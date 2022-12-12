enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

食用橄榄

生产

12月2，2024

劳动力短缺导致西班牙橄榄收成严重受损

食用橄榄生产商正面临工人短缺的问题，而对日益激烈的外国竞争和可能上调的关税的担忧也加剧了这一问题。

新闻简报

15年2024月-日

特朗普胜选后，西班牙食用橄榄行业陷入紧张

西班牙的黑橄榄生产商早已因特朗普第一任政府期间征收的关税而感到震惊，他们担心还将出现更多的关税。

商业版

10月1日，2024

埃及旨在大幅增加橄榄油出口

官员们正在制定通过扩大生产来增加出口的战略。

新闻简报

18 年 2024 月 - 日

项目将橄榄废料转化为超级电容器

西班牙的一项研究项目在开发出一种将橄榄废料重新用于多种工业用途的有效工艺后已经结束。

新闻简报

16 年 2024 月 - 日

加州食用橄榄产量预计将连续第二年增加

尽管面临劳动力短缺和进口竞争等挑战，但由于天气条件良好，加州食用橄榄产量有望在 40,000 年增至 2024 吨。

新闻简报

16 年 2024 月 - 日

西班牙食用橄榄产量反弹，但未达到最初预期

农民警告说，八月份炎热干燥的天气影响了食用橄榄的产量和市场竞争力。

5 年 2024 月 - 日 生产者资料

将伯罗奔尼撒风味带入美国厨房

新闻简报

四月30，2024

希腊法院裁定卡拉蒙橄榄可以使用卡拉马塔品牌

最高法院驳回了麦塞尼亚种植者提出的上诉，即只有他们才能使用卡拉马塔品牌，该名称的出口价值达 200 亿欧元。

新闻简报

3月19，2024

卡拉马塔橄榄注册为知识产权在希腊再次引发争议

麦塞尼亚卡拉马塔食用橄榄原产地保护名称（PDO）在产权组织的注册将限制希腊食用橄榄生产商对该术语的使用，从而重新引发一场持续不断的争论。

商业版

2月23，2024

世界贸易组织发现美国在餐桌橄榄贸易争端中不合规

世贸组织裁定美国必须取消对西班牙食用橄榄的进口关税，而上诉法院正在审理另一起案件。

世界

月16，2024

国际奥委会领导人重点关注扩大耕地、应对气候变化

国际橄榄理事会主任海梅·利洛表示，橄榄油生产的未来位于地中海以外地区。

新闻简报

月3，2024

欧洲授予土耳其 Çizik Zeytini 食用橄榄 PDO 地位

土耳其目前三个食用橄榄品种已获得欧盟保护地位，同时正在等待另外三个品种的原产地命名保护认证。

世界

12月14，2023

土耳其传统橄榄种植方法获得联合国教科文组织认可

该联合国机构表示，土耳其传统的嫁接、碾磨和食用橄榄生产方法对我们的全球文化很有价值，必须得到保护。

新闻简报

6年2023月-日

加州橄榄收获即将开始，持谨慎乐观态度

据估计，橄榄油产量可能达到 - 万加仑，比去年大幅增加。

广告
生产

10月6日，2022

安达卢西亚的生产商准备迎接有记录以来的第二次最差收成

安达卢西亚的橄榄油产量预计将比滚动五年平均水平低近 50%。 食用橄榄的收成也将大幅下降。

新闻简报

21 年 2022 月 - 日

希腊再次将卡拉马塔橄榄添加到国家植物品种清单中

所有希腊卡拉蒙橄榄生产商都可以将它们作为卡拉马塔橄榄出售。 麦西尼亚的生产商辩称，这将使他们的 PDO 认证贬值。

新闻简报

12 年 2022 月 - 日

干旱，高温袭击了西班牙的橄榄收成

由于其他地方收成不佳和生产成本增加，价格将上涨。

新闻简报

6 年 2022 月 - 日

哈尔基迪基食用橄榄在收获前被冰雹袭击

哈尔基迪基半岛的冰雹损坏了该地区多达 20% 的橄榄，估计造成 1.8 万欧元的损失。

新闻简报

八月18，2022

埃斯特雷马杜拉的橄榄种植者为“历史上最糟糕的收成”做好准备

当地农民协会预测，由于持续干旱，橄榄油和食用橄榄的产量将下降多达 85%。

新闻简报

七月5，2022

希腊生产商拒绝限制在食用橄榄上使用“卡拉马塔”

根据跨专业人士的说法，由于这些限制，麦西尼亚以外的卡拉马塔橄榄生产商将遭受“无法估量的损害”。

橄榄品种

六月22，2022

希腊法院裁定有利于麦西尼亚的橄榄生产商

法院裁定，只有 Messenian 生产商可以使用“卡拉马塔橄榄”一词来销售他们的卡拉蒙橄榄。

新闻简报

六月2，2022

安达卢西亚在新政策中要求为橄榄油和食用橄榄生产商提供更多资金

根据一些估计，根据西班牙的 CAP 国家战略计划，安达卢西亚橄榄产业每年将损失 60 万欧元。

更多