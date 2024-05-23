第一届 OlivitalyMed 节在奇伦托取得成功

组织者和与会者对总理表示欢迎 奥利维塔利医学节 作为成功。

4月-日起举行th 到6th 该活动在坎帕尼亚拥有千年历史的罗卡奇伦托城堡举行，生产商、政策制定者和爱好者齐聚一堂，进行品酒、会议和讨论。

对于国家参与者来说，（OlivitalyMed）是一个讨论的时刻，以定义当前的关键问题并为特级初榨橄榄油的未来指明道路。 - Nicolangelo Marsicani，橄榄磨坊主兼活动组织者

“这是一次让我们感到自豪的成功，他实现了在奇伦托举办一场展示了他的数千个方面的活动的梦想。 特级初榨橄榄油”该场馆的所有者和组织者 Sgueglia 家族说道。

该活动是已故 Stefano Sgueglia 的创意。 “他设想了一个横向项目，既能满足专业人士的期望，又能满足新人的好奇心。” “确实，这三天来，众多的游客都表现出了极大的兴趣，挤满了城堡的房间和空间。”

与会的橄榄油爱好者和行业专家有机会参加免费的、有指导的品尝会以及有关健康、烹饪和科学的会议。

OlivitalyMed 选择奇伦托举办地点并非巧合。萨莱诺省南部是这项研究的发源地，这项研究导致了科学验证 地中海饮食.

1962 年，安塞尔·凯斯 (Ancel Keys) 和他的研究团队在皮奥皮 (Pioppi) 定居，并在那里开始研究 七国研究 研究饮食、生活方式与心血管疾病之间的相关性。

“这是该地区的一项重要举措，该地区致力于生产特级初榨橄榄油，并且 40 多年前就奠定了地中海饮食的基础。”和阿尔本尼国家公园管理局。

“橄榄树是我们公园的基本植物，不同的橄榄品种丰富了当地的生物多样性，”他补充道。 “地中海饮食不仅是世界遗产，也是当地经济的资产；它不仅仅是一种饮食模式，更是一种生活方式，它在这种环境中找到了理想的环境，可以安全、健康地进行户外活动和运动。”

节日期间，宽敞的大厅举办了坎帕尼亚特级初榨橄榄油生产商的展位。与此同时，另一个大区域专门面向意大利其他地区和一些地中海饮食标志性社区的生产者。

在这些空间中，参观者和买家可以与生产商交谈并免费品尝他们的产品。

在户外区域，与会者发现了几位当地食品工匠的摊位，提供海鲜和植物性菜肴、糕点和 烘焙食品, 冰淇淋 和 鸡尾酒 搭配奇伦托最好的特级初榨橄榄油。

其中包括披萨制造商 Cristian Santomauro，他是披萨制造商之一。 大使 地中海饮食的创始人，他制作了阿玛卡塔（Ammaccata），这是一种在燃木烤箱中烘烤的典型披萨。

Cristian Santomauro 在罗卡城堡举办的 OlivitalyMed 音乐节期间准备了 Ammaccata。 （照片：伊莱尼亚·格兰尼托）

Ammaccata 是国家传统农产品清单中的注册商标，其传播范围有限，因此不符合欧盟原产地命名保护和地理标志保护认证的资格，但仍提供质量保证。

“这是我从祖母特蕾莎那里学到的古老食谱，”桑托毛罗说。 “与披萨不同，它不是圆形而是椭圆形。它的成分包括三种古老的谷物：Saragolla 硬粒小麦以及 Risciola 和 Carosella 软质小麦的混合物。”

Santomauro 在一个大木槽中手工揉捏面团，然后在上面撒上不同的配料。

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“每种类型的阿玛卡塔都搭配特级初榨橄榄油，”他说。 “今天，我正在准备 “经典版本，搭配煮熟的番茄酱、山牛至、磨碎的陈年奇伦托卡西奥里科塔奶酪和单一品种的 Rotondella。”

“还有两个版本，其中一个称为 “Schietta'（意大利语，直言不讳的意思），我用大蒜、牛至、Menaica 凤尾鱼和单一品种的 Salella 准备的，还有一个像馅饼一样封闭的，里面塞满了用奇伦托 PDO 特级初榨橄榄油烹制的野菜，”他补充道。 “根据季节，我会在馅料中添加 Menaica 凤尾鱼、碎 Salella 橄榄或 Cilento cacioricotta，所有这些都是慢食 Presidia。”

OlivitalyMed 的信息部分首先由指挥朱塞佩·韦西基奥 (Giuseppe Vessicchio) 和营养科学专家米歇尔·斯科格纳米利奥 (Michele Scognamiglio) 主持，讨论了和谐与特级初榨橄榄油。

随后，为该活动安排的一系列会议以特级初榨橄榄油科学研讨会开始，该研讨会概述了重点关注营养和疾病预防的最新研究进展。

演讲嘉宾包括那不勒斯大学农业系地中海美食科学学位课程协调员 Raffaele Sacchi “腓特烈二世。

“特级初榨橄榄油是地中海饮食中最强大的功能性食品，”他说。 “它在日常使用中的重要性，无论是生的还是烹饪过程中的重要性，都体现在其众多的有益和预防功能上，包括抗炎、抗氧化和抗衰老、降血压、心脏和神经保护、抗糖尿病、饱腹感等。在。”

“此外，它是一种芳香、辛辣、活泼的食物，是我们所有传统制品中的活性成分，从肉酱到油炸食品，从金枪鱼罐头到甜点，甚至冰淇淋，”萨基补充道。

为期三天的一系列大师班，包括指导品尝：由那不勒斯商会小组负责人玛丽亚·路易莎·安布罗西诺（Maria Luisa Ambrosino）领导，对坎帕尼亚生产的具有原产地名称的特级初榨橄榄油进行感官分析。

该活动还包括在指导下品尝来自普利亚加尔加诺地区和更广泛的地中海盆地的油。另一项活动的重点是如何 特级初榨橄榄油口味 地区之间有所不同。

该计划继续与来自坎帕尼亚以及国家和地方协会的代表举行了一次关于油类旅游的会议。

OlivitalyMed 罗卡城堡会场的景观（照片：Ylenia Granitto）

随后，会议主题为 “Evofuturo”与生产者组织的专家和代表重点讨论了该行业的前景和即将面临的挑战。

随后进行了题为 “披萨厨师弗朗哥·佩佩（Netflix 的《主厨餐桌披萨》中的主角）、制作人兼磨坊主 Nicolangelo Marsicani 和记者 Stefano Carboni 之间的《关于披萨的对话》。

“这次演讲揭示了一些关键问题和几个需要解决的要素，例如消费者教育对质量的重要性、与地域性相关的产品的可识别性以及改善沟通所需采取的行动，”Carboni 说。

该活动讨论了餐饮业在推广特级初榨橄榄油作为当地美食的关键成分方面所发挥的新兴作用。

“然而，我们可以说，今天消费者的意识正在提高，我们都有更重要的工具来选择我们餐桌上的食物，”卡尔博尼说。 “在这个意义上，我借用哲学家路德维希·费尔巴哈的名言： ““我们就是我们所吃的”，今天这样说 “我们吃我们本来的样子。’”

这些观察结果引发了关于特级初榨橄榄油在餐饮业的作用的结论性会议期间继续进行的丰富讨论。

“OlivItalyMed 不仅是技术分析和商务会议的时刻，最重要的是，交流观点、文化和知识。”负责本次活动技术组织的 Marsicani 说道。

“对于特级初榨橄榄油的标志性产地奇伦托来说，这是一个与市场上表现更好的其他橄榄种植区进行比较的时刻，如果有远见和智慧，这种比较可以为改善本土橄榄油提供灵感。通过增强作品的真实性来制作作品，”他补充道。

“对于国家参与者来说，这是一个讨论的时刻，以定义当前的关键问题并为特级初榨橄榄油的未来指明道路，”马尔斯卡尼继续道。

组织者表示，该活动提供了一个机会，将当地和全国生产商带入未来，鼓励他们放弃降低质量的传统做法，拥抱以“未来”为中心的新文化。 “果香浓郁、苦涩辛辣的特级初榨橄榄油，芳香浓郁，美丽动人。”

组织者已经在筹备下一届 OlivitalyMed。所有信息都可以在 活动网站.