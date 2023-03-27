31 在伦敦完成侍酒师认证课程

本月早些时候，从伊斯坦布尔到渥太华的有抱负的橄榄油侍酒师齐聚伦敦布卢姆斯伯里区的 CIEE 全球研究所，参加 橄榄油 Sommelier Certification Program.

五天后，31 名参加者完成了课程，内容包括橄榄油质量评估、栽培和历史、收获和生产、 对健康的益处, 化学, 地区和 品种, 标准和等级，烹饪应用和消费者教育。

我认为是时候学习如何评估橄榄油的质量了。 我发现这门课程特别好。 超出我的预期。 - Mehmet Taki，资产经理兼橄榄油生产商

“该程序很棒； 一切都包括在内，”来自荷兰的健康、金融和文化部门的非执行董事 Christianne Noordermeer Van Loo 告诉 Olive Oil Times.

经过近十年的学习，Noordermeer Van Loo 决定报名参加该课程 爱好是生产橄榄油 来自她在翁布里亚买下的一处房产上的小树林。

“我对收获期间的乐趣印象深刻，并拥有自己的乐趣 特级初榨橄榄油，“ 她说。 “很早以前就注意到了这个课程，当时就想入读，但我觉得这不适合没有任何知识或一知半解的人。 2022 年 - 月，我决定入学……他们让我进去了。”

Noordermeer Van Loo 计划在明年确定一个更合适的工厂来对她的橄榄进行改造。 她还想利用自己的知识来提高自己的感官技能，并进一步发展成为品酒师。

事实证明，该计划在爱好农民中很受欢迎。 十年前在土耳其建立橄榄农场后，资产经理穆罕默德·塔基 (Mehmet Taki) 从伊斯坦布尔飞往伦敦参加该计划。

“我认为是时候学习如何评估橄榄油的质量了，”他告诉 Olive Oil Times. “我发现这门课程特别好。 超出我的预期。 这是一个非常均衡的计划，不仅限于品尝橄榄油，还提供有关橄榄油各个方面的可靠信息，从农业到 贮存，包括新趋势和实践。”

Taki 计划与他的农场员工分享他的技能，以提高他的产量。 “此外，还有一些与农业实践和橄榄油加工相关的想法，我想在我的农场进行试验并查看结果，”他补充说。

许多橄榄油专业人士和业余农民参加了该计划，以发展专业知识并帮助他们的企业。

Birger Vanacker 是比利时一家销售特级初榨橄榄油的独立熟食店的老板，他参加了该计划，以提高他对产品的掌握程度并教育他的客户。

比尔格瓦纳克

“由于橄榄油是我销售的重要组成部分，因此我想了解更多有关它的信息，”他告诉 Olive Oil Times. “不仅让我自己在品种中做出更好的选择，而且还能更好地控制质量和品种。”

“我可以更好地告知我的客户，并帮助他们根据自己的个人目的和口味偏好选择合适的橄榄油，”他补充说。

Vanacker 计划利用这种熟练程度来举办品酒研讨会。 他订购了 144 官方品酒杯 并将于 30 月 - 日举办他的第一堂课。

“我会运用我的知识来选择我的品种，这看起来很明显，”他说。 “但是，我也想通过讲习班和演示对客户进行教育，将我学到的知识传授给他们，因为人们对特级初榨橄榄油的了解仍然不够。”

尽管 Vanacker 已经从以前的经验中对橄榄油有所了解，但他说该课程很有价值，因为演讲者范围广泛，讨论了他们的特定专业领域。

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“我不知道一些品尝笔记表明橄榄油不好，”他说。 “有些我认为很正常的事情，实际上一点也不正常。”

与 Vanacker 之前的经历相比，来自比利时的橄榄油侍酒师兼进口商 Guy Hendrickx 前往伦敦进一步研究 积极的感官品质 检查后的特级初榨橄榄油 橄榄油缺陷 广泛地。

“我是一名橄榄油侍酒师，也是优质意大利橄榄油的进口商，因此在工作中实施我学到的部分知识将相当顺利，”他说。

“我最喜欢的部分是品尝一些非常好的橄榄油，并开始品尝一些非意大利橄榄油，因为我主要品尝很多意大利橄榄油，”Hendrickx 补充道。

今年的伦敦橄榄油杂志 Sommelier Certification Program 在零售商中很受欢迎。

伊丽莎白·基尔弗特 (Elizabeth Kilvert) 是两家名为 The Unrefined Olive 的商店的老板，她从渥太华前来了解更多有关橄榄油的知识，并将这种理解传递给她的顾客。

伊丽莎白·基尔弗特

“作为卖家，我们有责任尽我们所能学习并成为客户的向导，”她说。 “我们需要传递对橄榄油的热情。”

Kilvert 将该课程视为橄榄油行业对话的重要组成部分。 她相信生产者和消费者可以相互学习，帮助行业发展。

“我想传授我所学到的知识，让客户踏上欣赏橄榄油的旅程，”她补充道。 “我认为每个人都需要更好地理解和使用橄榄油。”

当世界各地的与会者聚集在伦敦市中心以进一步发展他们的爱好或改善他们的零售选择时，Marilena Joannides 带着不同的目标从塞浦路斯赶来。

“在过去的 21 年里，我一直致力于研究和推广塞浦路斯的传统美食，”她说 Olive Oil Times. “作为一名塞浦路斯烹饪专家，我参加了传统产品的品尝小组，其中包括橄榄油。”

“评估特级初榨橄榄油是我觉得自己擅长的事情之一，我想进一步发展这项技能，”她补充道。

玛丽莱娜·乔尼德斯

Joannides 在她的电视节目以及国内和国际活动中推广塞浦路斯美食，她说她将利用她从课程中学到的知识来教育世界各地的人们了解来自地中海东部岛屿的特级初榨橄榄油的感官和健康品质。

“除此之外，还有专业厨师的工作，因为这是一种具有巨大美食潜力的产品，”她说。 “我还想进一步学习有关特级初榨橄榄油感官分析的知识。”

大多数与会者以前都有过橄榄种植、石油生产和品尝的经验。 尽管如此，每个人都在计划中学到了新的和令人惊讶的东西。

“我真的不知道您可以在橄榄油中闻到和尝到这么多不同口味的水果和蔬菜，”Noordermeer Van Loo 说。 “这完全是一个惊喜。”

“另一个惊喜是，尽管我周围的当地农民告诉我，底部的沉积物是完全正常的，绝对没有害处，但我现在明白了，这要好得多 过滤橄榄油 在装瓶之前避免缺陷，”她补充道。

与此同时，Hendrickx 被提醒橄榄品种如何根据它们的种植地点和方式具有不同的感官属性。

“我最惊讶的学习时刻是橄榄油是唯一能唤起情感的脂肪，”基尔弗特说。 “气味和味道可以把你带到田野、农场或记忆中。”

Joannides 惊喜地了解到全球橄榄种植的全部范围，在六大洲的 58 个国家拥有商业果园。

对于泷来说，最大的惊喜是项目的完备性，这是他在报名时没有预料到的。

“这是我在五天内回顾了我 10 年的经验，并在此基础上学习评估橄榄油，”他说。 “我要是 10 年前就参加过这个项目就好了。”

橄榄油的下一个版本 Sommelier Certification Program 将举行 纽约市 从 22 月 26 日到 - 日以及 旧金山 从 25 月 29 日至 - 日。