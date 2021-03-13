秘鲁拥有自己的橄榄理事会认可的品尝小组

秘鲁的橄榄生产商和官员在丰收来临之际庆祝该国首个获得国际橄榄理事会认可的品尝小组的认证。

该小组由 12 名成员组成，成立于该国橄榄种植之都塔克纳，旨在帮助提高橄榄油质量并协助该地区获得地理标志认证。

人们还乐观地认为，国际奥委会认可的品酒小组认证所提供的可信度将为单独包装的出口产品增加价值。

“品鉴会旨在支持秘鲁优质橄榄油的生产，并在一定程度上弥补我们在地区层面发现的创新差距，” 屡获殊荣的制片人 在 Vallesur 担任小组负责人。

此前，秘鲁生产商必须将样品送往邻国智利才能获得认证 特级初榨橄榄油 – 需要经过经过认证的品尝小组的物理化学和感官测试。

冈萨雷斯表示，每年对秘鲁橄榄油进行广泛的感官分析，也将为生产商提供反馈，以解决已知会导致常见缺陷的任何农艺或碾磨问题。

她补充说，秘鲁的生产商必须提高质量，才能在当地和国际高端市场上竞争。

“在塔克纳，我们是否押注未来橄榄油的原产地保护标志（PDO）？”她说道。 “我们已经确定了适合 PDO 认证的特征。该小组将成为支持这一举措的关键工具。”

该专家小组的成立也提前了冈萨雷斯对秘鲁大丰收的预期。

在经历了一个炎热的冬天之后 历史上歉收 2024 年，她表示，2025 年收获前的条件非常好。

“我们度过了一个正常的冬天，气温适宜，然后出现了密集的开花现象，果实结实率也很高，”冈萨雷斯说。 “因此，今年的产量将超过平均水平。”

然而，塔克纳附近的另一家生产商 Gianfranco Vargas 警告称， 持续蔓延 地中海果蝇的幼虫以橄榄为食。

虽然邻国智利的果树感染情况已经得到控制，但巴尔加斯表示，过去15年里，秘鲁南部种植的果树面积增加了两倍，但监测资源并没有增加。

“自从我们在塔克纳提出投诉以来，捕获的果蝇数量每月都在增加，”他说。 “由于炎热季节的延长，苍蝇的繁殖周期加快，苍蝇数量的增长从去年九月开始就一直持续。”

该地区官员的应对措施是采摘并埋掉过熟的水果，否则这些水果就会留在田里腐烂，并孵化出后代的苍蝇。

尽管做出了这些努力，瓦尔加斯仍然怀疑国家农业健康服务局（Sensa）是否能够实现在该地区消灭果蝇的两到三年目标。