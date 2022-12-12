12月2，2024
食用橄榄生产商正面临工人短缺的问题，而对日益激烈的外国竞争和可能上调的关税的担忧也加剧了这一问题。
18 年 2024 月 - 日
西班牙的一项研究项目在开发出一种将橄榄废料重新用于多种工业用途的有效工艺后已经结束。
16 年 2024 月 - 日
尽管面临劳动力短缺和进口竞争等挑战，但由于天气条件良好，加州食用橄榄产量有望在 40,000 年增至 2024 吨。
16 年 2024 月 - 日
农民警告说，八月份炎热干燥的天气影响了食用橄榄的产量和市场竞争力。
四月30，2024
最高法院驳回了麦塞尼亚种植者提出的上诉，即只有他们才能使用卡拉马塔品牌，该名称的出口价值达 200 亿欧元。
3月19，2024
麦塞尼亚卡拉马塔食用橄榄原产地保护名称（PDO）在产权组织的注册将限制希腊食用橄榄生产商对该术语的使用，从而重新引发一场持续不断的争论。
2月23，2024
世贸组织裁定美国必须取消对西班牙食用橄榄的进口关税，而上诉法院正在审理另一起案件。
月16，2024
国际橄榄理事会主任海梅·利洛表示，橄榄油生产的未来位于地中海以外地区。
月3，2024
欧洲授予土耳其 Çizik Zeytini 食用橄榄 PDO 地位
土耳其目前三个食用橄榄品种已获得欧盟保护地位，同时正在等待另外三个品种的原产地命名保护认证。
12月14，2023
该联合国机构表示，土耳其传统的嫁接、碾磨和食用橄榄生产方法对我们的全球文化很有价值，必须得到保护。
6年2023月-日
据估计，橄榄油产量可能达到 - 万加仑，比去年大幅增加。
10月6日，2022
安达卢西亚的橄榄油产量预计将比滚动五年平均水平低近 50%。 食用橄榄的收成也将大幅下降。
21 年 2022 月 - 日
所有希腊卡拉蒙橄榄生产商都可以将它们作为卡拉马塔橄榄出售。 麦西尼亚的生产商辩称，这将使他们的 PDO 认证贬值。
12 年 2022 月 - 日
由于其他地方收成不佳和生产成本增加，价格将上涨。
6 年 2022 月 - 日
哈尔基迪基半岛的冰雹损坏了该地区多达 20% 的橄榄，估计造成 1.8 万欧元的损失。
八月18，2022
当地农民协会预测，由于持续干旱，橄榄油和食用橄榄的产量将下降多达 85%。
七月5，2022
根据跨专业人士的说法，由于这些限制，麦西尼亚以外的卡拉马塔橄榄生产商将遭受“无法估量的损害”。
六月22，2022
法院裁定，只有 Messenian 生产商可以使用“卡拉马塔橄榄”一词来销售他们的卡拉蒙橄榄。
六月2，2022
安达卢西亚在新政策中要求为橄榄油和食用橄榄生产商提供更多资金
根据一些估计，根据西班牙的 CAP 国家战略计划，安达卢西亚橄榄产业每年将损失 60 万欧元。