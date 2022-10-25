特级初榨橄榄油的味道

特级初榨橄榄油 (EVOO) 不仅仅是 最健康的食用油. 它也是发现数千种不同口味的工具。

它产于数十个不同海拔和气候的国家，来自数百个 橄榄品种，每一种都提供特定和独特的风味特征。

除了地理，还有许多其他变量会影响风味表达 特级初榨橄榄油; 气候、与其他植物的距离、耕作技术、加工技术和储存设施都会影响风味。

此外，专业人员可以混合不同品种的油，或 品种, 以创造无限数量的香气和口味。

了解 EVOO 口味

虽然任何人都可以学习品尝和欣赏特级初榨橄榄油和所有潜在的风味，但它们也会由专业的品酒师进行评估，通常以小组的形式进行。

他们的工作传统上由小组负责人协调，小组负责人总结品尝结果并最终确认 橄榄油的类别 有问题，是否值得称 特级初榨.

生产者使用面板来决定将哪些单一品种（由单一橄榄品种制成的油）组合成混合物。 还成立了品尝小组来评估提交的 EVOO 的质量 比赛.

高品质特级初榨橄榄油的两个最相关的特征是 苦味 和辛辣，这表明存在 酚类化合物.

“我们的第一个任务是记录特级初榨橄榄油的身份证，确认它是 无缺陷，评估水果味的存在，我们也可以将其描述为绿色或成熟，或者它们的强度，并评估苦味和辣味的存在，”专业人士 Simona Cognoli 橄榄油品尝师 和创始人 油菜鱼告诉 Olive Oil Times.

“品尝 EVOO 至少与产品的物理化学分析一样重要，”她补充说。 “当我带他们参加培训时，消费者首先会品尝一些苦涩的特级初榨橄榄油，他们中的大多数人都觉得不舒服。”

“然后我带他们参观不同口味的特级初榨橄榄油，”Cognoli 继续说道。 “最后一步，他们回到那个苦涩的 EVOO，它可能确实很苦，但也与它的特定音符很好地协调，他们甚至不再觉得它很苦，因为他们已经开始感知到它的全部香气和它的味道。”

“这就是他们中有多少人发现苦涩是 EVOO 性格的一部分并最终爱上了它，”Cognoli 说。

香气和味道

所有消费者都可以按照橄榄油品尝师和厨师的步骤来 学习如何品尝和比较特级初榨橄榄油，发现它们的气味并尝试将它们用作生调味料或烹饪原料。

“它们不仅赋予特定配方价值； 香气和味道也为一道菜带来了新的情感，”Cognoli 说。

根据他们的特点，专业厨师和业余厨师都可以 为他们的菜肴增添风味 从香草到热带水果等等。

“有整个世界的气味和味道可供探索，”Cognoli 说。

根据特定的 EVOO 以及它是如何包含在菜肴中的，这些注释可以增加风味。 此外，使用油时，菜肴的温度会影响香气。

晒干西红柿，大蒜，橄榄油虾

如此多种可能的结果意味着厨师和业余爱好者应该在厨房里依赖不止一个 EVOO。

“如果我们考虑特级处女 橄榄油作为配方成分，那么我们不能对所有菜肴使用相同的 EVOO，”Cognoli 说。 “这并不是所有厨师都探索过的事情，也许是因为许多人还没有发现我们拥有的各种出色的 EVOO。”

味道比味道更重要

鉴于围绕 多酚的健康益处，许多生产商现在专注于用尽可能多的这些有机化合物制作 EVOO。

尽管如此，那些高水平 不一定翻译 成高品质的产品。

“许多人关注早期收获以加强多酚的存在，”Cognoli 说。 “但生产者必须小心，因为早期的橄榄不仅更难从树上移除，而且还可能导致产品不平衡。”

一些早期收获的 EVOO 会更快地失去香气，这是愉悦和品尝质量的重要组成部分，而用成熟水果生产的 EVOO 在一段时间内仍会保持足够量的多酚。

莉娜·史密斯 (NYIOOC)

“EVOO 确实提供了相关的健康益处，但它本身并不是一种药物，这意味着它的健康特征应该伴随着食用它的乐趣，”Cognoli 说。 “它不是每天食用的食物整合剂或药丸。”

尽管如此， 优质特级初榨橄榄油 随着新的技术和程序在该领域的应用以及随后的转型阶段，生产正在发生重大变化。

“由于不断增长的知识库和发展 新技术，我们现在更有能力生产从感官和健康的角度来看都表现出色的特级初榨橄榄油，”Cognoli 说。

最重要的是，许多高质量的 EVOO 来自文化和历史对产品不可或缺的地区。

“有一个可以探索的气味和味道的世界，但也有一个美丽的世界 关于制片人的故事 和他们的土地，”科尼奥利说。