enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

上的相关利益产业。

健康

10月3日，2024

橄榄油真的能预防宿醉吗？专家评述

虽然橄榄油无法减轻过量饮酒的负面影响，但晚上外出前饮用橄榄油不会造成任何伤害。

新闻简报

八月11，2024

社交媒体用户对西班牙的橄榄油减税政策不以为然

消费者认为，取消橄榄油增值税并没有导致超市橄榄油价格大幅下降。

世界

七月8，2024

新的西班牙语播客深入探讨橄榄油世界

A la Sombra del Olivo 汇集了三位来自不同背景的主持人和不同类型的嘉宾，目的是向公众普及橄榄油知识。

新闻简报

10月31日，2023

贸易集团发起数字活动以在澳大利亚推广橄榄油

澳大利亚橄榄油协会与领先的社交媒体影响者合作，鼓励消费者使用更多橄榄油。

健康

七月12，2023

营养学家评估橄榄油的优点 TikTok 趋势

喝橄榄油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒体用户鼓励其他人早上第一件事就是喝橄榄油。

世界

可能。 31，2023

第一次 NYIOOC 赢家找到新的机会

从增加媒体报道到更容易进入利润丰厚的国外市场，首次获奖者 World Olive Oil Competition 反思他们的辛勤工作和成功的结果。

七月19，2018 商业版

Deoleo反击“假新闻”

欧洲

八月15，2016

反对突尼斯橄榄油的涂片运动

突尼斯代表和其他人正在谈论一场运动，该运动是在欧洲提高进口限制以帮助其经济复苏之后，破坏该国橄榄油的声誉的。

世界

月25，2016

在意大利，关于“从愤怒中解决橄榄油的“ 60分钟”报告的反应

60月3日，CBS新闻杂志《 -分钟》专门报道了黑手党参与意大利农业特别是橄榄油行业的报道，自然引起了各种反应。 哥伦比亚广播公司新闻通讯员比尔·惠特克（Bill Whitaker）从最近涉及掺假橄榄油的丑闻中汲取线索，怀疑黑手党纠缠在整个“意大利制造”行业的威胁，

健康

10月30日，2014

玉米油降低胆固醇：我们都可以回家

马佐拉玉米油可降低胆固醇。 是时候整理一下所有东西，终于像我想的那样开始打高尔夫球了。

欧洲

10月27日，2014

克里特岛例行会议证明没有什么大不了的

上周在克里特岛举行的例行会议引发了一连串有关主要协议的报道，会议参与者说从未达成协议。

世界

月29，2014

纽约时报修改橄榄油欺诈信息图

《纽约时报》修改了有关橄榄油欺诈的信息图表，批评者称该信息图表在某些方面是耸人听闻且不准确的。

世界

12月9，2013

“”的新外观Olive Oil Times'

Olive Oil Times 今天为旗舰网站推出了一种新设计-这是自2010年以来首次对其外观进行大修。

世界

2月19，2012

澳大利亚小报曝光不良橄榄油（是澳大利亚人）

好像是从去年夏天开始的一段，也出演了环游地球的保罗·米勒（Paul Miller）和一些健康的耸人听闻的报道。 但是有一个非常令人惊讶的区别。

广告