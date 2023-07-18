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DigiOps与人工智能

新闻简报

八月7，2024

开源 AI 模型准确预测橄榄油价格

该模型于 2017 年和 2018 年开发，准确预测了橄榄油价格的走势和时间。其创建者表示，其科学基础仍然有效，并将其公开发布。

新闻简报

七月29，2024

研究人员推出人工智能工具帮助橄榄农预测收获时间

研究人员利用机器学习分析来自模拟农场的一系列数据点，能够以 90% 的准确率预测橄榄收获的时间。

橄榄品种

六月5，2024

意大利新橄榄品种的发现刺激了应用程序开发

意大利国家研究中心的一项分析发现了弗罗西诺内的两个以前未知的品种。

生产者资料

3月27，2024

技术推动突尼斯最大橄榄油生产商的雄心壮志

CHO 集团是区块链技术可追溯性的早期采用者。现在，他们正在转向人工智能来帮助减轻气候变化的影响。

健康

13 年 2023 月 - 日

研究人员使用人工智能来识别影响阿尔茨海默病的橄榄油化合物

研究人员使用机器学习算法，在特级初榨橄榄油中发现了十种化合物，它们的作用类似于治疗痴呆症的药物。

新闻简报

七月5，2023

安达卢西亚的研究人员开发人工智能工具来提高灌溉效率

研究人员利用气候数据和强大的神经网络开发了一种工具，可以让农民提前一周确定灌溉需求。

生产

2月26，2020

无人机帮助橄榄农靶向治疗，增加利润

利用无人机，多光谱相机和遥感器，橄榄农可以做出准确的营养预测，进行植物检疫处理，并更精确地施肥和灌溉。

生产

六月27，2018

安达卢西亚承诺对橄榄业进行大量投资

将向农民和农业协会提供超过60万欧元的资金，用于灌溉基础设施和新技术的投资。

健康

六月19，2018

研究人员分离出攻击乳腺癌干细胞的EVOO成分

特级初榨橄榄油中的一种分子以乳腺癌干细胞的新陈代谢和表观发生为目标，有效防止它们产生更多的肿瘤。

生产

10月17日，2017

西班牙测试人工智能以管理飞行

已经开发出使用人工智能的预测模型，以帮助农民进行病虫害管理，并最终提高产量并减少农药的使用。

世界

七月11，2017

机器人橄榄收获机可能即将出现

Google的母公司正在投资农业机器人，有朝一日可以用来收获橄榄。

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