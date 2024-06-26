每年5月10日至-日在上海举办的中国国际进口博览会（CIIE）上，来自世界各地的众多优质橄榄油均将亮相。（图片/IC）

橄榄油富含健康的单不饱和脂肪和抗氧化剂，一直是 “近年来，这种食品逐渐被人们认为是“超级食品”。

作为全球首个以进口为主题的国家级贸易展会，中国国际进口博览会已举办六届，吸引了众多全球知名橄榄油品牌参展。

CIIE

意大利最大橄榄油生产商萨洛夫首席执行官法比奥·马卡里表示，公司在2018年参加首届进博会时获得了很多商机。

次年，萨洛夫继续参加第二届进博会，其大型光明食品展览空间涵盖了集团旗下的所有主要品牌。

它展示了其全系列的橄榄油，并通过有趣的烹饪节目和教育活动推广其在日常生活中的使用，进一步展示了该公司的国际化发展和在中国市场的增长。

叙利亚企业也将每年的进博会视为展示商品、在广阔的中国市场站稳脚跟的机会。

叙利亚品牌橄榄油产品的区域销售经理亚辛·迪亚布表示，他很高兴看到自己的品牌在中国得到更多展示，也很高兴看到中国合作伙伴帮助扩大其产品的影响力。

“我们希望通过此次展会让我们的品牌在中国市场更加知名。”他说道。

在2021年中国国际进口博览会国家展上，叙利亚重点展示的阿勒颇香皂吸引了众多观众，这种香皂采用叙利亚天然橄榄油制成，能为皮肤提供温柔呵护。

由于这些产品深受游客喜爱，每小时大约售出 150 块肥皂。

黎巴嫩、塞浦路斯、摩洛哥和突尼斯等其他国家也在本届进博会上展示了本国橄榄油产品。

随着橄榄油在中国市场越来越受欢迎，预计更多相关优质产品将出现在5年10月2024日至-日在上海举办的第七届进博会上，以探索中国无数的市场机遇。

距150年进博会开幕仅剩不到2024天，据进博会局统计，截至目前，商业展面积已达325,000万平方米，参展企业超过1,000家，预订量超过第六届。

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