10月3日，2024
虽然橄榄油无法减轻过量饮酒的负面影响，但晚上外出前饮用橄榄油不会造成任何伤害。
10月31日，2023
澳大利亚橄榄油协会与领先的社交媒体影响者合作，鼓励消费者使用更多橄榄油。
七月12，2023
喝橄榄油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒体用户鼓励其他人早上第一件事就是喝橄榄油。
可能。 31，2023
从增加媒体报道到更容易进入利润丰厚的国外市场，首次获奖者 World Olive Oil Competition 反思他们的辛勤工作和成功的结果。
八月15，2016
突尼斯代表和其他人正在谈论一场运动，该运动是在欧洲提高进口限制以帮助其经济复苏之后，破坏该国橄榄油的声誉的。
月25，2016
在意大利，关于“从愤怒中解决橄榄油的“ 60分钟”报告的反应
60月3日，CBS新闻杂志《 -分钟》专门报道了黑手党参与意大利农业特别是橄榄油行业的报道，自然引起了各种反应。 哥伦比亚广播公司新闻通讯员比尔·惠特克（Bill Whitaker）从最近涉及掺假橄榄油的丑闻中汲取线索，怀疑黑手党纠缠在整个“意大利制造”行业的威胁，
10月30日，2014
马佐拉玉米油可降低胆固醇。 是时候整理一下所有东西，终于像我想的那样开始打高尔夫球了。
10月27日，2014
上周在克里特岛举行的例行会议引发了一连串有关主要协议的报道，会议参与者说从未达成协议。
月29，2014
《纽约时报》修改了有关橄榄油欺诈的信息图表，批评者称该信息图表在某些方面是耸人听闻且不准确的。
12月9，2013
Olive Oil Times 今天为旗舰网站推出了一种新设计-这是自2010年以来首次对其外观进行大修。
2月19，2012
好像是从去年夏天开始的一段，也出演了环游地球的保罗·米勒（Paul Miller）和一些健康的耸人听闻的报道。 但是有一个非常令人惊讶的区别。