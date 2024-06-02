37完成 Olive Oil Times 纽约侍酒师项目

特级初榨橄榄油是世界上最健康的产品之一，是一种文化基石，也是一项价值 20 亿美元的全球业务。然而大多数买家和消费者对此知之甚少。

三十七名橄榄油生产商、零售商、爱好者和企业家在完成为期一周的活动后正着手改变这一现状 Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program 在曼哈顿。

参加者来自世界各地，参加为期五天的课程，内容涵盖橄榄油 感官评估、生产最佳实践、健康和营养、 烹饪应用 和质量保证。

我喜欢这门课程。它超出了我的预期，并激励我继续学习。 - Joe Maruca，TRE Olive 共同所有人

其中包括乔·马鲁卡 (Joe Maruca)，他是 TRE橄榄. “过去几年我一直想报名。”他说。 “我的家族四代人都从事橄榄油行业，我想增加我的知识并推动家族企业发展。”

这家总部位于马萨诸塞州的公司进口 特级初榨橄榄油 来自卡拉布里亚专门的橄榄园。即使 获胜 2024 年业界最令人垂涎​​的质量奖 NYIOOC World Olive Oil Competition，马鲁卡说总是有更多东西需要学习。

TRE Olive 的 Joe Maruca 是一位屡获殊荣的卡拉布里亚特级初榨橄榄油生产商。

“我喜欢这门课程。它超出了我的预期，并激励我继续学习。”他说。 “如果你不学习，你就不会成长。”

马鲁卡计划利用他所学到的橄榄油背后的科学知识 对健康的益处 启发客户和他的团队。 “教育是最大的收获，我希望继续学习。”他说。

巴西 Azeite Torrinhas 的老板拉斐尔·布查布基 (Rafael Buchabqui) 是另一位热衷于扩大自己的知识并与纽约志同道合的人建立联系的制片人。

彼得·蒙塔诺斯、巴斯蒂安·乔丹、约翰·瑞利、拉斐尔·布查布奎和乔·马鲁卡（照片：彼得·蒙塔诺斯）

“我想进一步探索这个问题（橄榄油世界），以更多地了解我的产品，与其他专业橄榄油侍酒师讨论改进我们的油的方法并教育我周围的人，”他说。

Buchabqui 表示，在为期五天的课程中，我们对来自 14 个国家的近 - 个橄榄油样本进行了分析，以确定其广泛的香气和风味，这一工作既有趣又具有挑战性。

“[有了这些知识，]我将更有信心与我们的员工讨论我们的油品，并且能够更好地教育我周围的人，”他说。

其他生产商也加入了该课程，以获得橄榄油行业的全球视角。

“我决定参加这门课程是为了了解美国和南半球人们对橄榄油的看法和看法，并深入了解美国的情况。”Jordan Olivenöl 的老板巴斯蒂安·乔丹 (Bastian Jordan) 说道。 “我的目标是利用这些信息促进我在橄榄油行业的个人发展，并建立有价值的联系。”

乔丹在希腊莱斯沃斯岛生产橄榄油，并将其进口到德国西部的杜塞尔多夫，他的整个职业生涯都参与了橄榄油业务。他说他很高兴有机会结识新朋友并提高他的感官分析技能。

巴斯蒂安·乔丹在莱斯沃斯岛的橄榄园里

“我会将这些见解带回德国橄榄油小组（我是该小组的成员），以讨论感官评估的异同，”他说。

橄榄油销售专业人士与农民和磨坊主一起前往纽约熨斗区，了解有关特级初榨橄榄油及其主要卖点（风味和健康）的更多信息。

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“我在之前销售 O‑Med 的工作中爱上了特级初榨橄榄油，现在我很幸运能够在东海岸代表 [西班牙品牌] Castillo de Canena，”Shea Vinson 说道。 “我参加该课程是为了增强我对特级初榨橄榄油的了解，以便我能够更好地向我的经销商、零售客户和最终消费者传达其价值。”

住在纽约市的文森说，该课程很全面，每节课都有引人入胜的演讲者和重要信息。

“感官评估部分是我最喜欢的，尽管食物搭配部分紧随其后，”她说。

文森计划利用她的专长来改善销售沟通，并将信息传递给客户和公众。

“我很想获得足够的经验来服务 品酒小组 最好利用我所学到的知识来策划我自己的零售选择，”她说。

Olicious 的创始人 Mark Lemmens 从荷兰来到纽约，希望扩大他的品酒视野，并为餐厅和零售行业的客户带来新的知识广度。

马克·莱蒙斯

“我从事橄榄油行业已经四年了，我的使命是向消费者、零售商和专业人士宣传橄榄油的质量和健康益处，”他说。 “我还希望通过广泛的品尝机会更多地了解橄榄品种。”

莱门斯并没有失望地离开，他赞扬了课程结构和指导每个部分的多元化专业人士。

“与这么多拥有相同热情的人在一起是一次很棒的经历，”他补充道。 “我特别感谢品尝会议以及有关橄榄油生产过程的更多技术会议。它帮助我在品尝过程中更好地描述积极和消极的属性。”

莱蒙斯表示，他将利用在课程中学到的知识来告知客户，并将这些知识融入到他的大师班培训中。

“我可以更好地向客户介绍其健康益处以及生产过程中如何出现缺陷，”他说。 “作为一名橄榄油侍酒师，我赢得了零售和餐饮业专业人士的更多信任。”

路易斯安那州什里夫波特 Bella Nonnas 橄榄油和醋公司的老板 Carline Brandao Procell 参加了该课程，以刷新她的橄榄油知识，并准备明年带领一些橄榄园之旅。

卡琳·布兰道·普罗赛尔

“我认为该课程内容非常丰富，并消除了我对橄榄油业务的收获和加工方面的一些困惑，”她说。 “我特别喜欢更多地了解橄榄油的健康方面，特别是 多酚设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

“这是我在店里经常被问到的一方面，”Procell 补充道。 “我发现我的顾客越来越多地努力改善他们的健康。我很幸运能够成为他们的来源，不仅提供健康的油和香脂，还提供有关他们饮食选择的相关信息。”

Procell 很享受自己作为橄榄油专家的角色，现在可以加强她对为什么顾客应该选择高品质特级初榨橄榄油的解释。

“一家酒庄为我安排了一个食物、葡萄酒和橄榄油搭配课程，”她说。 “一个家庭预约了我在他们的周日晚餐上与他们交谈并指导他们订购橄榄油。两家邮轮公司邀请我带领 2025 年收获季节的地中海之旅。”

虽然许多计划参与者都是经验丰富的橄榄油专业人士，希望扩大他们的知识，但其他人却沉迷于他们对产品的热情并为个人项目提供信息。

阿比尔·阿里

“我是一名接受过正规培训的建筑师，具有多学科的设计实践，所以在专业上，我远远超出了这个行业，”从底特律来到纽约的阿比尔·阿里说。

“但就我个人而言，橄榄油是我生活的重要组成部分，”她补充道。 “我的母亲是黎巴嫩人，在我成长的文化中，橄榄和橄榄油每天都出现在从食品、美容到医药的各个领域。”

阿里是伴随着父亲用橄榄油烹制的巴基斯坦菜长大的，她说她非常喜欢这门课。她特别提到了她的同学和老师的多样性。

“品尝是我最喜欢的，”阿里说。 “挑战和训练我的嗅觉和味觉真是一种享受，也是从屏幕和会议中解脱出来的一种受欢迎的休息方式。”

阿里计划利用她在课程中学到的知识来策划自己的品酒体验。

下一届侍酒师计划将于明年一月在伦敦举行。

“我在橄榄油行业之外的设计工作围绕着建造文字和象征性的桌子，供人们见面和交流，”她说。 “现在，凭借我在纽约学到的知识以及不断的实践，我可以通过精心设计的社区体验将人们聚集在一起，围绕橄榄油的美丽和力量。”

下期已开放报名 伦敦橄榄油侍酒师计划，将于一月份举行。