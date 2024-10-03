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趋势

健康

10月3日，2024

橄榄油真的能预防宿醉吗？专家评述

虽然橄榄油无法减轻过量饮酒的负面影响，但晚上外出前饮用橄榄油不会造成任何伤害。

世界

23 年 2024 月 - 日

World Olive Oil Competition 南部赛区进行中

鉴于西半球许多国家遭遇普遍的农作物歉收，今年的奖项具有非凡的意义。

新闻简报

12 年 2024 月 - 日

不明原因导致意大利北部水果提前掉落

农民们对 Frantoio 橄榄园中大量且无法解释的未成熟橄榄掉落现象感到担忧。极端天气被认为是导致这一现象的原因。

新闻简报

12 年 2024 月 - 日

低碳地中海饮食帮助糖尿病患者实现缓解

一项研究发现，与低脂肪或传统的地中海饮食相比，低碳水化合物地中海饮食更能有效地帮助 2 型糖尿病患者实现缓解。

商业版

八月26，2024

意大利警方官员解释橄榄油欺诈的运作方式

随着橄榄油欺诈行为的手段不断演变，执法部门也不断努力跟上。

健康

八月19，2024

低脂纯素饮食可能比富含橄榄油的饮食更能降低低密度脂蛋白胆固醇

虽然一项研究证实了先前关于特级初榨橄榄油和胆固醇之间关系的研究，但一些专家对其设计提出了批评。

商业版

七月20，2024

贸易委员会延长对西班牙黑橄榄的关税

这一决定是在美国上诉法院裁定支持商务部征收关税两个月后做出的。

健康

七月15，2024

坚持医学饮食与癌症幸存者的死亡风险降低相关

研究人员对 800 名癌症幸存者进行了十多年的跟踪调查，发现坚持地中海饮食可能与降低全因死亡率有关。

食物和烹饪

七月1，2024

今年夏天值得品尝的三道希腊佳肴

新鲜的时令食材与当年的特级初榨橄榄油相结合，创造出希腊美食中最美味的一些夏季菜肴。

生产者资料

六月27，2024

拥有 1,000 名成员的合作社正在应对葡萄牙北部的艰难地形

穆尔萨橄榄种植者农业​​合作社的成员在崎岖的地形上耕作，共同生产出屡获殊荣的特级初榨橄榄油。

健康

六月25，2024

世卫组织报告称欧洲每年数十万人死亡与超加工食品有关

世界卫生组织指责食品和饮料行业传播错误信息并游说反对公共卫生举措。

新闻简报

六月25，2024

西班牙银行将持续通货膨胀归因于橄榄油价格飙升

在央行发表上述声明之际，政府宣布计划继续降低包括橄榄油在内的大多数食品的增值税。

新闻简报

六月25，2024

西班牙家庭首次购买葵花籽油超过橄榄油

橄榄油销量下降与产量下降和价格上涨有关，而葵花籽油在同一时期变得更加便宜。

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商业版

可能。 10，2024

安达卢西亚官员撤回橄榄海联合国教科文组织认可的候选资格

此举是在 8,500 名橄榄种植者签署请愿书抗议候选人资格后做出的。然而，一些人希望这一决定能够被推翻。

世界

可能。 9，2024

西班牙特级初榨橄榄油短缺的新担忧

全球最大生产国的特级初榨橄榄油供应预计将无法满足国内需求和出口需求，这可能预示着全球即将出现短缺。

新闻简报

可能。 7，2024

欧洲橄榄油供应量创十年新低

产量下降和库存不足导致价格居高不下，抑制了需求。

新闻简报

可能。 7，2024

橄榄油出口禁令影响土耳其橄榄销售

尽管食用橄榄出口在2023/24产季的前五个月猛增，但橄榄油出口禁令被认为阻碍了该行业的发展。

新闻简报

四月30，2024

希腊法院裁定卡拉蒙橄榄可以使用卡拉马塔品牌

最高法院驳回了麦塞尼亚种植者提出的上诉，即只有他们才能使用卡拉马塔品牌，该名称的出口价值达 200 亿欧元。

商业版

四月24，2024

官员敦促克罗地亚旅游运营商展示屡获殊荣的橄榄油

我们鼓励橄榄种植者和磨坊主向该国每年 20 万游客展示他们的产品和工艺。

非洲/中东

四月24，2024

毁灭性袭击六个月后，以色列橄榄种植者面临持久压力

7 月 - 日的袭击发生时，橄榄种植者正在准备收获，这从根本上改变了以色列人对自己国家的看法。

健康

四月23，2024

研究揭示了 EVOO 多酚对儿童癌症的治疗作用

研究人员检查了橄榄苦苷和羟基酪醇治疗神经母细胞瘤（一种可怕的儿童癌症）的潜力。

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