10月3日，2024
虽然橄榄油无法减轻过量饮酒的负面影响，但晚上外出前饮用橄榄油不会造成任何伤害。
12 年 2024 月 - 日
一项研究发现，与低脂肪或传统的地中海饮食相比，低碳水化合物地中海饮食更能有效地帮助 2 型糖尿病患者实现缓解。
八月26，2024
随着橄榄油欺诈行为的手段不断演变，执法部门也不断努力跟上。
八月19，2024
低脂纯素饮食可能比富含橄榄油的饮食更能降低低密度脂蛋白胆固醇
虽然一项研究证实了先前关于特级初榨橄榄油和胆固醇之间关系的研究，但一些专家对其设计提出了批评。
七月20，2024
这一决定是在美国上诉法院裁定支持商务部征收关税两个月后做出的。
七月15，2024
研究人员对 800 名癌症幸存者进行了十多年的跟踪调查，发现坚持地中海饮食可能与降低全因死亡率有关。
七月1，2024
新鲜的时令食材与当年的特级初榨橄榄油相结合，创造出希腊美食中最美味的一些夏季菜肴。
六月27，2024
拥有 1,000 名成员的合作社正在应对葡萄牙北部的艰难地形
穆尔萨橄榄种植者农业合作社的成员在崎岖的地形上耕作，共同生产出屡获殊荣的特级初榨橄榄油。
六月25，2024
世界卫生组织指责食品和饮料行业传播错误信息并游说反对公共卫生举措。
六月25，2024
在央行发表上述声明之际，政府宣布计划继续降低包括橄榄油在内的大多数食品的增值税。
六月25，2024
橄榄油销量下降与产量下降和价格上涨有关，而葵花籽油在同一时期变得更加便宜。
可能。 10，2024
此举是在 8,500 名橄榄种植者签署请愿书抗议候选人资格后做出的。然而，一些人希望这一决定能够被推翻。
可能。 9，2024
全球最大生产国的特级初榨橄榄油供应预计将无法满足国内需求和出口需求，这可能预示着全球即将出现短缺。
可能。 7，2024
产量下降和库存不足导致价格居高不下，抑制了需求。
可能。 7，2024
尽管食用橄榄出口在2023/24产季的前五个月猛增，但橄榄油出口禁令被认为阻碍了该行业的发展。
四月30，2024
最高法院驳回了麦塞尼亚种植者提出的上诉，即只有他们才能使用卡拉马塔品牌，该名称的出口价值达 200 亿欧元。
四月24，2024
我们鼓励橄榄种植者和磨坊主向该国每年 20 万游客展示他们的产品和工艺。
四月24，2024
7 月 - 日的袭击发生时，橄榄种植者正在准备收获，这从根本上改变了以色列人对自己国家的看法。
四月23，2024
研究人员检查了橄榄苦苷和羟基酪醇治疗神经母细胞瘤（一种可怕的儿童癌症）的潜力。