六月10，2024
地方当局在努力将拥有 2,247 年历史的 Stara Maslina 变成旅游景点时，无意中损坏了这棵标志性的橄榄树。
10月24日，2022
黑山收获始于米罗维察的古树
参观者和志愿者品尝了早期收获的油，并帮助收获了该国最古老的树。
27 年 2022 月 - 日
认识曾经迷住一对皇室夫妇的黑山制片人
由千年树的橄榄制成的特级初榨橄榄油装在手工制作的橄榄木容器中，令准王后和她的丈夫感到高兴。
八月24，2022
黑山大火一年后，农民继续重建
虽然法院裁定橄榄种植者有权获得一些赔偿，但情感和文化上的痛苦却持续存在。
可能。 31，2022
见见黑山生产者成功背后的驱动力 NYIOOC '22
Ćazim Alković 帮助巴尔干小国的种植者和生产者获得了一项金奖和两项银奖，这是该国历史上的第一次。
2月21，2022
在黑山，生产商加入世界竞标
黑山生产商共同努力，希望复制邻国克罗地亚在 World Olive Oil Competition.
9年2021月-日 生产
庆祝黑山古树结果
10月15日，2019 世界
黑山在第三届橄榄采摘冠军赛上大获全胜
可能。 5，2015 世界
确认：树看起来老旧