DigiOps与人工智能

八月7，2024
该模型于 2017 年和 2018 年开发，准确预测了橄榄油价格的走势和时间。其创建者表示，其科学基础仍然有效，并将其公开发布。
3月27，2024
CHO 集团是区块链技术可追溯性的早期采用者。现在，他们正在转向人工智能来帮助减轻气候变化的影响。
13 年 2023 月 - 日
研究人员使用机器学习算法，在特级初榨橄榄油中发现了十种化合物，它们的作用类似于治疗痴呆症的药物。
七月5，2023
研究人员利用气候数据和强大的神经网络开发了一种工具，可以让农民提前一周确定灌溉需求。
2月26，2020
利用无人机，多光谱相机和遥感器，橄榄农可以做出准确的营养预测，进行植物检疫处理，并更精确地施肥和灌溉。
六月27，2018
将向农民和农业协会提供超过60万欧元的资金，用于灌溉基础设施和新技术的投资。
六月19，2018
特级初榨橄榄油中的一种分子以乳腺癌干细胞的新陈代谢和表观发生为目标，有效防止它们产生更多的肿瘤。
10月17日，2017
已经开发出使用人工智能的预测模型，以帮助农民进行病虫害管理，并最终提高产量并减少农药的使用。
七月11，2017
Google的母公司正在投资农业机器人，有朝一日可以用来收获橄榄。