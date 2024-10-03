enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

橄榄油健康

健康

10月3日，2024

橄榄油真的能预防宿醉吗？专家评述

虽然橄榄油无法减轻过量饮酒的负面影响，但晚上外出前饮用橄榄油不会造成任何伤害。

新闻简报

12 年 2024 月 - 日

低碳地中海饮食帮助糖尿病患者实现缓解

一项研究发现，与低脂肪或传统的地中海饮食相比，低碳水化合物地中海饮食更能有效地帮助 2 型糖尿病患者实现缓解。

基础

七月23，2024

为什么特级初榨橄榄油与降低痴呆症风险、改善大脑健康有关

研究表明，特级初榨橄榄油中的多酚和单不饱和脂肪酸与降低痴呆症风险和减轻其症状有关。

基础

七月10，2024

了解特级初榨橄榄油对心血管疾病的积极作用

心血管疾病是全球死亡的主要原因。研究表明，食用特级初榨橄榄油有利于心脏健康。

健康

可能。 16，2024

研究发现，每日食用橄榄油与降低痴呆症死亡风险有关

哈佛大学的研究人员发现，每天摄入至少 28 克橄榄油，与痴呆症相关的死亡风险降低 -%。

新闻简报

可能。 7，2024

地中海饮食和运动与老年人更好的肠道健康相关

该研究表明，肠道健康的这些改善对地中海老年人的心血管健康产生了显着的益处。

健康

2月1，2024

橄榄油代谢物与改善心血管疾病的结果有关

该研究证明了初榨橄榄油代谢特征与降低心血管疾病风险之间存在联系，但与糖尿病风险无关。

基础

月15，2024

油橄榄素：橄榄油中著名的苯酚的健康益处背后

油橄榄仅存在于特级初榨橄榄油中，具有强大的抗炎特性，并且与癌症和痴呆症的有益作用有关。

新闻简报

月15，2024

研究发现，饲喂橄榄油的鸡对环境压力的适应能力更强

另一项研究还发现，食用橄榄油可以改善人类食用鸡肉和鸡蛋的健康。

新闻简报

月8，2024

地中海饮食连续第七年位居榜首

《美国新闻与世界报道》称赞了这种饮食的多样性、灵活性和健康益处。

健康

月2，2024

研究揭示多酚如何降低胰岛素抵抗

喂食含有富含多酚的特级初榨橄榄油的高脂肪饮食的小鼠表现出与氧化应激和炎症减少相关的基因表达。

商业版

12月5，2023

加州以橄榄油为中心的课程旨在帮助贫困县

尽管存在农业问题，但与该州其他地区相比，克恩县的粮食不安全、肥胖和糖尿病水平较高。

健康

27年2023月-日

怀孕期间的医学饮食可改善婴儿神经发育

在怀孕期间遵循地中海饮食或减轻压力的母亲所生的两岁孩子在认知和社交情感领域表现出更好的得分。

广告
新闻简报

七月18，2023

研究探索橄榄油与橄榄叶、香草和香料的共提取

一项研究综述探讨了用橄榄叶、香草和香料研磨橄榄如何增加所得油的多酚含量。

健康

七月13，2023

食用橄榄苦苷可以减轻衰老对肌肉萎缩的影响

新的研究旨在证明，食用富含橄榄苦苷的橄榄叶提取物的饮食的老年小鼠可以增加肌肉质量。

健康

七月12，2023

营养学家评估橄榄油的优点 TikTok 趋势

喝橄榄油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒体用户鼓励其他人早上第一件事就是喝橄榄油。

健康

七月12，2023

研究表明，对于 EVOO 的健康益处，酚类比 MUFA 含量更重要

特级初榨橄榄油中的酚类物质对于降低血压、提高胰岛素敏感性和促进减肥比脂肪更重要。

基础

七月7，2023

如何重复使用橄榄油进行炒菜和煎炸

用橄榄油油炸比用其他油油炸更健康，并且可以重复使用多次，但要小心，以减少浪费并增强风味。

健康

六月22，2023

研究表明，喝橄榄果水可以提高运动效率

橄榄果水是橄榄油生产过程中通常被丢弃的副产品。 然而，它的抗氧化剂可能对休闲运动员有好处。

食物和烹饪

六月20，2023

在冰淇淋中，橄榄油在不影响风味的情况下增加了健康益处

特级初榨橄榄油为创新、健康的冰淇淋提供了可能性。

健康

六月13，2023

研究揭示了橄榄油脂肪对基本细胞结构影响的见解

该研究发现，食用油酸的蠕虫比食用标准饮食的蠕虫寿命更长。 这些发现是否与人类有关需要更多的研究。

更多