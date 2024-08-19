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托斯卡纳

生产

八月19，2024

恢复托斯卡纳废弃橄榄树的诸多价值

Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的树木生产特级初榨橄榄油，造福社区和环境。

生产者资料

四月16，2024

托斯卡纳生产商适应不断变化的橄榄油格局

Fattoria di Volmiano 采用新方法生产高品质特级初榨橄榄油。

生产者资料

四月9，2024

托斯卡纳 Azienda Pometti 传统与创新的结合

拥有 600 年历史的 Azienda Pometti 的最新一代农民正在使用最先进的方法生产屡获殊荣的可持续橄榄油。

企业

月3，2024

托斯卡纳宣布提供资金以防止橄榄林被遗弃

这些措施旨在鼓励种植者照顾困难地形中废弃的橄榄树并对其进行维护，以防止野火和害虫的发展

欧洲

12月15，2023

认识意大利中部复兴废弃橄榄林的初创企业

托斯卡纳的初创公司 Ager Oliva 和翁布里亚的 Le Olivastre 协会致力于通过公民和公司的收养计划来恢复废弃的橄榄林。

生产者资料

10月11日，2023

小规模再生农业提高了托斯卡纳马拉维利亚的质量

自 2019 年以来，Agricola Maraviglia 背后的生产商在培育景观和生产屡获殊荣的橄榄油之间找到了共生平衡。

可能。 15，2023 新闻简报

意大利食品展上展示的智能标签

生产

3月20，2023

意大利农民盘点当前收成，展望挑战

随着植物生长的临近，意大利的橄榄农和生产者正在为应对不可预测的极端气候的挑战做准备。

新闻简报

2月2，2023

托斯卡纳垃圾填埋场赠送橄榄树以补偿碳排放

托斯卡纳的一家公共废物处理公司将支持种植 245,000 棵橄榄树，以补偿其二氧化碳排放量。

生产者资料

月19，2023

Tamia 持续追求卓越背后的专业知识

Tamia 的 Pietro Re 生产高品质的特级初榨橄榄油，旨在为可持续品牌带来新技术和实践。

企业

月17，2023

托斯卡纳未收割的橄榄

在阿雷佐，一个磨坊主协会警告说，劳动力短缺、成本上升和橄榄油价格暴跌导致果园被遗弃。

生产

月3，2023

托斯卡纳橄榄收获反弹，结果好于预期

干旱条件阻止了害虫，秋季降雨帮助植物生长，现在意大利中部地区的种植者庆祝橄榄油产量好于预期。

世界

八月26，2022

保护意大利的千年树

历史的沉默见证者，意大利的千年橄榄树随着时间的推移证明了它们的韧性。 当地组织正在努力保护他们免受气候变化的影响。

企业

八月4，2022

托斯卡纳大火烧毁了数千棵橄榄树

高温、大风天气和干燥的土壤是意大利中部地区估计有 279 场野火燃烧的催化剂。

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世界

月31，2013

在托斯卡纳奥利维托收获

我父亲一直到意大利旅行，花了一个星期的时间在托斯卡纳山顶上的一个儿时朋友经营的Oliveto采摘橄榄。

生产者资料

四月21，2011

在卢卡（Lucca），生物动力和有机耕作颇有魔力

朱塞佩·费鲁亚（Giuseppe Ferrua）在月球周期的最合适的日子里亲自摘取橄榄，以使其中所含的液体最大化。 “有人说我们是巫婆。”

生产者资料

七月23，2010

对于家庭制作425年的橄榄油，实践使之完美

1585年，年仅21岁的威廉·莎士比亚成为双胞胎的骄傲之父。 那年晚些时候，贡尼利斯夫妇从当地僧侣那里购买了一家磨坊，开始制作橄榄油。 他们还在。

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