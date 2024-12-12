著名侍酒师项目在欧洲扩展

Olive Oil Times 与荷兰橄榄油学院合作，提供其旗舰产品 侍酒师课程 在欧洲。

为期五天的课程涵盖橄榄油感官分析、生产最佳实践、健康益处、营养、烹饪应用和质量保证，将于 9 月在 Jamfabriek 首次在欧洲举办。 “斯海尔托亨博斯 (s-Hertogenbosch)，位于阿姆斯特丹以南约 80 公里处。

Curtis Cord，创始人兼首席执行官 Olive Oil Times 和 NYIOOC World Olive Oil Competition， 说 橄榄油学院 团队 “体现了我们项目的使命，即培养一代橄榄油教育者。”

“合作是推动全球橄榄油教育的关键，”橄榄油学院执行董事、2023 年校友 Christianne Noordermeer Van Loo 表示。 Olive Oil Times 侍酒师计划。

无论您是生产商、厨师、买家还是热情的鉴赏家，您都将获得评估、欣赏和倡导高品质特级初榨橄榄油的工具。 - Wilma van Grinsven-Padberg，荷兰橄榄油研究所小组组长

“通过与 Olive Oil Times“我们可以结合最好的资源、专业知识和教学方法，确保学生接受顶级的橄榄油评估和鉴赏培训，”她补充道。

“我们整合了最新的科学发现和市场趋势，以确保该计划完全符合专业人士和爱好者的需求。” 范格林斯文-帕德伯格，他完成了 Olive Oil Times 2017 年加入国际橄榄理事会，目前担任该委员会小组负责人。 橄榄油研究所.

Noordermeer Van Loo 和 van Grinsven-Padberg 大力宣传 Jamfabriek 和 “斯海尔托亨博斯是该计划的理想地点。

Jamfabriek 的前身是一家果酱工厂，现已被改造成一个活动空间，其中设有专门用于食品准备和演示的设施。

“以其丰富的历史和充满活力的烹饪场景而闻名， “斯海尔托亨博斯为侍酒师课程提供了鼓舞人心的背景。”Noordermeer Van Loo 和 van Grinsven-Padberg 说道。 “参与者可以沉浸在这座城市的文化遗产中，同时加深对橄榄油的欣赏。”

这座拥有 161,000 人口的城市始建于 1185 年，火车和公共汽车交通便利。阿姆斯特丹、布鲁塞尔、埃因霍温和鹿特丹四大机场都在一小时内车程之内，因此与会者从任何地方都可轻松抵达。

威尔玛·范格林斯文·帕德伯格， Curtis Cord 和克里斯蒂安·诺德米尔·范·卢

侍酒师证书项目于 2016 年首次在纽约举行，随后在伦敦和旧金山举行，目前已有近 500 Olive Oil Times 认证侍酒师 涉足橄榄油领域的各个方面。

从研究人员和获奖生产商到进口商、企业家和好奇的消费者，各行各业的侍酒师证书课程校友都对该课程赞不绝口。

““我真的很喜欢课程的每一刻。这周真的令人兴奋不已。老师们都很棒，讨论会很棒，很复杂，但也很有趣，”埃梅塞·汤博尔在伦敦完成课程后说道。

获奖制作人 Mehmet Taki 参加了该节目 2023年伦敦 并计划应用他学到的一些新的农业和碾磨技术。

“这是一个非常均衡的项目，不仅限于橄榄油的品尝，还提供从种植到储存等各个方面的可靠信息、新趋势和实践，”他说。

多年来，许多校友表示，他们参加这门课程是为了学习如何识别高质量和 有缺陷的 为顾客和客户提供建议。

“我们希望增加我们的知识，将其传授给我们的厨师、零售商和分销商，并让我们的味蕾接触西班牙能力范围之外的油类，”Philosophy Foods 的进口商 Karrie Kimble 说道，她参加了 纽约在2019.

““这个项目太令人兴奋了；我原以为它太贵了。我认为它应该涨点价，”最近也参加了伦敦课程的赫尔曼·波布拉蒂 (Herman Pobrati) 说道。 “我学到了很多东西，我对 EVOO 世界的看法也变得更好了。太棒了。”

““一次又一次的启示，超级明星阵容，这是最好的。世界一流的培训和体验，”新任侍酒师 Jacqueline Conibeer 说道。

Van Grinsven-Padberg 表示，与 Olive Oil Times 将为欧洲橄榄油教育树立标杆，超越传统培训的范围。

“无论您是生产商、厨师、买家还是热情的鉴赏家，您都将获得评估、欣赏和倡导高品质的工具 特级初榨橄榄油，“ 她说。

22 月 25 日至 - 日的课程报名时间为 已经打开.