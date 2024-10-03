10月3日，2024
虽然橄榄油无法减轻过量饮酒的负面影响，但晚上外出前饮用橄榄油不会造成任何伤害。
七月10，2024
心血管疾病是全球死亡的主要原因。研究表明，食用特级初榨橄榄油有利于心脏健康。
可能。 16，2024
哈佛大学的研究人员发现，每天摄入至少 28 克橄榄油，与痴呆症相关的死亡风险降低 -%。
可能。 7，2024
该研究表明，肠道健康的这些改善对地中海老年人的心血管健康产生了显着的益处。
2月1，2024
该研究证明了初榨橄榄油代谢特征与降低心血管疾病风险之间存在联系，但与糖尿病风险无关。
月15，2024
油橄榄仅存在于特级初榨橄榄油中，具有强大的抗炎特性，并且与癌症和痴呆症的有益作用有关。
月15，2024
另一项研究还发现，食用橄榄油可以改善人类食用鸡肉和鸡蛋的健康。
月8，2024
《美国新闻与世界报道》称赞了这种饮食的多样性、灵活性和健康益处。
月2，2024
喂食含有富含多酚的特级初榨橄榄油的高脂肪饮食的小鼠表现出与氧化应激和炎症减少相关的基因表达。
12月5，2023
尽管存在农业问题，但与该州其他地区相比，克恩县的粮食不安全、肥胖和糖尿病水平较高。
27年2023月-日
在怀孕期间遵循地中海饮食或减轻压力的母亲所生的两岁孩子在认知和社交情感领域表现出更好的得分。
七月18，2023
一项研究综述探讨了用橄榄叶、香草和香料研磨橄榄如何增加所得油的多酚含量。
七月13，2023
新的研究旨在证明，食用富含橄榄苦苷的橄榄叶提取物的饮食的老年小鼠可以增加肌肉质量。
七月12，2023
喝橄榄油正在 TikTok 和 Instagram 上流行，社交媒体用户鼓励其他人早上第一件事就是喝橄榄油。
七月12，2023
研究表明，对于 EVOO 的健康益处，酚类比 MUFA 含量更重要
特级初榨橄榄油中的酚类物质对于降低血压、提高胰岛素敏感性和促进减肥比脂肪更重要。
七月7，2023
用橄榄油油炸比用其他油油炸更健康，并且可以重复使用多次，但要小心，以减少浪费并增强风味。
六月22，2023
橄榄果水是橄榄油生产过程中通常被丢弃的副产品。 然而，它的抗氧化剂可能对休闲运动员有好处。
六月20，2023
特级初榨橄榄油为创新、健康的冰淇淋提供了可能性。
六月13，2023
该研究发现，食用油酸的蠕虫比食用标准饮食的蠕虫寿命更长。 这些发现是否与人类有关需要更多的研究。