品都在意大利市场消费，”他说。

“几年前我们曾尝试向美国出口，进展顺利。”Fiore 补充道。 “不过，我们在那里没有经销商能够持续、结构性地照顾我们公司的产品。”

虽然意大利，特别是普利亚的文化认同的很大一部分与橄榄油有关，但菲奥雷表示，盛行的橄榄油文化对当今的高品质生产商来说是一个挑战。

“长期以来，橄榄油一直被视为葡萄酒不幸的表亲，”他说。 “虽然葡萄酒一直受到高度推崇，这是理所应当的，但橄榄油却从未受到如此关注。”

“也许发生这种情况是因为橄榄油被认为是一种调味品，人们长期以来一直将其用于此目的，”菲奥雷补充道。 “即使在今天，许多人仍不 用它来做饭设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

菲奥雷认为，意大利特级初榨橄榄油生产商面临的挑战是将该国的橄榄油文化扩展到所有类型的烹饪，强调该产品可以为各种食品的感官和健康状况增加价值。

汤玛索菲奥雷

“客户需要看到，当他们购买优质特级初榨橄榄油时，他们不仅选择了一个好的产品，而不仅仅是一个简单的调味品，”Infiore 说。 “他们正在推出一种有益健康的成分，因为它含有独特的成分，例如酚类。”

为了帮助建立这种欣赏特级初榨橄榄油的新文化框架，托马索·菲奥雷经常陪伴他的顾客到他的果园，向他们介绍更广泛的橄榄油消费方式。

“当我们的顾客想要参观我们的橄榄树时，我很高兴和他们一起去，因为对我来说，向他们展示他们消费的特级初榨橄榄油来自哪里是至关重要的，”他说。

“此外，我还讨论了我们的肥沃、绿草如茵的土壤，我对此感到非常自豪，”菲奥雷补充道。 “目前，我们的果园充满了盛开的万寿菊的香气。”