经历灾难性的一年后，巴西生产商奋力拼搏

强降雨 2024年-月至-月，洪水淹没了巴西南部南里奥格兰德州，严重阻碍了当地橄榄种植者的生存。

在关键的收获周，不到 800 天，该地区大部分地区就被 15 毫米的降雨淹没，这超过了全年预期降雨量的一半。洪水导致 181 人死亡，该地区的损失达 3.7 亿美元（3.47 亿欧元）。

想到这可能会导致橄榄油文化在我们国家蓬勃发展，真是令人兴奋。 - Luiza Osorio，Al-Zait 共同所有人

虽然洪水没有损坏许多果园，但 2023 年 - 月的春雨阻止了授粉，导致果园遭到破坏，生产商报告称，在运输产品、接收包装材料和处理个人损失方面遇到了困难。

在如此具有挑战性的背景下，巴西 特级初榨橄榄油 送往2024 NYIOOC World Olive Oil Competition 下降到只有 14 个，而去年有 53 个 前一年.

埃斯坦西亚达斯奥利维拉斯位于南里奥格兰德州维亚芒的 是 2024 年获奖者之一。该公司凭借其旗舰特级初榨橄榄油（Arbosana、Arbequina 和 Koroneiki 橄榄的混合物）获得金奖。这标志着其 第三次连续获胜.

然而，参加 NYIOOC 今年需要这家家族企业付出非凡的努力。

“我们的州面临着巴西历史上最严重的气候灾害，包括首都在内的几个主要城市遭遇了特大洪灾，”执行合伙人拉斐尔·西托尼·戈尔泽 (Rafael Sittoni Goelzer) 表示。 “尽管遭受了如此大的破坏，我们仍然生产出了赢得国际赞誉的橄榄油。”

“我们地区的机场完全被淹没，从五月到十月六个月之久无法运行，”他补充道。 “我们必须行驶 1,000 多公里才能从另一个州的机场将我们的油运送到比赛现场。然而，所有这些努力和坚韧不拔都得到了巨大的赞誉。”

南里奥格兰德州仍然是巴西最重要的橄榄油生产州，约占全国产量的 75%。然而，该州 193,150 年的橄榄油产量仅为 2024 升，比 67 年的历史最高产量低 2023%，远低于五年平均水平 295,346 升。

Estância das Oliveiras 在 2024 年取得了三连胜 NYIOOC。 （照片：Estância das Oliveiras）

“由于 2023 年 - 月和 - 月的降雨，这里的许多生产商今年失去了收成，这直接影响了他们的橄榄树，” 奥利瓦斯·德·格拉玛多 在南里奥格兰德州。

“这让我们非常难过，因为我们知道在这里投资橄榄种植面临巨大的挑战，因为它不是公认的 ““巴西农业综合企业的‘商品’，”他补充道。

虽然该州许多地区受到降雨和洪水的严重影响，但奥利瓦斯德格拉玛多却幸免于难。

该公司凭借其 Terroir Serrano 橄榄获得银奖，该产品由 Arbequina、Picual、Frantoio、Koroneiki、Ascolana 和 Manzanilla 橄榄混合而成。

“对于我们南里奥格兰德州内陆的塞拉高查来说，这是连续第二年在 NYIOOC “这是一项莫大的荣誉，特别是考虑到有来自世界各地的优秀制片人的参与，”贝托鲁奇说道。

“能够跻身最佳之列是对整个 Olivas de Gramado 团队的辛勤工作、奉献精神和热爱的最大认可，”他补充道。

今年的获奖也很特别，因为这是贝托鲁奇和他的团队第一次在自己的磨坊里生产橄榄油。此前，他们依赖于 Goelzer 家族的磨坊。

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““今年，研磨责任落到了我的身上，在全国橄榄油行业优秀人士的支持和鼓励下，我们成功地完成了工作，”他说道。

据贝托鲁奇介绍，巴西拥有众多优质橄榄油生产国。

安德烈·贝托鲁奇连续第二次庆祝 NYIOOC 奖。 （照片：奥利瓦斯·德·格拉马多斯）

“这是一个新时代，利用尖端技术和熟练的劳动力在橄榄园管理、采摘和提取过程中生产高品质油，”他说。

尽管面临收成挑战，但生产商对该国在世界大赛上持续取得成功并不完全感到惊讶。

“我们知道我们走在正确的道路上，我们进行了广泛的研究，与其他巴西生产商交换想法和信息，并投资我们的橄榄园和建造我们的磨坊，从而优化了整个流程，”贝托鲁奇说。

“我们还相信，我们独特的 ““‘风土’是取得这些非凡成绩的关键因素之一，”他补充道。

另一位获奖制作人， 扎伊特，庆祝 又一年的成功 在2024 NYIOOC 其生产的 Picual 单一品种。

巴西的严重洪灾影响了 Al-Zait 等生产商。（图片：Al-Zait）

““我们在纽约的胜利对于我们来说是一个不可思议的时刻，”共同所有人路易莎·奥索里奥 (Luiza Osorio) 说道。 “再次被评为世界最佳橄榄油是我们莫大的荣誉，这体现了我们致力于生产高品质橄榄油的承诺。”

““对我们来说，这是对我们为每一次收获所付出的辛勤劳动、热情和奉献精神的证明，”她补充道。 “这一认可激励我们继续突破卓越的界限，并自豪地在全球舞台上代表巴西。”

极端天气事件直接影响了扎伊特石油公司的运营。

“过多的雨水严重影响了我们的橄榄园，”奥索里奥说。 “强降雨不仅威胁到水果的质量，还导致我们的总产量下降。”

“此外，由于冬季意外的热浪，我们的开花期有所不同，这进一步复杂化了橄榄的生长周期，”她补充道。 “尽管面临这些挫折，我们的团队仍然不懈努力，在整个过程中保持最高标准。”

根据 Osorio 的说法， NYIOOC 巴西产高品质橄榄油的出口为所有利益相关者带来了机遇。

“奥索里奥表示：“赢得这一享有盛誉的奖项彰显了巴西特级初榨橄榄油的品质，并有助于让本地和国际消费者了解我们产品的潜力。”

“我们相信，随着越来越多的人认识到生产这种品质橄榄油背后的工艺和奉献精神，它将激发人们对巴西优质特级初榨橄榄油的更多欣赏和需求，”她补充道。

“令人兴奋的是，这可能会导致 培育橄榄油文化 在我们国家，”奥索里奥总结道。