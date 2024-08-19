八月19，2024
Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的树木生产特级初榨橄榄油，造福社区和环境。
四月9，2024
拥有 600 年历史的 Azienda Pometti 的最新一代农民正在使用最先进的方法生产屡获殊荣的可持续橄榄油。
月3，2024
这些措施旨在鼓励种植者照顾困难地形中废弃的橄榄树并对其进行维护，以防止野火和害虫的发展
12月15，2023
托斯卡纳的初创公司 Ager Oliva 和翁布里亚的 Le Olivastre 协会致力于通过公民和公司的收养计划来恢复废弃的橄榄林。
10月11日，2023
自 2019 年以来，Agricola Maraviglia 背后的生产商在培育景观和生产屡获殊荣的橄榄油之间找到了共生平衡。
3月20，2023
随着植物生长的临近，意大利的橄榄农和生产者正在为应对不可预测的极端气候的挑战做准备。
2月2，2023
托斯卡纳的一家公共废物处理公司将支持种植 245,000 棵橄榄树，以补偿其二氧化碳排放量。
月19，2023
Tamia 的 Pietro Re 生产高品质的特级初榨橄榄油，旨在为可持续品牌带来新技术和实践。
月17，2023
在阿雷佐，一个磨坊主协会警告说，劳动力短缺、成本上升和橄榄油价格暴跌导致果园被遗弃。
月3，2023
干旱条件阻止了害虫，秋季降雨帮助植物生长，现在意大利中部地区的种植者庆祝橄榄油产量好于预期。
八月4，2022
高温、大风天气和干燥的土壤是意大利中部地区估计有 279 场野火燃烧的催化剂。
月31，2013
我父亲一直到意大利旅行，花了一个星期的时间在托斯卡纳山顶上的一个儿时朋友经营的Oliveto采摘橄榄。
四月21，2011
朱塞佩·费鲁亚（Giuseppe Ferrua）在月球周期的最合适的日子里亲自摘取橄榄，以使其中所含的液体最大化。 “有人说我们是巫婆。”
七月23，2010
1585年，年仅21岁的威廉·莎士比亚成为双胞胎的骄傲之父。 那年晚些时候，贡尼利斯夫妇从当地僧侣那里购买了一家磨坊，开始制作橄榄油。 他们还在。